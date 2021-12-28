Группа «Черкизово» покупает производителя индейки «Краснобор»

«Черкизово» создаст в Тульской области крупный мясоперерабатывающий кластер, куда в том числе войдут площадки «Краснобора» «Краснобор»

Группа «Черкизово» достигла договоренности о покупке тульской компании «Краснобор», которая является третьим в стране производителем мяса индейки. Сумма сделки составит 1,9 млрд руб., сообщила пресс-служба агрохолдинга. В стоимость сделки входят долговые обязательства «Краснобора» в размере 600 млн руб. Покупателем выступает «АПК Михайловский» (входит в «Черкизово»), продавцом 57,7% акций — фонд Russia Partners. Основатель «Краснобора» Аркадий Левин продаст 24,5% акций, остальные 17,8% будут выкуплены у миноритарных акционеров. Сделка уже получила одобрение Федеральной антимонопольной службы.



Гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов, которого цитирует пресс-служба компании, уточнил, что группа создаст в Тульской области крупный мясоперерабатывающий кластер, куда в том числе войдут площадки «Краснобора». Спрос на индейку растет, поэтому покупка тульского производителя отвечает стратегии агрохолдинга по наращиванию объемов выпуска продукции именно из этого вида мяса, отметил Михайлов.



«Мы планируем увеличивать долю на этом перспективном рынке как органически, так и за счет сделок M&A. Для нас также важно, что мы будем заниматься производством индейки в Тульской области — регионе, который приобретает все большее значение в бизнесе "Черкизово"», — подчеркнул Михайлов. Группа рассчитывает на хороший синергетический эффект площадок «Краснобора» со своими новыми предприятиями, сказал глава «Черкизово», комментируя сделку.



«Краснобор» в прошлом году произвел 27,2 тыс. т индейки в живом весе «Тамбовская индейка» (бренд «Пава-Пава») «Черкизово» выпустила 57 тыс. т в живом весе и стала второй после «Дамате». В этом году производство на «Тамбовской индейке» должно увеличится примерно до 80 тыс. т.

Исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что, по его оценке, эта сделка позитивна для обеих сторон. «У "Черкизово" есть кадровые, финансовые и торговые ресурсы для интеграции производственного комплекса в свою инфраструктуру. Никаких связанных с этим сложностей точно не будет», — уверен эксперт. По его словам, «Краснобор» - добротный актив, не требующий срочных и значительных инвестиций в модернизацию.



Корнеев отметил, что сейчас наблюдается тренд консолидации отрасли в условиях экономической неопределенности. Устойчивость многопрофильных холдингов гораздо выше, чем монокатегорийных производителей, добавил он. «К тому же, у "Краснобора" есть достаточно интересная линейка полуфабрикатов. Думаю, решение менеджмента компании о продаже актива является обоснованным», — считает Корнеев.



Информация о возможной покупке «Краснобора» группой «Черкизово» появилась в конце ноября. Тогда отмечалось, что сделка позволит «Черкизово» нарастить производство индейки почти на 45%.



Согласно финансовой отчетности «Краснобора», его выручка в 2020 году составила 3,6 млрд (на 5,5% ниже, чем в 2019-м). Валовая прибыль за год сократилась на 54,27%, чистый убыток составил 193,36 млн руб. «Коммерсантъ» ранее отмечал, что часть площадок «Краснобора» построена довольно давно и не модернизирована. У компании также были проблемы с безопасностью и качеством продукции, есть сложности с рабочей силой.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев ранее говорил «Агроинвестору», что в 2021 году в России планируется произвести порядка 400 тыс. т индейки, что может позволить стране войти в тройку мировых лидеров по выпуску индейки и даже вплотную приблизиться ко второму месту в рейтинге. Потенциал роста отрасли объясняется ненасыщенностью рынка: в большинстве стран, где индюшатина является традиционной составляющей «мясной корзины», ее доля достигает 10%, что для России могло бы означать более 1 млн т.

