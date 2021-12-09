Россельхозбанк возобновил финансирование «ЭкоНивы»

Стороны продолжат искать оптимальное решение по вопросу строительства молокоперерабатывающего завода группы в Новосибирской области «ЭкоНива»

Россельхозбанк принял решение возобновить финансирование «ЭкоНивы», чтобы компания могла завершить строительство трех начатых животноводческих комплексов, а также ряда других проектов, которые находятся в высокой степени готовности. Речь идет о фермах в Московской области, Татарстане и Башкирии общей мощностью на 9,9 тыс. голов КРС и 100 тыс. т молока в год, сообщается в совместном пресс-релизе компании и банка.



Также стороны продолжат искать оптимальное решение по вопросу строительства молокоперерабатывающего завода группы в Новосибирской области. Плановая мощность переработки предприятия — 1,15 тыс. т молока в сутки. Ранее компания приостановила строительство, в ноябре министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко говорил, что инвестиции в проект уже составили 7 млрд руб. «Закуплено практически все оборудование. Но в настоящее время кредитная линия еще не возобновлена. Решение, я думаю, будет приниматься в ближайшее время, но проект в течение 2021 года не реализовывался», — цитировал его «Коммерсантъ». Общая стоимость проекта оценивается в 24,5 млрд руб.



У «ЭкоНивы» отсутствует просроченная задолженность перед банком или связанными с ним сторонами, отметила первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина. «У нас нет намерений для исполнения опционов в отношении долей холдинговых компаний группы. Кроме того, банк до 10 декабря 2021 года обеспечит выдачу материнской компании холдинга «ЭкоНива», Ekosem-Agrar AG, документов, запрашиваемых для завершения аудита отчетности группы», — приводятся ее слова в сообщении. Банк остается основным стратегическим кредитором группы и продолжит оборотное финансирование компаний группы в пределах установленных лимитов, добавила Жачкина.



На прошлой неделе стало известно, что Арбитражный суд Воронежской области отказался удовлетворить иск «ЭкоНивы» к Россельхозбанку о признании недействительными соглашений, которые позволяют банку выкупить доли юридических лиц группы по номинальной стоимости — 5,3 млн руб. Ранее суд вводил обеспечительные меры, запрещающие банку любые действия с соглашениями, которые дают ему право на выкуп долей. Банк пытался оспаривать решение.



«Я рад, что командам «ЭкоНивы» и Россельхозбанка удалось в конструктивном диалоге разрешить сложившуюся ситуацию. Со своей стороны, компания Ekosem-Agrar и остальные истцы откажутся от подачи апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Воронежской области о признании недействительными опционов и отзовут все связанные с этим делом иски», — сказал президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр.



«ЭкоНива» — крупнейший в России и Европе производитель сырого молока. Компания управляет активами в Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Молочное подразделение группы объединяет 40 животноводческих комплексов, на которых содержится 215 тыс. голов КРС, включая 110 тыс. коров дойного стада. В 2020 году на предприятиях «ЭкоНивы» было произведено почти 925 тыс. т сырого молока. С 2013 года компания также развивает направление по переработке молока. Кроме того, холдинг входит в топ-5 крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель с 630 тыс. га.

