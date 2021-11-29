Сделка позволит «Черкизово» увеличить производство индейки почти на 45% «Краснобор»

«Черкизово» ведет переговоры о покупке тульского «Краснобора», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой свои на источники. Сделка оценивается в 3 млрд руб. Покупка «Краснобора» позволит «Черкизово» нарастить производство индейки почти на 45%. Решение о сделке может быть принято в начале декабря. Пресс-служба «Черкизово» отказалась от комментариев, «Краснобор» на запрос «Агроинвестора» не ответил.



По данным Agrifood Strategies, в 2020 году «Черкизово» выпустила 49 тыс. т индейки, «Краснобор» - 22,1 тыс. т. Согласно финансовой отчетности «Краснобора», его годовая выручка составила 3,6 млрд (на 5,5% ниже, чем в 2019 году). Валовая прибыль за год сократилась на 54,27%, а чистый убыток составил 193,36 млн руб. «Коммерсантъ» отмечает, что часть площадок «Краснобора» построена довольно давно и не модернизирована. У компании также были проблемы с безопасностью и качеством продукции, есть сложности с рабочей силой.



Как отмечают источники издания, владельцы «Краснобора» некоторое время искали покупателя на бизнес, и, видимо, предложение «Черкизово» им показалось наиболее привлекательным. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев уточнил «Коммерсанту», что активы в птицеводстве оцениваются, исходя из годовой выручки за вычетом долга. На конец 2020 года задолженность ЗАО «Краснобор» по кредитам составляла 507,21 млн руб. Таким образом, актив может стоить около 3 млрд руб.



Давлеев ранее говорил «Агроинвестору», что в 2021 году в России планируется произвести порядка 400 тыс. т индейки. Кроме того, в этом году, по данным Agrifood Strategies, наша страна сможет войти в тройку мировых лидеров по выпуску индейки и даже вплотную приблизиться ко второму месту в рейтинге. По мнению компании, потенциал роста отрасли объясняется ненасыщенностью рынка: в большинстве стран, где индюшатина является традиционной составляющей «мясной корзины», ее доля достигает 10%, что для России могло бы означать более 1 млн т, но даже ожидание рекордного производства в 2021 году в 400 тыс. т более чем в два раза ниже этого показателя.

