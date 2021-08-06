«Дамате» начала поставлять в Западную Африку колбасные изделия из индейки

Ранее в странах Африки не продавали колбасные изделия из индейки «Дамате»

Группа компаний «Дамате» начала поставки колбасных изделий в страны Западной Африки, первые партии продукции объемом более 100 т отправили в Бенин, Либерию и Гану. Большая часть продукции, отправленной в Африку, — сосиски из мяса индейки, которые пользуются спросом у местного населения, сообщила компания. Вся продукция «Дамате» продается под специально созданным для экспорта брендом Salima. Ранее агрохолдинг поставлял в Африку только замороженное мясо индейки, за первое полугодие 2021-го в регион отгрузили более 3,5 тыс. т на сумму 500 млн руб. в долларовом эквиваленте.



Новые высокомаржинальные продукты в Западную Африку удалось поставить благодаря запуску завода глубокой переработки индейки мощностью 303 т в Пензенской области. Инвестиции в проект составили 9 млрд руб. На предприятии функционирует пять цехов: производства ветчинных изделий и су-видов, производства вареных колбасных изделий, цех по выпуску сыровяленых колбасных изделий, готовых полуфабрикатов и роботизированный склад продукции. На новом заводе действует 13 автоматизированных производственных линий. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает около 100 позиций и полностью состоит из мяса индейки.



Сразу после официального открытия завода компания получила разрешение на экспорт, сообщила пресс-служба «Дамате». «Продукция глубокой переработки из индейки — это уникальное торговое предложение для стран Западной Африки. Индейка пользуется большим спросом среди покупателей в этом регионе, но колбасных изделий из этого вида мяса на прилавках до сих пор не было, — отметил гендиректор «Дамате» Рашид Хайров. -



Мы высоко оцениваем потенциал этого рынка и продолжаем работать в направлении расширения поставок как в части географии и объемов, так и в части ассортимента».



Компания планирует охватить поставками всю субэкваториальную Африку и север континента, сейчас ведется работа по получению разрешений. «Дамате» экспортирует свою продукцию с 2015 года. Предприятия уже имеют разрешения на поставки продукции в страны Евросоюза, ЕАЭС и еще в 31 страну, среди которых Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, и другие страны Африки и Азии.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев ранее говорил «Агроинвестору», что в 2021 году производство индейки в России может достигнуть 400 тыс. т, также увеличивается ее экспорт, в том числе за счет роста поставок продукции глубокой переработки. https://www.agroinvestor.ru/markets/news/36108-rossiya-narashchivaet-proizvodstvo-i-eksport-indeyki/ По его мнению, уход от экспорта сырья к продукции с добавленной стоимостью — это качественный скачок для отрасли.



В прошлом году Россия показала рекордный рост выпуска индейки — почти на 20%, или 54 тыс. т, поднявшись с пятого на четвертое место в мировом рейтинге крупнейших производителей этого вида мяса. Таким образом, наша страна опередила в наращивании производства Великобританию, где прирост был на уровне 4,8%, Венгрию (4,62%), Италию (3,99%) и Германию (1,13%).

