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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Рынки

Производители молока пожаловались на рост себестоимости

Это связано с повышением цен на основные составляющие производства

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Дополнительные субсидии на литр товарного молока могли бы поддержать участников рынка
«Русмолко»
Дополнительные субсидии на литр товарного молока могли бы поддержать участников рынка
«Русмолко»

Гендиректор Национального союза производителей молокаСоюзмолоко») Артем Белов направил в Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) письмо, в котором говорится о росте себестоимости молочной продукции, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на копию обращений. Союз отмечает, что из-за увеличения издержек стоимость производства с 2020 года выросла почти на 30%. Он просит регуляторов учесть этот фактор при анализе ценообразования на рынке готовой продукции.

В письме Белов отмечает, что ослабление рубля, удорожание импортных составляющих, рост цен на корма, удобрения и упаковку, а также увеличение тарифов на электроэнергию с 2020 года привели к увеличению себестоимости производства сырого молока на 28%, а его переработки — на 14-16%, пишет «Коммерсантъ». В среднесрочной перспективе динамика цен на молочную продукцию может быть обусловлена отложенным влиянием увеличения расходов производителей, говорится в обращении. Также на цену повлияет растущая стоимость импорта, на который приходится порядка 16% рынка, предупреждает союз. Минпромторг уже рассматривает обращение, ФАС его пока не получила, уточняет издание.

Управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что с точки зрения роста затрат год к году в переработке себестоимость увеличилась почти на 25%. Это транслировалось в стоимость готовой продукции, которая подорожала на 15-18%, отметил он. «При этом в сырье на текущий момент удорожание составило примерно 7%, в готовой продукции — 5-7% в зависимости от вида», — рассказал Груздев. По его словам, повышать цены на продукцию нужно осторожно, так как сейчас в стране наблюдается снижение доходов населения. «Поэтому повышение, безусловно, будет, но не слишком серьезное. Думаю, что до конца года все стабилизуется», — предполагает он.

По данным клиентов Petrova 5 Consulting, рост себестоимости молока варьируется от 10% до 30%, сказала гендиректор компании Марина Петрова. В ряде регионов, где благодаря погодно-климатическим условиям удалось заготовить корма, рост себестоимости остается на уровне 10-15%, но в других регионах, где была поздняя весна, а затем засушливое лето — действительно возникли сложности с заготовкой кормов знает она. «Производители были вынуждены закупать более дорогостоящие корма. Но основной рост себестоимости связан с повышением цен на премиксы и кормовые добавки», — считает Петрова.

Сейчас в молочной отрасли две проблемы: во-первых, увеличилась себестоимость сырого молока за счет роста затрат на ГСМ, цен на корма и кормовые добавки. Также повысилась себестоимость у переработчиков на 10-15% в связи с внедрением системы цифровой маркировки. Во-вторых, необходимо поднимать цены: на молоко-сырье как минимум на 10%, и на готовую продукцию — в среднем на 10%. «При этом на питьевое молоко как социально-значимый продукт повышение должно составить 5%, а на сыр и сливочное масло — на 12-14%. И, на мой взгляд, у нас нет другого выхода: иначе производители просто обанкротятся, и цены на продукцию будут еще выше», — уверена Петрова.

Вице-президент по региональному развитию «Дамате» Андрей Григоращенко сказал «Агроинвестору», что компания полностью согласна с содержанием письма «Союзмолока». «Считаем, что дальнейший рост себестоимости производства сырого молока может стать угрозой для работы молочных предприятий», — отметил Григоращенко. По его словам, в этом году рост основных статей затрат в структуре себестоимости производства молока составил 30-50% по отношению к прошлому году. При этом цена на продукцию увеличилась лишь на 4%. «По сути, производители молочной продукции приняли на себя всю основную нагрузку по повышению себестоимости и демпфируют ее за счет внутренней доходности, не перекладывая ее на покупателей», — отметил топ-менеджер.

По его словам, для недопущения повышения цен производителям нужно снижать расходную часть за счет сокращения в рационах и производстве основных составляющих себестоимости молока. «В текущих рыночных условиях при максимальных ценах на корма, удобрения и прочие компоненты без снижения эффективности этот сценарий почти невозможно реализовать», — считает Григоращенко. Второй вариант — увеличить меры государственной поддержки на литр продукции, что поможет производителям в нынешних условиях снижения доходности, думает он.

