разделы

реклама

журналы

USD

74.215 (0,45%)

EUR

87.259 (0,32%)

MOEX

3855.24 (-0,81%)

BRENT

70.56 (-1,01%)

Пшеница

719 (1,10%)

Сахар

19.73 (0,77%)

USD

74.215 (0,45%)

EUR

87.259 (0,32%)

MOEX

3855.24 (-0,81%)

BRENT

70.56 (-1,01%)

Пшеница

719 (1,10%)

Сахар

19.73 (0,77%)

USD

74.215 (0,45%)

EUR

87.259 (0,32%)

MOEX

3855.24 (-0,81%)

BRENT

70.56 (-1,01%)

Пшеница

719 (1,10%)

Сахар

19.73 (0,77%)

USD

74.215 (0,45%)

EUR

87.259 (0,32%)

MOEX

3855.24 (-0,81%)

BRENT

70.56 (-1,01%)

Пшеница

719 (1,10%)

Сахар

19.73 (0,77%)

USD

74.215 (0,45%)

EUR

87.259 (0,32%)

MOEX

3855.24 (-0,81%)

BRENT

70.56 (-1,01%)

Пшеница

719 (1,10%)

Сахар

19.73 (0,77%)

Премия «Агроинвестор года - 2021»

Рынки

Молочный союз попросил ФАС проверить цены на молочную продукцию

По данным союза, наценки на товар доходят до 150%

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Доходность производства и переработки молока упала из-за роста себестоимости
М. Стулов
Доходность производства и переработки молока упала из-за роста себестоимости
М. Стулов

Молочный союз обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и правительство с просьбой проверить наценки на молочную продукцию, которые устанавливаются торговыми сетями, пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя совета союза Людмилу Маницкую. По ее словам, наценки составляют от 50% до 150%.

Маницкая сказала «Интерфаксу», что «ни в одной стране мира нет такой наценки». Молочный союз получает многочисленные жалобы относительно накруток из разных регионов России. Она отметила, что самые высокие цены установлены на масло, сыр и сметану, чуть ниже — на молоко, кефир и ряженку.

Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «Агроинвестору», что высокие наценки — 50-150% — наблюдаются только в сегментах премиальных продуктов: сыры, дорогие брендовые йогурты, и в магазинах высокого ценового уровня, таких как «Азбука вкуса» или «Глобус Гурме». «На социально значимые товары, продукты массового спроса и товары недорогих брендов таких наценок в ритейле нет. Кроме того, необходимо учитывать разные форматы магазинов: есть жесткие дискаунтеры, дискаунтеры, супермаркеты и гипермаркеты, — перечисляет она. — На недорогие продукты и продукты под собственными торговыми марками сети торговые наценки небольшие: по нашим данным, это 30-50%».

Она отметила, что Petrova 5 Consulting не обладает информацией о массовом повышении торговыми сетями цен на молочную продукцию. «При этом мы регулярно мониторим цены в магазинах и закупочные цены в торговых сетях, и видим, что таких высоких наценок просто нет», — отмечает Петрова. Она также добавила, что важной проблемой сейчас являются низкие доходы населения. «После введения системы «Меркурий», цифровой маркировки, роста налога на землю, повышения стоимости ГСМ и транспортных перевозок, естественно, выросла и себестоимость производства молочной продукции, что сказывается на затратах производителей. Поэтому я считаю, что проблема не в наценках сетей или производителей, а в крайне низких доходах населения. Именно эту проблему нужно решать», — заключила она.

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов на межрегиональной конференции «Молочная индустрия: возможности, риски и потенциал» сказал, что себестоимость производства молочной продукции в России за год выросла на 18%, пишет ТАСС. «Доходность производства и переработки молока последние годы была очень неплохая — из-за импортозамещения, слабого рубля. Сейчас ситуация серьезно меняется, растет себестоимость. В сырье за последний год себестоимость выросла почти на 18%: выросли все составляющие затраты — корма, удобрения, дизтопливо, критический рост по кормам», — прокомментировал он.

Доходность же, по словам Белова, упала и в производстве и переработке. «При выручке индустрии более 1 трлн руб. годовая прибыль — порядка 35 млрд руб.», — сравнил он в ходе конференции. Он также обратил внимание на тенденцию замедления прироста производства товарного молока. «В прошлом году за первые полгода прирост был порядка 6%, в этом году прирост 0,9% за шесть месяцев. Я боюсь, что к концу августа мы выйдем с нулевые темпы прироста», — посетовал эксперт. Дефицит сырого молока сейчас, по словам Белова, сохраняется в основном в центральных регионах страны и Поволжье.

Между тем, по данным Росстата, за неделю с 17 по 23 августа стоимость пастеризованного молока и сметаны в рознице выросла на 0,3%. Куриные яйца подешевели на 0,8%, овощи — на 1,7%. Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 1,7%, в том числе на морковь — на 7,5%, картофель — на 1,9%. Стоимость мяса курицы увеличилась на 0,3%, говядины — на 0,64%.

Екатерина Шокурова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2021
«Агроинвестор» №08, август 2021

Журнал

«Агроинвестор» №08, август 2021
Агросектор должен позеленеть. Инвестиции в экологизацию сельхозпроизводства становятся все более востребованными

«Агроинвестор»

Агросектор должен позеленеть. Инвестиции в экологизацию сельхозпроизводства становятся все более востребованными
Не только сырье. Как растет экспорт российской продукции пищепрома

«Агроинвестор»

Не только сырье. Как растет экспорт российской продукции пищепрома
Агрохимический гамбит. Производители химических СЗР взялись за производство биопрепаратов

«Агротехника и технологии»

Агрохимический гамбит. Производители химических СЗР взялись за производство биопрепаратов