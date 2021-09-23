«ЭкоНива» будет развивать онлайн-продажи молочной продукции

Доля готовой продукции в выручке «ЭкоНивы» составляет около 10% «ЭкоНива»

«ЭкоНива», крупнейший в России и Европе производитель сырого молока, планирует существенно увеличить онлайн-продажи готовой продукции. Об этом президент холдинга Штефан Дюрр рассказал в ходе Форума лидеров продовольственного бизнеса на выставки World Food Forum. С августа 2021-го продажа готовой молочной продукции через дистанционные каналы выведена в отдельное направление в компании «ЭкоНива-Продукты питания». До конца этого года группа планирует увеличить оборот e-com продаж в три раза.



Первым партнером «ЭкоНивы» в сегменте e-com стал «Утконос» в феврале 2019 года. За два года холдинг существенно расширил свое присутствие в онлайн, сейчас продукцию можно заказать через сервисы доставки «Сбермаркет», «Сбермегамаркет», «Самокат», Delivery Club, igooods.ru, в онлайн-супермаркете «Перекресток впрок», на площадках Ozon и Ozon Express.

Также, по словам Дюрра, компания развивает сотрудничество с федеральными торговыми сетями, которые могут и готовы транслировать ценности группы — качество от поля до прилавка, личная ответственность за качество. «Еще очень хорошая тема для нас — HoReCa, хотя года три назад я думал, что ее доля будет мизерной. Но оказалось, что наше молоко благодаря качеству кормления коров содержит много альбуминного белка, что дает хорошую пену для капучино, поэтому кофейни хорошо берут наше молоко», — рассказал Дюрр.



Сейчас доля готовой продукции в выручке «ЭкоНивы» составляет около 10%, но со временем она станет значительно больше, отметил он. Компания панирует наращивать производство как сырого молока, так и продукции переработки. При этом в ходе выступления глава холдинга обратил внимание на рост себестоимости на фоне удорожания удобрений, компонентов кормов, упаковки и прочего, при том, что цены на молоко-сырье за последний год почти не повышались. Цены на сырье увеличивались в последние две-три недели и, по мнению Дюрра, этот тренд сохранится, в противном случае многим участникам рынка будет тяжело. «ЭкоНива» пока смогла избежать серьезного повышения себестоимости благодаря тому, что отчасти необходимые средства производства были закуплены ранее, по более низким ценам, пояснил он.



Каким образом транслировать рост цен на сырое молоко на готовую продукцию — производители должны обсуждать совместно с ритейлерами, уверен Дюрр. Повышать цены придется, но нужно делать это постепенно, чтобы у потребителя не было шока, и не включились меры регулирования рынка со стороны государства. При этом на социально-значимую продукцию цены нужно сдерживать, тогда как на более маржинальную — возможно, повышать чуть больше. Самое главное в нынешней ситуации — не допустить заполнения рынка фальсификатом, подчеркнул Дюрр.



«ЭкоНива» управляет активами в 13 регионах: Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Молочное подразделение группы объединяет 40 животноводческих комплексов, на которых содержится 212 тыс. голов КРС, включая 110 тыс. коров дойного стада. В 2020 году предприятия холдинга произвели около 925 тыс. т сырого молока. С 2013 года компания развивает переработку. В ее ассортименте ­молоко, кефир, ряженка, сметана, творог и творожки, йогурт, сыры, мороженое — всего порядка 80 товарных наименований. На пяти площадках компании в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях перерабатывается до 500 т молока-сырья в сутки.

