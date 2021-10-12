Производители молока пожаловались на рост себестоимости

Дополнительные субсидии на литр товарного молока могли бы поддержать участников рынка «Русмолко»

Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов направил в Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) письмо, в котором говорится о росте себестоимости молочной продукции, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на копию обращений. Союз отмечает, что из-за увеличения издержек стоимость производства с 2020 года выросла почти на 30%. Он просит регуляторов учесть этот фактор при анализе ценообразования на рынке готовой продукции.



В письме Белов отмечает, что ослабление рубля, удорожание импортных составляющих, рост цен на корма, удобрения и упаковку, а также увеличение тарифов на электроэнергию с 2020 года привели к увеличению себестоимости производства сырого молока на 28%, а его переработки — на 14-16%, пишет «Коммерсантъ». В среднесрочной перспективе динамика цен на молочную продукцию может быть обусловлена отложенным влиянием увеличения расходов производителей, говорится в обращении. Также на цену повлияет растущая стоимость импорта, на который приходится порядка 16% рынка, предупреждает союз. Минпромторг уже рассматривает обращение, ФАС его пока не получила, уточняет издание.



Управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что с точки зрения роста затрат год к году в переработке себестоимость увеличилась почти на 25%. Это транслировалось в стоимость готовой продукции, которая подорожала на 15-18%, отметил он. «При этом в сырье на текущий момент удорожание составило примерно 7%, в готовой продукции — 5-7% в зависимости от вида», — рассказал Груздев. По его словам, повышать цены на продукцию нужно осторожно, так как сейчас в стране наблюдается снижение доходов населения. «Поэтому повышение, безусловно, будет, но не слишком серьезное. Думаю, что до конца года все стабилизуется», — предполагает он.



По данным клиентов Petrova 5 Consulting, рост себестоимости молока варьируется от 10% до 30%, сказала гендиректор компании Марина Петрова. В ряде регионов, где благодаря погодно-климатическим условиям удалось заготовить корма, рост себестоимости остается на уровне 10-15%, но в других регионах, где была поздняя весна, а затем засушливое лето — действительно возникли сложности с заготовкой кормов знает она. «Производители были вынуждены закупать более дорогостоящие корма. Но основной рост себестоимости связан с повышением цен на премиксы и кормовые добавки», — считает Петрова.



Сейчас в молочной отрасли две проблемы: во-первых, увеличилась себестоимость сырого молока за счет роста затрат на ГСМ, цен на корма и кормовые добавки. Также повысилась себестоимость у переработчиков на 10-15% в связи с внедрением системы цифровой маркировки. Во-вторых, необходимо поднимать цены: на молоко-сырье как минимум на 10%, и на готовую продукцию — в среднем на 10%. «При этом на питьевое молоко как социально-значимый продукт повышение должно составить 5%, а на сыр и сливочное масло — на 12-14%. И, на мой взгляд, у нас нет другого выхода: иначе производители просто обанкротятся, и цены на продукцию будут еще выше», — уверена Петрова.



Вице-президент по региональному развитию «Дамате» Андрей Григоращенко сказал «Агроинвестору», что компания полностью согласна с содержанием письма «Союзмолока». «Считаем, что дальнейший рост себестоимости производства сырого молока может стать угрозой для работы молочных предприятий», — отметил Григоращенко. По его словам, в этом году рост основных статей затрат в структуре себестоимости производства молока составил 30-50% по отношению к прошлому году. При этом цена на продукцию увеличилась лишь на 4%. «По сути, производители молочной продукции приняли на себя всю основную нагрузку по повышению себестоимости и демпфируют ее за счет внутренней доходности, не перекладывая ее на покупателей», — отметил топ-менеджер.



По его словам, для недопущения повышения цен производителям нужно снижать расходную часть за счет сокращения в рационах и производстве основных составляющих себестоимости молока. «В текущих рыночных условиях при максимальных ценах на корма, удобрения и прочие компоненты без снижения эффективности этот сценарий почти невозможно реализовать», — считает Григоращенко. Второй вариант — увеличить меры государственной поддержки на литр продукции, что поможет производителям в нынешних условиях снижения доходности, думает он.



