Производители предупредили о возможном росте цен на детское питание

Отрасль производства детского питания не испытывает проблем, связанных с высоким уровнем фальсификата А. Гордеев

Бизнес предлагает исключить товары для детей из эксперимента по маркировке консервов из мяса, овощей и фруктов. Это следует из письма ассоциации производителей «Русбренд» (включает Nestle, Danone и др.) в Минэкономразвития, с которым ознакомились «Известия». В письме отмечается, что для зарубежной продукции разработчик предложил более дорогостоящие технические решения, что грозит дефицитом товаров на полке и ростом цен «минимум на 10%».



Уровень импорта в этом сегменте составляет 25-30%, оценивает «Русбренд». Также ассоциация не понимает, какую проблему решит маркировка, ведь о зафиксированных регуляторами случаях контрафакта в отрасли неизвестно: в индустрии установлен госконтроль за производством, распределением и продажей детского питания, к сырью и материалам предъявляются повышенные требования, а готовый продукт расфасован в герметичную упаковку, которая подвергается стерилизации.



Минпромторг предлагает провести эксперимент по маркировке консервов для детей из овощей и мяса, а также джемов, желе и ореховой пасты с 1 мая 2022-го по 28 февраля 2023 года. Проект постановления правительства о проведении эксперимента подготовлен по поручению президента. Объективно оценить затраты на внедрение маркировки возможно только в ходе эксперимента, для участвующих в ней компаний разработаны меры поддержки, в том числе льготные займы на приобретение оборудования для маркировки, говорит представитель ведомства.



Председатель совета Молочного союза России Людмила Маницкая сказала «Агроинвестору», что детское питание дорожает не из-за маркировки. «Цены в этом сегменте увеличатся по той же причине, как и на другие продукты: растет стоимость всех составляющих производства. Речь идет о ГСМ, электричестве, импортных компонентах и так далее. К тому же, повышается инфляция, а рубль слабеет», — прокомментировала Маницкая. По ее словам, в сегменте детского питания периодически встречается фальсифицированная продукция. «Полноценную маркировку на детское питание еще не ввели, поэтому мы пока не понимаем, как она будет работать и как защитит покупателя», — добавила Маницкая.



Заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов уверен, что маркировка неизменно приведет к росту цен на полке. По самым скромным прогнозам, рост за единицу товара составит от 10%, считает он. «В ситуации удорожания всех составляющих себестоимости производства — сырья, логистики, упаковки — и продолжающегося тренда падающих доходов населения введение дополнительной финансовой нагрузки как на бизнес, так и на потребителей недопустимо. По словам производителей молочной продукции, где маркировку уже ввели, она стала одной из самых дорогостоящих регуляторных мер в истории сектора», — сказал Леонов «Агроинвестору».



По его мнению, к введению обязательной маркировки по тем или иным категориям необходимо подходить «крайне взвешенно и осторожно». Начинать стоит с независимых исследований рынка фальсификата в данных категориях и обсуждения с деловым сообществом всех рисков и целесообразности маркировки. Тотальное введение маркировки без объективных показателей высокого уровня фальсификата в категории чревато значительным повышением цен на многие группы товаров, предупреждает Леонов.



Отрасль производства детского питания не испытывает проблем, связанных с высоким уровнем фальсификата, продолжает он, добавляя, что речь может идти о единичных случаях. Это связано с достаточно жестким госконтролем за производством и продажей детского питания на всех уровнях «от поля/фермы до прилавка». «К сырью, оборудованию и материалам, которые применяются для приготовления детской консервации, предъявляются повышенные требования. Кроме того, продукция для детей проходит не упрощенную процедуру декларирования безопасности, а строгую систему сертификации», — подчеркивает Леонов.



Специалисты ЦРПТ уверены, что информация о влиянии маркировки на стоимость детского питания «не соответствует действительности и не подкреплена расчетами». «Посмотрев динамику цен в тех отраслях, для которых маркировка уже стала обязательной, можно сделать однозначный вывод, что ни в одной из отраслей маркировка не привела к росту цен, который могли бы заметить покупатели, — сказал заместитель генерального директора центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов (цитата по сообщению центра). — Мы убеждены, что и в данной отрасли все эти апокалиптичные прогнозы останутся не более, чем прогнозами».

