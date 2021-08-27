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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Компании

«ЭкоНива» увеличит производство чечевицы и амаранта

У этих агрокультур большой экспортный потенциал

Татьяна Кулистикова, Елена Максимова

| Агроинвестор |

Интерес к нишевым агрокультурам повышается
Pixabay
Интерес к нишевым агрокультурам повышается
Pixabay

«ЭкоНива», крупнейший в России производитель сырого молока, планирует увеличить посевы нишевых агрокультур — чечевицы и амаранта. Компания впервые начала работать с чечевицей несколько лет назад. Если в прошлом году под агрокультуру было отведено 2 тыс. га и собрано около 4,4 тыс. т, то в этом чечевица была посеяна на 13,5 тыс. га, потенциал сбора оценивается на уровне 31,6 тыс. т, рассказала «Агроинвестору» представитель холдинга. Сейчас хозяйства группы в Курской, Рязанской, Воронежской, Новосибирской, Оренбургской областях и Татарстане завершают уборку чечевицы, средняя урожайность составляет 1,9-2,2 т/га. В 2022-м площади под чечевицей в компании увеличатся до 14 тыс. га. 

Консультант «ЭкоНивы», доктор агрономии Вилли Древс рассказал «Агроинвестору», что технология возделывания чечевицы требует качественной обработки почвы, чтобы не было свальных гребней и развальных борозд; важна предпосевная обработка для максимального выравнивания почвы; нужна посевная техника, позволяющая сразу прикатывать семена. «Это низкорослая агрокультура с травянистым стеблем, который при уборке полегает, пригибается, поэтому необходим самый низкий срез, какой только может быть достигнут — убирать надо буквально на высоте 4-5 см или даже ниже для минимизации потерь, — говорит он. — Для этого нужны жатки низкого среза с гнущимися ножами, которые копируют поверхность почвы». Также из-за низкорослости агрокультуру следует держать максимально чистой от сорняков.

В целом чечевица неприхотлива, продолжает Вилли Древс. В отличие от других бобовых агрокультур, например, таких как соя, она не требует высоких температур, может прорастать уже при 5-6 градусах выше нуля, а значит и рано высевается. Кроме того, чечевица больше подходит под засушливые условия: масса 1 тыс. зерен у нее очень низкая — 35-40 г, поэтому агрокультура не требует большого количества влаги для набухания. Для сравнения, у гороха масса 1 тыс. зерен составляет 200-220 г.

Чечевица — в целом интересная агрокультура, но ее перспективы зависят от волатильности цен на рынке. «Если цены будут сохраняться на уровне выше 30 тыс. руб./т или около 40 тыс. руб./т, то она будет перспективна, — рассуждает консультант «ЭкоНивы». — Если же цены упадут, как это было, к примеру, в 2016 году (тогда чечевица стоила 20 тыс. руб./т), интерес к ней также снизится. Экономика и рынок играют в этом плане важнейшую роль». Сейчас на чечевицу высокий спрос на внутреннем рынке — ее стоимость держится на уровне 45 тыс. руб./т. В то же время у этой агрокультуры большой экспортный потенциал, отмечает компания, она ведет переговоры о поставках чечевицы в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан.

Также в этом году подразделение группы в Башкирии собрало первый урожай амаранта, который пойдет на семена. В следующем году они будут использованы для промышленного производства этой агрокультуры на зерно, планируется засеять 1 тыс. га. Урожайность амаранта достигает 20 ц/га, он устойчив к болезням и вредителям, отмечает компания. «Особенность культурного амаранта в том, что у него очень мелкие семена. Поэтому нужно идеально готовить почву, сеять на глубину буквально 1 см и прикатывать», — говорит Вилли Древс. Основная цель «ЭкоНивы» по амаранту — его экспорт: в отличие от России за рубежом агрокультура пользуется высоким спросом.

Амарант — это однолетнее растение многоцелевого использования: зерновая, овощная, кормовая, декоративная и техническая культура. В ход идет все растение: из него делают силос, сенаж, амарантовое масло, белковые концентраты для детского или спортивного питания, комбикорм, а также безглютеновые крупу и муку.


Отраслевые эксперты отмечают тенденцию к наращиванию площадей под агрокультурами, которые ранее производились в очень ограниченных объемах. Одна из причин — введение пошлины на экспорт основных зерновых и масличных. Вероятно, что постепенно аграрии продолжат увеличивать посевы нишевых агрокультур, считает вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут. «Чечевица на сегодняшний день уже является востребованной, в том числе, на внешних рынках, как и другие бобовые, ее производство позволяет аграриям хорошо зарабатывать», — прокомментировал он «Агроинвестору».

Другая нишевая агрокультура — сорго, по его мнению, интересна для экспорта в Китай, однако, чтобы обеспечить данной позицией рынок этой страны, нам нужно увеличить производство примерно в 10 раз, а это требует времени. «Сорго содержит много белка и является хорошей кормовой культурой, и если животноводы обратят на нее внимание, то у сельхозпроизводителей появится дополнительный канал сбыта и, соответственно, интерес к ее выращиванию увеличится», — рассуждает Корбут. А вот амарант, по его наблюдениям, в нашей стране производится в очень небольших объемах, так как на него нет высокого спроса.

Тенденция к расширению площадей под нишевыми действительно есть, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Однако, подчеркивает эксперт, сельхозпроизводители очень осторожно подходят к данному сегменту. «Здесь важно не допустить ситуации сверхпроизводства, которое может обрушить цены на нишевые», — поясняет он.

Татьяна Кулистикова 

Елена Максимова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

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