«Дамате» увеличивает производство баранины в Ставропольском крае

Площадка в Ставрополье рассчитана на содержание 14 тысяч овец Pixabay

Создание холдингом «Дамате» откормочной площадки в Ставропольском крае, включенной в цепочку поставок баранины для перерабатывающих предприятий компании, позволит увеличить ежегодное производство этого вида мяса в регионе на 2,5 тыс. т до более чем 30 тыс. т в год. Об этом сообщила пресс-службы губернатора края по итогам встречи главы региона Владимира Владимирова с председателем совета директором «Дамате» Наумом Бабаевым. В рамках проекта в селе Ачикулак Нефтекумского городского округа появилась откормочная площадка, которая включена в систему поставок для перерабатывающих предприятий компании. Сейчас она рассчитана на содержание 14 тыс. овец, планируется, что в дальнейшем сюда будут привозить до 82 тыс. животных в год. Сейчас в крае производится около 28 тыс. т баранины в год.



На встрече обсуждались вопросы, связанные с участием Ставрополья в проекте «Дамате» по производству баранины. В ходе обсуждения было также отмечено значение проекта для выстраивания новых цепочек кооперации в АПК региона. Уже сейчас скот в Ачикулак завозится из фермерских хозяйств других поселений. С этого года площадка будет обеспечиваться местными кормами, произведенными в Шпаковском муниципальном округе. Бабаев отметил успешное сотрудничество с сельхозпроизводителями края в рамках проекта. Он подчеркнул, что Ставрополье — признанный российский лидер в овцеводстве. По его мнению, опыт и знания местных сельхозпроизводителей — это то, что в том числе должно обеспечить успешную реализацию проекта. Теперь весь процесс подготовки животных к поставке производится на Ставрополье.



«Овцеводство — марочная отрасль для края. Ее потенциал опирается на традиции, на большой опыт племенной работы. Сегодня к этому добавляются инвестиции, которые помогут увеличить производство, вывести нашу продукцию на новые рынки, создать новые рабочие места в АПК и улучшить благосостояние жителей Ставрополья», — отметил Владимиров (цитата по сообщению пресс-службы губернатора). Во всех хозяйствах региона содержится около 1,4 млн овец и коз, в крае работает 14 племенных овцеводческих предприятий.



Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал «Агроинвестору», что в целом по стране в сельхозорганизациях содержится чуть более 15% всего поголовья мелкого рогатого скота, остальное — в хозяйствах населения. «Если смотреть на статистику за май, то пока у нас идет снижение поголовья мелкого рогатого скота на 3,4%. Но неизвестно, насколько корректно эта цифра подсчитана. Нужно понимать, что этот рынок по-прежнему находится в серой зоне, — рассуждает он. — Я не думаю, что в производстве баранины будут какие-то прорывные моменты, несмотря на то что есть проект «Мироторга» по откорму овец на фермах, но все-таки это небольшой проект относительно всего поголовья. Также есть «Дамате», которая сейчас в большей степени ориентирована на создание инфраструктуры — это убой и переработка, и встраивание фермеров — владельцев МРС в свою структуру производства. В обоих случаях наращивание поголовья будет происходить постепенно».



Учитывая эти факторы, а также непростую ситуацию с эпизоотией и ряд все еще действующих ветеринарных ограничений, Юшин считает, что производство баранины не будет расти быстрыми темпами. По его словам, этот вид мяса остается достаточно нишевым продуктом, причем не только из-за достаточно высокой цены, но и в силу культурных и кулинарных традиций. «Там, где традиционно потребляли баранину, продолжат это делать. В остальном она вряд ли займет какое-то существенное место в нашем рационе», — полагает Юшин.



По его словам, в 2021 году, вероятно, производство баранины будет на том же уровне, что и в прошлом году. «Конечно, нужно учесть, что этот рынок постепенно обеляется, особенно благодаря внедрению системы «Меркурий», но надежной статистики по баранине все равно пока нет. Да и откуда ее получить, если более 80% поголовья МРС сосредоточено в хозяйствах населения, — обращает внимание Юшин. — Нужна структурная перестройка отрасли, которая подразумевает как увеличение доли поголовья в организованном секторе, кооперацию средних и мелких фермеров и хозяйств, выход из серой зоны и развитие современного убоя и переработки. Это поможет расширить каналы реализации и физическую доступность этого мяса». Пока же баранина в большей степени продается на рынках и ярмарках, редко попадая на полки сетевой розницы. Для нее это пока нишевый товар с низким уровнем надежности каналов поставки, отмечает он. «Хотя розница нуждается в продукте стабильного качества, правильно разделанном и упакованном, но из-за отсутствия соответствующих мощностей отрасль не может быстрее развиваться», добавляет он.



По словам эксперта, у баранины есть хороший экспортный потенциал, однако, в этом году из-за необходимости получения Россией соответствующих статусов МЭБ, прежде всего по ящуру, экспорт этого вида мяса сильно упал. «Надеемся, что он восстановится по мере того, как начнут сниматься ветеринарные ограничения. Хороший экспортный потенциал баранины станет стимулом не только для наращивания поголовья, но и для того, чтобы происходила структурная модернизация отрасли, а также для развития убоя-переработки-упаковки», — считает Юшин. По его словам, в этом году отмечается увеличение поголовья в Центральном федеральном округе, также есть прибавка в Уральском федеральном округе — почти на 17%. В ряде других регионов картина не такая радужная. Там зафиксировано сокращение стада МРС.



В середине мая первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов заявлял о намерении Минсельхоза обсудить с производителями баранины дополнительные меры поддержки отрасли, писал «Коммерсантъ». Министерство отмечало, что господдержка должна помочь достичь насыщения внутреннего рынка и развития экспортного потенциала. Гендиректор «Дамате» Андрей Григоращенко говорил, что необходимо компенсировать 20% капзатрат на строительство и модернизацию производств по убою и переработке, а также снизить требование по размеру поголовья для получения субсидий на создание овцеводческих ферм. Григоращенко считает, что нынешнее ограничение в 15 тыс. голов позволяет претендовать на субсидии только крупным игрокам, «Дамате» предлагает снизить порог до 1 тыс. голов, чтобы дать возможность развиваться фермерам. Компания готова вложить в производство баранины 10 млрд руб. для удвоения откормочных мощностей в Ставропольском крае до 30 тыс. голов и строительства площадки в Карачаево-Черкесии на 50 тыс. голов, однако реализовать проекты возможно только при поддержке государства.

