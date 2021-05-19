Индейководы объединились в отдельную ассоциацию

К 2030 году производство индейки может увеличиться до 600 тысяч тонн «Дамате»

Ведущие компании-производители мяса индейки из разных регионов России объявили о создании Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ). Это придаст дополнительный импульс развитию новой отрасли животноводства и всего агропромышленного комплекса страны в интересах здорового питания россиян, сообщается в пресс-релизе ассоциации. Президентом нового объединения избран гендиректор «Пензамолинвест» Андрей Ковалев.



Цель ее создания — объединение усилий российских производителей индейки и заинтересованных организаций в развитии отрасли индейководства для обеспечения потребителей качественной и доступной продукцией для здорового питания, развития отечественной племенной базы и укрепления экспортного потенциала отрасли. Учредителями нового отраслевого объединения стали «Пензамолинвест» («Дамате»), «ПК Урал», «Агро-Плюс», «Аскор», «Агропромышленная группа БВК» и «Индюшкин Двор».



В ближайшее время к ассоциации присоединятся и другие участники рынка, а также производители и поставщики племенной продукции. Таким образом, на долю НАПИ придется около 80% всего мяса индейки, производимого в России, оценила ассоциация. Кроме того, ассоциированными членами нового отраслевого объединения хотят стать более 20 российских и международных компаний-поставщиков оборудования, кормовых ингредиентов, ветеринарных препаратов, прочих товаров и услуг для индейководства.



Среди приоритетных задач ассоциации на ближайшее время — включение мяса индейки в Федеральную программу «Укрепление общественного здоровья» Национального проекта «Демография», разработка и создание нормативной документации и рецептур продуктов и блюд из индейки для государственных закупок и их включения в рационы питания государственных, образовательных, воспитательных и лечебных учреждений.



«Черкизово», второй в России производитель индейки по итогам 2020 года, не планирует вступать в новый союз, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба группы. Компания является членом Национального союза птицеводов, который представляет, в том числе, интересы производителей индейки, уточнила она.

Заместитель гендиректора ГК «Дамате», крупнейшего производителя индейки в стране, Андрей Григоращенко говорит, что у группы налажено эффективное взаимодействие с рядом отраслевых союзов, среди которых Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»), Национальный союз овцеводов, Российский птицеводческий союз. «Объем производства индейки в России растет высокими темпами и в 2021 году, по прогнозам, составит 400 тыс. т. Это требует выделения индейководства в отдельную сферу производства со своей отраслевой ассоциацией, которая будет представлять интересы отрасли на государственном уровне», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Ассоциация также отмечает, что в связи с бурным ростом отрасли возникла необходимость присвоения производству индейки отдельной категории и кодов в классификации продуктов и производственной деятельности для статистической отчетности, а также обеспечения мер господдержки ее развития, прежде всего, для создания надежной отечественной базы отечественного индейководства.



По прогнозу ассоциации, производство индейки в России увеличится до 550 тыс. т в 2025 году и до 600 тыс. т в 2030-м. Сейчас Россия занимает пятое место в мире по объему выпуска индейки, а если наши птицеводы реализуют свои планы, то страна и выйдет на третье место по данному показателю после США и Германии, в которых, к слову, есть индейководческие ассоциации, подчеркивает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. «В данном случае размер имеет значение: в России есть Национальный союз овцеводов при производстве баранины в 200 тыс. т. Индейки мы производим в два раза больше, и в ближайшие десять лет планируем удвоить производство. Поэтому есть реальная необходимость создания соответствующей отраслевой организации», — сказал он «Агроинвестору».



Сейчас, когда речь идет о мясе птицы, подразумевается в первую очередь мясо бройлера, а потом — все остальное. У индейки даже нет кода статистических учетов. Соответственно, отрасль выпадает из программ господдержки. «Весной в Минсельхозе было очень много совещаний по проблемам птицеводства, на которых говорили только про куриное яйцо и бройлера, — отмечает Давлеев. — Про индейку никто не говорил, несмотря на то что это экспортно ориентированная отрасль, причем поставлять на внешние рынки индейку можно по гораздо более привлекательным ценам, чем бройлера». При этом крупные российские производители индейки сертифицированы по системе «Халяль», чем могут похвастаться далеко не все производители данного вида мяса, а одними из основных рынков сбыта индейки являются, в том числе, страны Ближнего Востока, добавляет он.



Задачи ассоциации — формирование единых позиций разных производителей индейки — от небольших хозяйств до крупных холдингов — и их укрепление, считает руководитель Agrifood Strategies. «Полагаю, что ассоциация выйдет на подписание соглашений с Минсельхозом, чтобы индейководы могли участвовать в формировании единой позиции по развитию продовольственного рынка в интересах потребителей», — говорит он.



«Дамате», прежде всего, ждет от ассоциации консолидации позиции отрасли. Второе — это налаживание активного взаимодействия с Минсельхозом, третье — дальнейшее развитие и пропаганда здорового питания через продукты из индейки, перечисляет Григоращенко. Также среди ожиданий группы — создание независимой отечественной племенной базы для развития индейководства, что позволит экспортировать не только мясо индейки и продукцию его переработки, но и инкубационное яйцо, которое крайне востребовано во многих странах, которые планируют развивать птицеводство, отмечает Григоращенко.

