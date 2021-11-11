MSD Animal Health

30 ноября — 1 декабря в кампусе Московской школы управления «Сколково» пройдет образовательная конференция «Животноводство будущего», организуемая компанией MSD Animal Health в партнерстве с изданием «Агроинвестор» и Центром развития здравоохранения МШУ «Сколково»

Мероприятие будет посвящено актуальной проблеме поддержания «Единого здоровья» (One Health) человека и животных в условиях сложной и постоянно меняющейся окружающей среды. Участниками программы станут главные ветеринарные врачи и производственные директора крупнейших агрохолдингов России.



Основные темы программы «Животноводство будущего» - единое здоровье, эффективность производства, а также инновации в современном животноводстве. В течение двух дней на площадке конференции будут организованы как общие сессии для всех направлений животноводства, так и тематические отраслевые сессии, посвященные наиболее актуальным проблемам в области птицеводства, свиноводства и молочного животноводства. Участники программы смогут узнать о современных трендах в ветеринарии, животноводстве и агроэкономике, чтобы в дальнейшем применить знания на практике и повысить эффективность работы своих предприятий.



В рамках панельных дискуссий спикеры обсудят проблемы зоонозов в России и мире, стратегии борьбы как на государственном уровне, так и на уровне отдельных агрохолдингов, рассмотрят проблемы антимикробной резистентности (АМР) и возможные пути их решения. Кроме этого, отраслевые эксперты обсудят вопросы использования антибиотиков в разных направлениях животноводства, а представители ведущих агропроизводителей России поделятся практическим опытом в направлении как уменьшения использования, так и полного отказа от антибиотиков. Спикерами панельных дискуссий выступят представители Россельхознадзора, Минсельхоза, Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO), Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова, Центра развития здравоохранения МШУ «Сколково», а также представители отраслевых союзов и ведущих агрохолдингов России.



Кроме этого, в рамках программы «Животноводство будущего» состоятся отраслевые сессии по основным направлениям животноводства: птицеводству, свиноводству и молочному животноводству. Эксперты сессий обсудят тренды и перспективы развития каждой из отраслей животноводства в будущем, рассмотрят мировой опыт и практические примеры по контролю заболеваемости, а также поддержанию здоровья с/х животных и птиц.



В течение двух дней участников программы ждут 16 часов качественного образовательного контента, опыт от авторитетных спикеров со всего мира, выступления экспертов из 8 стран, дискуссии с лидерами индустрии, интерактивные сессии, а также разбор практических кейсов от ведущих игроков рынка.



Приглашаем профессионалов в области ветеринарии и животноводства, а также всех интересующихся темой безопасности и здоровья человека и животных, 30 ноября и 1 декабря принять участие в конференции «Животноводство будущего» в онлайн-формате. Участие в мероприятии бесплатное, необходима предварительная регистрация на официальном сайте конференции.



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