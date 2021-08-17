«ЭкоНива»: компания не нуждается в сторонних инвесторах

В этом году «ЭкоНива» планирует произвести более 1,1 млн тонн молока Е. Разумный

«ЭкоНива», крупнейший в России производитель молока-сырья, для завершения текущих инвестиционных проектов не нуждается в сторонних инвесторах и дополнительном капитале. Также группа не видит необходимости в продаже каких бы то ни было активов, сообщила «Агроинвестору» представитель холдинга, добавив, что в любом случае компания никогда не комментирует подобные переговоры. Таким образом компания отреагировала на слова гендиректора «Русагро» Максима Басова, который накануне сообщил, что группа готова рассмотреть покупку «ЭкоНивы», если будет подобное предложение.



Основную фазу своей инвестиционной программы «ЭкоНива» завершила в 2020 году, уточняет представитель компании. Сделанные вложения позволили ей в пять раз увеличить производство сырого молока относительно 2015-го и стать лидером по валовому надою не только в России, но и в Европе, а также занять третье место в мире. В прошлом году группа произвела 925 тыс. т молока-сырья, в этом планирует превысить отметку 1,1 млн т. Средний надой на одну фуражную корову на фермах «ЭкоНивы» составляет около 29 кг в сутки против 20 кг в среднем по стране.



На конец прошлого года чистый долг группы был на уровне 1,2 млрд евро, большая его часть — долгосрочные обязательства. Высокая долговая нагрузка компании, в частности, объясняется инвестиционной активностью группы в последние годы и спецификой молочного бизнеса: это самая капиталоемкая и длительная с точки зрения окупаемости отрасль сельского хозяйства — даже с учетом господдержки инвестиции возвращаются не менее чем через 10 лет, напоминает представитель «ЭкоНивы». При этом соотношение долга к EBITDA компании хоть и остается высоким, но снижается быстрее планового графика, добавляет она.



По итогам первого полугодия 2021 года выручка группы в рублях выросла на 32% до 21 млрд руб., EBITDA — на 14% до 11,6 млрд руб., ликвидность в рублях увеличилась на 43%. «Денежные потоки от построенных компанией 40 современных животноводческих комплексов будут только расти, а значит она и впредь сможет исполнять все взятые на себя обязательства», — подчеркивает представитель холдинга.



Ранее стало известно, что «ЭкоНива» может временно передать Россельхозбанку контроль над своими операционными компаниями в России, однако оспаривает в суде соглашения, позволяющие банку выкупить доли юрлиц группы по номинальной стоимости за 5,3 млн руб. Банк утверждает, что право воспользоваться опционами появилось, так как компания не может выплачивать обязательства по кредитам. Компания настаивает, что ее вынудили согласиться на невыгодные условия опционов. В начале августа Арбитражный суд Воронежской области отказал в удовлетворении заявления структуры Россельхозбанка — «РСХБ-Финанс», которая подала апелляционную жалобу на запрет выкупа долей «ЭкоНивы». В свою очередь «РСХБ-Финанс» обратился с ходатайством о передаче дела о спорных договорах с «ЭкоНивой» в другой арбитражный суд.



В конце мая появилась информация о возможной продаже части бизнеса «ЭкоНивы»: «Коммерсантъ» написал, что компания ведет переговоры о возможной продаже от 30% до 50% акций головной структуры холдинга стратегическим инвесторам. Однако президент холдинга Штефан Дюрр заявил, что информация не соответствует действительности, это было «просто рассуждение о том, что может быть». «У нас сейчас не больше намерений, чем было полгода назад», — говорил он.



«ЭкоНива» управляет активами в 13 регионах: Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Молочное подразделение группы объединяет 40 животноводческих комплексов, на которых содержится 212 тыс. голов КРС, в том числе 110 тыс. дойных коров. «ЭкоНива» входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель с 630 тыс. га.

