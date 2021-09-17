Производство индейки выросло на 6,3%

Доля топ-5 производителей увеличилась с 78,6% до 86,2% Д. Абрамов

В случае сохранения стабильной эпизоотической ситуации, производство индейки в России по итогам года может составить примерно 400 тыс. т, что может приблизить нашу страну к первому месту в Европе и второму в мире по этому показателю, прогнозирует Agrifood Strategies. В первом полугодии, по оценке компании, все хозяйства выпустили свыше 172,3 тыс. т индейки — на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Российские индейководы добились роста производства несмотря ряд негативных факторов: ограничения поставок племенного материала из Европы, вспышки гриппа птиц, значительного удорожания зерна и других производственных компонентов, а также нехватки трудовых ресурсов. Аналогичные проблемы испытывают производители мяса бройлера, которые при этом в январе-июне сократили производство более чем на 3%, отмечает Agrifood Strategies.



По данным компании, в первом полугодии выпуск мяса индейки увеличили почти все игроки. При этом доля топ-5 производителей увеличилась с 78,6% до 86,2%. В том числе 52,5% пришлось на «Дамате», которая в первом полугодии выпустила более 87,5 тыс. т индейки. Далее идут «Тамбовская индейка» (17%, 24,3 тыс. т), «Краснобор» (5,8%, 12,4 тыс. т), ПК «Урал» (5,7%, 11,3 тыс. т) и «Руском» (почти 5%, 9,55 тыс. т).



Наибольший прирост по сравнению с первым полугодием прошлого года — 25,5% — показала ПК «Урал», которая арендует площадки Комплекса им. М. Гафури в Башкирии и восстанавливает поголовье после почти двух лет простоя предприятия. Лидер рынка — «Дамате» - прибавила 17,5%, в первую очередь за счет перезапуска бывших ростовских площадок «Евродона» силами своей компании «Индюшкин двор», уточняет Agrifood Strategies.



Также компания обращает внимание на рекордное увеличение экспорта индейки: в первом полугодии было отгружено около 8,6 тыс. т, что сопоставимо с объемом вывоза за весь 2020 год (8,66 тыс. т). Таким образом, объем поставок на внешние рынки практически удвоился. В стоимостном выражении экспорт вырос с $13,48 млн в 2020-м до $16,8 млн в январе-июне 2021 года. Средняя цена поставляемой за рубеж продукции увеличилась на 25,2% — с $1,55/кг до $1,94/кг, сравнивает Agrifood Strategies.



Ранее Agrifood Strategies отмечала, что в прошлом году Россия показала рекордный рост выпуска индейки — почти на 20%, или 54 тыс. т, поднявшись с пятого на четвертое место в мировом рейтинге крупнейших производителей этого вида мяса. В этом году рост также прогнозируется на уровне 20%.

