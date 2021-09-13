«Дамате» построит крупнейший в России племрепродуктор индейки

На предприятие будет завезено 138 тысяч индеек родительского стада «Дамате»

«Дамате» начала строительство крупнейшего в России племенного репродуктора второго порядка мощностью 12 млн яиц индейки в год в Исетском районе Тюменской области, сообщила пресс-служба компании. Инвестиции в проект составят 5,2 млрд руб., финансовым партнером выступает Россельхозбанк. Первая очередь проекта будет запущена в 2022 году, в полном объеме работы будут завершены в 2023-м, выход на проектную мощность запланирован на 2025 год.



На предприятие будет завезено родительское стадо индейки численностью 138 тыс. голов для получения яйца высокопродуктивных кроссов. Все произведенное инкубационное яйцо будет поставляться на комплекс «Дамате» по производству индейки в Пензенской области. По оценке компании, запуск репродуктора позволит значительно снизить зависимость птицеводства от импорта генетического материала. Также это поможет увеличить показатели качества яйца благодаря меньшему сроку хранения и за счет оптимизации логистики: яйцо будет транспортироваться на более короткие расстояния, что уменьшит потери при доставке, даст большую выводимость птенцов. Строительство репродуктора ведется в рамках подписанного ранее соглашения между правительством Тюменской области, группой компаний «Дамате» и Россельхозбанком. Объект включает 10 птицеводческих площадок: пять для ремонтного молодняка и пять для родительского стада.



Президент Национальной ассоциации производителей индейки Андрей Ковалев сказал «Агроинвестору», что сейчас потребность России в инкубационном яйце индейки составляет 60 млн штук. Из них 42 млн штук — импортный товар. «С запуском нового проекта «Дамате» планируется производить 12 млн инкубационных яиц в год, что позволит сократить зависимость производителей индейки нашей страны от импорта», — прокомментировал Ковалев.



Председатель совета директоров «Дамате» Наум Бабаев в ходе торжественной закладки нового предприятия заявил, что вместо ежегодного завоза 300-400 фур инкубационных яиц, компания будет лишь пять раз в год привозить племенной материал и тем самым обеспечит биологическую и ветеринарную безопасность России, пишет «Интерфакс». Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что регион является благоприятным для реализации инвестиционных проектов. «Проект племенного репродуктора индейки — большой, инвестиционно емкий, а самое главное — это стопроцентное импортозамещение», — приводит агентство слова Моора.



«Дамате» целесообразно инвестировать в племрепродуктор, говорит исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. Его строительство имеет смысл как для обеспечения собственных производственных площадок, так и для продажи племенного яйца сторонним покупателям. «Перспективы производства будут зависеть от того, как будет складываться рынок индейки в России. Важным долгосрочным риском является снижение доходов населения. Чтобы спрос увеличивался, доходы тоже должны расти, — сказал эксперт «Агроинвестору». — Индейка является, скорее, дополнением к другим видам мяса. В текущей экономической ситуации нельзя отказаться от потребления бройлера и перейти на индейку».



Еще одним риском Корнеев назвал ветеринарный фактор, его влиянию подвержены все предприятия животноводства. «Современные проекты спроектированы достаточно грамотно, поэтому если что-то и происходит, то скорее не по причине некорректности формирования проектов в области безопасности, а из-за человеческого фактора», — считает он.



В конце августа «Донская индейка» заявила о планах по реализации в двух районах Воронежской области инвестиционного проекта «Строительство племрепродуктора родительского стада индейки второго порядка на 6 млн инкубационных яиц в год». Общий объем инвестиций составит около 1,8 млрд руб. Выход на проектную мощность запланирован на 2024 год.

