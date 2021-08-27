«Донская индейка» построит племрепродукторы в двух районах Воронежской области

В России активно заявляются новые проекты по производству индейки «Донская индейка»

«Донская индейка» планирует реализовать в двух районах Воронежской области инвестиционный проект «Строительство племрепродуктора родительского стада индейки второго порядка на 6 млн инкубационных яиц в год». Этот вопрос обсуждался на встрече руководства компании с губернатором Александром Гусевым, сообщила пресс-служба регионального правительства. Общий объем инвестиций в новый проект составит около 1,5 млрд руб.



Президент Национальной ассоциации производителей индейки Андрей Ковалев сказал «Агроинвестору», что из-за удорожания строительных материалов инвестиции в новое производство вырастут с 1,5 млрд руб. до 1,8 млрд руб. Первые индюшата, по его словам, появятся в 2022 году. Выход на проектную мощность запланирован на 2024 год. «Проект позволит закрыть потребности мелких производителей и фермеров, которым нужно где-то покупать качественный молодняк суточных индюшат», — сказал он. На комплексах единовременно будет содержаться 120 тыс. индеек. Кроме выращивания родительского стада, компания намерена заниматься реализацией охлажденного и замороженного мяса индейки — до 3,5 тыс. т в год.



Генеральный директор ООО «Плем-Репродуктор «Донская индейка» Александр Ильин уточнил, что мощности нового предприятия будут размещаться на территории Каширского и Нижнедевицкого районов. По информации пресс-службы правительства Воронежской области, что старт строительству племрепродуктора планируется дать в начале следующего года, сейчас на подобранных площадках идут изыскательские работы. Гусев отметил, что земельные участки, подходящие под строительство хозяйства, удачно расположены с точки зрения подключения к инженерным сетям. «Есть нужные мощности, не придется тянуть многокилометровые сети и близко дорога — все это удобно и выгодно», — сказал он.



Ковалев рассказал «Агроинвестору», что в России активно заявляются новые проекты по производству индейки. В частности, в Тюменской области создается еще один племенной репродуктор второго порядка, его родительское стадо позволит снизить импортозависимость отрасли по инкубационному яйцу. Также восстанавливаются индейководческие активы в Башкирии. «Есть и ряд небольших проектов — на 2-3 тыс. т в год. Это фермерские производства с индейкой высокого качества. Фермеры, вероятно, будут закрывать местные потребности регионов, а не поставлять продукцию в федеральные торговые сети», — рассказал Ковалев.



Новые птичники сейчас строит группа «Дамате» в Мокшанском районе Пензенской области, продолжает он. «Компания увеличит производство индейки со 155 тыс. т до 207 тыс. т в год. На территории региона будет построено 64 новых птичника. Инвестиции составят 12,6 млрд руб., 4,8 млрд руб. из них — в Мокшанском районе», — знает Ковалев.



Он также рассказал об увеличении производства продукции компанией «Тамбовская индейка». Кроме того, «Индюшкин двор» («Дамате») восстанавливает производство в Ростовской области на территории бывших активов «Евродона». Промышленная компания «Урал» увеличивает выпуск продукции в Башкирии на бывшем предприятии «Комплекс им. М. Гафури» на 4,5-5 тыс. т. У компании «Агро плюс» на Ставрополье идет наращивание мощностей по глубокой переработке. В Тверской области развивается новое предприятие «Селянин», в ближайшее время будет введен в строй новый комплекс в Ингушетии, перечисляет Ковалев. Он также отметил, что в 2021 году прогнозируется производство 400 тыс. т индейки. В течение трех-пяти лет объем увеличится до 700 тыс. т.



В начале июня «Агроинвестор» со ссылкой на обзор Agrifood Strategies сообщал, что в 2021 году Россия сможет войти в тройку мировых лидеров по выпуску индейки и даже вплотную приблизиться ко второму месту в рейтинге. По мнению Agrifood Strategies, потенциал роста отрасли объясняется ненасыщенностью рынка: в большинстве стран, где индюшатина является традиционной составляющей «мясной корзины», ее доля достигает 10%, что для России могло бы означать более 1 млн т, но даже ожидание рекордного производства в 2021 году в 400 тыс. т более чем в два раза ниже этого показателя.