Гендиректор «Русмолко» Суманта Кумар Де подтверждает, что рост себестоимости производства молока действительно наблюдается, с начала пандемии он составил в среднем 27-28%. В структуре себестоимости основными компонентами, по его словам, являются стоимость кормов и операционные затраты. «Рост цен на корма — это глобальный тренд, он автоматически увеличил себестоимость. Кроме глобального повышения цен на сельхозкультуры, в последние два года также отмечается общемировой рост цен на удобрения, ветеринарные препараты, энергоносители, металлы и прочие элементы в структуре затрат», — сказал топ-менеджер «Агроинвестору».



На фоне последних событий особую обеспокоенность «Русмолко» вызывает взрывной рост на мировых рынках цен на энергоносители и газ. В краткосрочной перспективе, по мнению гендиректора компании, это может привести к скачку цен на металлы, которые являются базовым компонентом в производстве сельхозтехники, и удобрения. «Россия в этой ситуации оказалась заложником происходящих в мире процессов роста цен на газ. Поэтому увеличение себестоимости — это не следствие каких-то внутренних процессов в российском агросекторе, который, кстати, напротив демонстрирует высокий рост производительности, это влияние на российский рынок глобальных трендов», — уверен Суманта Кумар Де.



Он считает, что в сложившейся ситуации производителям молока важно обеспечить доступность молочной продукции для населения. Производителям приходится перестраивать бизнес-процессы, чтобы обеспечивать хотя бы минимальную прибыльность при производстве сырого молока, отметил он. «Но и здесь мы уже подходим к пределу сжимания маржи», — добавил Суманта Кумар Де.



Для снижения затрат на производство молока и тем самым, недопущения повышения цен в краткосрочной перспективе одним из самых эффективных инструментов могла бы стать дополнительная субсидия на литр молока, которая позволит выжить сельхозпроизводителям в условиях снизившейся маржинальности, считает гендиректор «Русмолко». «И важно, чтобы эта субсидия носила не только компенсирующий характер, но и была стимулирующей, то есть давалась на прирост молочного производства, — уверен Суманта Кумар Де. — И если этот инструмент сохранится в ближайшие один-два года, пока производители молока попали в такую непростую ситуацию, это станет серьезным финансовым подспорьем всем молочникам».



Гендиректор агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система») Андрей Недужко сказал «Агроинвестору», что по оценкам компании, рост себестоимости производства молока составляет около 30%, что вызвано в основном увеличением цен на корма. Стоимость белковых и энергетических кормов выросла более чем на 80%, витамины подорожали на 60% по сравнению с прошлым годом. «При этом повышение отпускных цен на молоко не покрывает рост наших затрат. Сложившаяся ситуация в первую очередь отрицательно скажется на малом и среднем бизнесе, потенциальным выходом могло бы стать увеличение государственного субсидирования производителей молока», — уверен Недужко.



Заместитель генерального директора «Вощажниково» Олег Долинный рассказал, что сейчас почти все производители находятся в равной ситуации. «Корма с конца прошлого года подорожали на 50%, цена на молоко выросла только на 4%. Разница 46%. Цену на свой товар самостоятельно повысить мы не можем, потому что ее поднимают переработчики, — сказал «Агроинвестору» Долинный. — Мы, конечно, просим увеличить цену, но пока добиться этого не получилось. Ближе к Новому году будем вести переговоры по этому поводу».



С начала года себестоимость производства молока выросла примерно на 20%, оценил гендиректор управляющей компании «Русское поле» Антон Романов. «Цены будут постепенно подниматься до уровня той же нормы доходности, которая была. Без этого никуда», — сказал он «Агроинвестору». Гендиректор ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев добавил, что, по его оценке, себестоимость изменилась на 30-40%, как в производстве, так и в переработке молока. «Летом мы уже повысили цены, но не на всю продукцию. Мы думали, что ситуация выровняется. Теперь мы снова планируем повышение стоимости всей выпускаемой продукции минимум на 5%, и уже ведем переговоры по этому вопросу. На данный момент мы работаем в минус», — сказал Матвеев.

