«Дамате» открыла завод глубокой переработки индейки

Мощность предприятия — 303 тонны в сутки «Дамате»

«Дамате» открыла завод по глубокой переработке индейки в Пензенской области, сообщила пресс-служба компании. Мощность предприятия составит 303 т в сутки. Сумма инвестиций — 9 млрд руб. По информации компании, это первое в пищевой промышленности России автоматизированное решение для хранения, комплектации и отгрузки клиентам. На предприятии функционирует пять цехов: производства ветчинных изделий и су-видов, производства вареных колбасных изделий, цех производства сыровяленых колбасных изделий, готовых полуфабрикатов и роботизированный склад продукции. На новом заводе действует 13 автоматизированных производственных линий. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает около 100 позиций и полностью состоит из мяса индейки.



«Дамате» планирует, что продукция глубокой переработки будет продаваться через федеральную дистрибуцию по всей стране. Кроме того, компания уже начала экспорт колбасных изделий, в списке первых покупателей — Армения и Узбекистан. В ближайших планах «Дамате» - расширение географии поставок в страны ближнего и дальнего зарубежья, сейчас идет рассмотрение заявок и переговоры с заказчиками.



В Пензенской области производится почти половина индейки в стране, отметил на открытии завода министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. «Дамате» давно присутствует в регионе и развивает здесь птицеводство и переработку мяса птицы. Председатель совета директоров Россельхозбанка Борис Листов напомнил, что с 2012 года потребление индейки в России растет со средним темпом 16% в год, и на 2020 год составило около 330 тыс. т, то есть более 2 кг на человека. Патрушев добавил, что Минсельхоз уделяет большое внимание развитию птицеводства и переработки мяса птицы, постоянно совершенствуя систему господдержки. Министр оценил положительный опыт Пензенской области по внедрению региональных мер поддержки, что в совокупности с федеральными субсидиями создает фундамент для устойчивого развития АПК.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев ранее говорил «Агроинвестору», что в 2021 году производство индейки в России может достигнуть 400 тыс. т. «Это должно произойти за счет запуска новых мощностей «Тамбовской индейки» - порядка 30 тыс. т в убойном весе, а также перезапуска площадок «Евродона» мощностью производства 35-40 тыс. т. Увеличиваются мощности и других компаний, например, Птицеводческий комплекс им. Гафури планирует выйти на плановый объем 28-30 тыс. т в убойном весе, — рассказывал он. — Если до конца года ничего не произойдет, то прирост производства по сравнению с предыдущим годом составит 60 тыс. т — около 15-20%».

