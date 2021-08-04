Суд отказал Россельхозбанку в споре с «ЭкоНивой»

В первом полугодии выручка холдинга выросла почти на треть «ЭкоНива»

Арбитражный суд Воронежской области отказал в удовлетворении заявления структуры Россельхозбанка — «РСХБ-Финанс», которая подала апелляционную жалобу на запрет выкупа долей холдинга «ЭкоНива», говорится в материалах суда. На заседании рассматривался иск компании о расторжении соглашений с банком. Так, «ЭкоНива» считает, что ее вынудили согласиться на невыгодные условия опционов, позволяющие Россельхозбанку выкупить доли юрлиц группы по номинальной стоимости 5,3 млн руб. РСХБ настаивает, что право воспользоваться опционами появилось, так как компания не может выплачивать обязательства по кредитам.

Согласно материалам дела, компания считает, что опционы являются недействительными, поскольку по инициативе банка в соглашения включены крайне невыгодные для «ЭкоНивы» условия: по этим опционам банк может приобрести доли по цене в тысячи раз ниже рыночной стоимости. В качестве подтверждения приводится стоимость чистых активов трех вышеупомянутых юрлиц, сумма которых на конец прошлого года составляла 1,79 млрд руб. В том числе чистые активы ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» оценивались в 918,7 млн руб., ООО «ЭкоНива-АПК Черноземье» - 497,2 млн руб., ООО «ЭкоНива-Продукты питания» - 375,7 млн руб. Компания считает, что ее вынудили согласиться на невыгодные условия, чтобы пролонгировать сроки возврата кредитов.

О том, что «ЭкоНива» судится с РСХБ «Агроинвестор» писал 26 июля. Иск к структуре банка подали президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр, его компании Ekosem Agrar AG, Ekosem Schwarzerde GmBH и Елена Левина. Ранее СМИ неоднократно сообщали о финансовых трудностях «ЭкоНивы», которые сама компания отрицает. Также сообщалось, что «ЭкоНива» ведет переговоры о возможной продаже 30-50% бизнеса с потенциальными инвесторами, но позже компания отказалась от этих планов. Также головная структура «ЭкоНивы» — немецкая Ekosem Agrar AG — сообщала, что обсуждает вопросы среднесрочного и долгосрочного финансирования с основным кредитором — Россельхозбанком, а также со Сбербанком, и рассматривает возможность временной передачи контрольного пакета акций в российских операционных компаниях Россельхозбанку.

В конце июля «ЭкоНива» представила итоги работы за первое полугодие. Выручка от продаж достигла 21 млрд руб., что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В евро показатель вырос на 12% до €235 млн. Совокупный доход при этом достиг €343 млн, или 31 млрд руб. Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации составила €130 млн, что на уровне прошлого года. Комментируя показатели, Дюрр заявил, что денежные потоки от завершенных инвестпроектов будут только увеличиваться и «компания впредь сможет исполнять все взятые на себя обязательства».