Гендиректор «Русмолко» Суманта Кумар Де подтверждает, что рост себестоимости производства молока действительно наблюдается, с начала пандемии он составил в среднем 27-28%. В структуре себестоимости основными компонентами, по его словам, являются стоимость кормов и операционные затраты. «Рост цен на корма — это глобальный тренд, он автоматически увеличил себестоимость. Кроме глобального повышения цен на сельхозкультуры, в последние два года также отмечается общемировой рост цен на удобрения, ветеринарные препараты, энергоносители, металлы и прочие элементы в структуре затрат», — сказал топ-менеджер «Агроинвестору».

На фоне последних событий особую обеспокоенность «Русмолко» вызывает взрывной рост на мировых рынках цен на энергоносители и газ. В краткосрочной перспективе, по мнению гендиректора компании, это может привести к скачку цен на металлы, которые являются базовым компонентом в производстве сельхозтехники, и удобрения. «Россия в этой ситуации оказалась заложником происходящих в мире процессов роста цен на газ. Поэтому увеличение себестоимости — это не следствие каких-то внутренних процессов в российском агросекторе, который, кстати, напротив демонстрирует высокий рост производительности, это влияние на российский рынок глобальных трендов», — уверен Суманта Кумар Де.

Он считает, что в сложившейся ситуации производителям молока важно обеспечить доступность молочной продукции для населения. Производителям приходится перестраивать бизнес-процессы, чтобы обеспечивать хотя бы минимальную прибыльность при производстве сырого молока, отметил он. «Но и здесь мы уже подходим к пределу сжимания маржи», — добавил Суманта Кумар Де.

Для снижения затрат на производство молока и тем самым, недопущения повышения цен в краткосрочной перспективе одним из самых эффективных инструментов могла бы стать дополнительная субсидия на литр молока, которая позволит выжить сельхозпроизводителям в условиях снизившейся маржинальности, считает гендиректор «Русмолко». «И важно, чтобы эта субсидия носила не только компенсирующий характер, но и была стимулирующей, то есть давалась на прирост молочного производства, — уверен Суманта Кумар Де. — И если этот инструмент сохранится в ближайшие один-два года, пока производители молока попали в такую непростую ситуацию, это станет серьезным финансовым подспорьем всем молочникам».

Гендиректор агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система») Андрей Недужко сказал «Агроинвестору», что по оценкам компании, рост себестоимости производства молока составляет около 30%, что вызвано в основном увеличением цен на корма. Стоимость белковых и энергетических кормов выросла более чем на 80%, витамины подорожали на 60% по сравнению с прошлым годом. «При этом повышение отпускных цен на молоко не покрывает рост наших затрат. Сложившаяся ситуация в первую очередь отрицательно скажется на малом и среднем бизнесе, потенциальным выходом могло бы стать увеличение государственного субсидирования производителей молока», — уверен Недужко.

Заместитель генерального директора «Вощажниково» Олег Долинный рассказал, что сейчас почти все производители находятся в равной ситуации. «Корма с конца прошлого года подорожали на 50%, цена на молоко выросла только на 4%. Разница 46%. Цену на свой товар самостоятельно повысить мы не можем, потому что ее поднимают переработчики, — сказал «Агроинвестору» Долинный. — Мы, конечно, просим увеличить цену, но пока добиться этого не получилось. Ближе к Новому году будем вести переговоры по этому поводу».

С начала года себестоимость производства молока выросла примерно на 20%, оценил гендиректор управляющей компании «Русское поле» Антон Романов. «Цены будут постепенно подниматься до уровня той же нормы доходности, которая была. Без этого никуда», — сказал он «Агроинвестору». Гендиректор ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев добавил, что, по его оценке, себестоимость изменилась на 30-40%, как в производстве, так и в переработке молока. «Летом мы уже повысили цены, но не на всю продукцию. Мы думали, что ситуация выровняется. Теперь мы снова планируем повышение стоимости всей выпускаемой продукции минимум на 5%, и уже ведем переговоры по этому вопросу. На данный момент мы работаем в минус», — сказал Матвеев.

Екатерина Шокурова 

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