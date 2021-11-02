Спрос на сыры в России достаточно серьезно привязан к доходам населения М. Стулов

По данным подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт», за восемь месяцев 2021 года Россия увеличила импорт сыра на 14% по сравнению аналогичным периодом 2020 года, до 222 тыс. т. Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору» что с января по август было завезено 191 тыс. т сыра, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего сыров было импортировано из Беларуси — 161,8 тыс. т (136,9 тыс. т за аналогичный период прошлого года). Импорт из остальных стран незначительный: Аргентина поставила 8,1 тыс. т, Сербия — 6,1 тыс. т, Уругвай — 2,3 тыс. т. Замыкает топ-5 Казахстан — оттуда Россия завезла 2,2 тыс. т сыра.



Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов сказал «Агроинвестору», что большой объем импорта сыра из Беларуси связан с диверсификацией стратегии экспорта республики. «Они перенаправляют в страны Дальнего зарубежья, Юго-Восточную Азию, преимущественно сухие молочные продукты, в том числе сухую сыворотку, а в Россию поставляют сыры», — рассказал он.



По словам Белова, спрос на сыры в России достаточно серьезно привязан к доходам населения, которые в последнее время в основном стагнировали. Вместе с тем, продолжение периода ковид-ограничений и выплаты от государства населению станут фактором, который поддержит спрос на молочную продукцию, поэтому «Союзмолоко» не прогнозирует серьезного снижения потребления. «Этот показатель должен остаться на уровне прошлого года, возможно, он даже немного увеличится», — считает глава союза.



Сейчас в России довольно серьезно замедлилось производство товарного молока на фоне резкого снижения доходности в молочной отрасли из-за роста себестоимости, продолжает Белов. Также, по его словам, летом наблюдались не самые хорошие погодные условия, и доступность качественных кормов для животных снизилась. «Темпы прироста производства уменьшились в четыре-пять раз. По итогам девяти месяцев прошлого года производство товарного молока увеличилось примерно на 4,5%. По результатам 2021-го ожидается прирост менее, чем на 1%», — рассказал он. По оценке Белова, на фоне этого существенного снижения импорта молочной продукции в этом году не произойдет, а по отдельным категориям он может вырасти.



Директор департамента аналитики «Союзмолоко» Алексей Воронин ранее говорил, что доля импорта молочной продукции в пересчете на молоко в этом году сохранится на уровне прошлого года — около 16% (7 млн т). Он также отмечал, что себестоимость производства в переработке молока по сравнению с уровнем 2019 года увеличилась на 14-16% в зависимости от категории молочной продукции. Розничные цены на молочную продукцию за аналогичный период выросли примерно на 10%.



Дальнейшее увеличение себестоимости производства сырого молока может стать угрозой для работы молочных предприятий, ранее говорил вице-президент по региональному развитию «Дамате» Андрей Григоращенко. По его словам, в этом году рост основных статей затрат в структуре себестоимости производства молока составил 30-50% по отношению к прошлому году. При этом цена на продукцию увеличилась лишь на 4%.

