«Черкизово» уменьшила продажи курицы и свинины

«Черкизово» - крупнейший производитель мяса в стране Д. Абрамов

Группа «Черкизово», крупнейший производитель мяса в стране, согласно рейтингу «Агроинвестора», в июле сократила объем продаж куриного мяса на 2% относительно аналогичного периода прошлого года, до 58,56 тыс. т, сообщила компания в своем отчете. По сравнению с июнем 2021 года, когда было реализовано свыше 66 тыс. т курицы, показатель снизился на 11%. Средняя цена продаж выросла на 27% год к году, до 136,66 руб./кг и на 3% по сравнению с июнем.



Продажи индейки в июле выросли на 60% за год и на 4% относительно июня и составили 4,98 тыс. т. При этом средняя цена реализации этого вида мяса снизилась на 3% по сравнению с июлем прошлого года, до 177,8 руб./кг. По сравнению с июнем индейка подорожала на 3%. Производство свинины по сравнению с июлем прошлого года сократилось на 25% до 17,43 тыс. т, относительно июньского показателя — на 11%. Продажи полутуш за отчетный период упали на 62% до 2,98 тыс. т, отрубов — выросли на 14% до 3,55 тыс. т. Средняя цена полутуш у «Черкизово» выросла на 15% год к году, до 174,97 руб./кг, цены на отруба увеличились на 7% до 240,73 руб./кг, на прочие виды продукции — на 6% до 57,76 руб./кг.



Объем продаж «Черкизово» в сегменте мясопереработки вырос на 23% по сравнению с результатами июля 2020-го и составил 11,18 тыс. т. Правда, относительно июня произошло снижение на 10%. При этом средняя цена реализации в сегменте поднялась на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 227,37 руб./кг. Относительно июньского уровня цена увеличились на 4%.



В 2021 году «Черкизово» ожидает восстановления продаж в сегменте фудсервис до уровня, который был до начала пандемии. Еще одним фокусом развития холдинга является увеличение доли продукции глубокой переработки. Для этого он приобрел два мясоперерабатывающих предприятия «Пит-продукт» в Ленинградской области. Сделка, закрытая в конце апреля, позволит «Черкизово» существенно упрочить позиции в продажах колбасных изделий на крупном рынке Северо-Западного федерального округа, рассчитывает группа.



В начале июня компания в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила о планах реализовать ряд новых проектов. Общие инвестиции составят более 80 млрд руб. Больше всего средств планируется вложить в проекты в Тульской области — свыше 56 млрд руб. Из них 48 млрд руб. пойдет на строительство крупнейшего в стране мясоперерабатывающего кластера.

