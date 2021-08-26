Молочный союз попросил ФАС проверить цены на молочную продукцию

Доходность производства и переработки молока упала из-за роста себестоимости М. Стулов

Молочный союз обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и правительство с просьбой проверить наценки на молочную продукцию, которые устанавливаются торговыми сетями, пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя совета союза Людмилу Маницкую. По ее словам, наценки составляют от 50% до 150%.



Маницкая сказала «Интерфаксу», что «ни в одной стране мира нет такой наценки». Молочный союз получает многочисленные жалобы относительно накруток из разных регионов России. Она отметила, что самые высокие цены установлены на масло, сыр и сметану, чуть ниже — на молоко, кефир и ряженку.



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «Агроинвестору», что высокие наценки — 50-150% — наблюдаются только в сегментах премиальных продуктов: сыры, дорогие брендовые йогурты, и в магазинах высокого ценового уровня, таких как «Азбука вкуса» или «Глобус Гурме». «На социально значимые товары, продукты массового спроса и товары недорогих брендов таких наценок в ритейле нет. Кроме того, необходимо учитывать разные форматы магазинов: есть жесткие дискаунтеры, дискаунтеры, супермаркеты и гипермаркеты, — перечисляет она. — На недорогие продукты и продукты под собственными торговыми марками сети торговые наценки небольшие: по нашим данным, это 30-50%».



Она отметила, что Petrova 5 Consulting не обладает информацией о массовом повышении торговыми сетями цен на молочную продукцию. «При этом мы регулярно мониторим цены в магазинах и закупочные цены в торговых сетях, и видим, что таких высоких наценок просто нет», — отмечает Петрова. Она также добавила, что важной проблемой сейчас являются низкие доходы населения. «После введения системы «Меркурий», цифровой маркировки, роста налога на землю, повышения стоимости ГСМ и транспортных перевозок, естественно, выросла и себестоимость производства молочной продукции, что сказывается на затратах производителей. Поэтому я считаю, что проблема не в наценках сетей или производителей, а в крайне низких доходах населения. Именно эту проблему нужно решать», — заключила она.



Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов на межрегиональной конференции «Молочная индустрия: возможности, риски и потенциал» сказал, что себестоимость производства молочной продукции в России за год выросла на 18%, пишет ТАСС. «Доходность производства и переработки молока последние годы была очень неплохая — из-за импортозамещения, слабого рубля. Сейчас ситуация серьезно меняется, растет себестоимость. В сырье за последний год себестоимость выросла почти на 18%: выросли все составляющие затраты — корма, удобрения, дизтопливо, критический рост по кормам», — прокомментировал он.



Доходность же, по словам Белова, упала и в производстве и переработке. «При выручке индустрии более 1 трлн руб. годовая прибыль — порядка 35 млрд руб.», — сравнил он в ходе конференции. Он также обратил внимание на тенденцию замедления прироста производства товарного молока. «В прошлом году за первые полгода прирост был порядка 6%, в этом году прирост 0,9% за шесть месяцев. Я боюсь, что к концу августа мы выйдем с нулевые темпы прироста», — посетовал эксперт. Дефицит сырого молока сейчас, по словам Белова, сохраняется в основном в центральных регионах страны и Поволжье.



Между тем, по данным Росстата, за неделю с 17 по 23 августа стоимость пастеризованного молока и сметаны в рознице выросла на 0,3%. Куриные яйца подешевели на 0,8%, овощи — на 1,7%. Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 1,7%, в том числе на морковь — на 7,5%, картофель — на 1,9%. Стоимость мяса курицы увеличилась на 0,3%, говядины — на 0,64%.

