Коды на молочную продукцию: детское питание промаркируют бесплатно, фермерам дадут отсрочку

Pixabay

С 20 января 2021 года в России начнется маркировка молочных продуктов, призванная повысить их качество и обеспечить безопасность людей. Ее правила разработал Минпромторг — чтобы все успели подготовиться. При этом льготы будут у детского питания, порционных продуктов, а также фермеров

С введением маркировки молочной продукции, которая поэтапно начинается с 20 января 2021 года, некоторым ее видам будут предоставлены значительные льготы. Так, бесплатно будет маркироваться детское и лечебное питание, следует из проекта постановления правительства, прошедшего общественное обсуждение.



«Плата за предоставление кодов маркировки для молочной продукции, являющейся детским питанием ‎и специализированным лечебным питанием, не взимается», — сказано в документе.



Данная мера деинфляционная, ведь часто у семей с детьми ограниченные бюджеты. Кроме того, детское питание и лечебное питание закупается для молочных кухонь и соцучреждений в рамках госзакупок. Именно в школы и детские сады порой могут поставлять фальсификат предприятия-фантомы.



Судя по количеству выявленных фактов, действующие в России способы контроля не всегда справляются с обеспечением качества продуктов. Очевидно, что предпринимаемых мер не хватает. Продукцию выявляют подчас уже после реализации. Идти нужно от обратного — закрыть лазейки, при которых молочка из ниоткуда попадает в торговлю, больницы и детсады.



По оценкам исследования, проведенного НИУ ВШЭ, доля неучтенной молочной продукции на российском рынке — в среднем 20%. Один из лидеров по числу подделок — сливочное масло.



Еще одно исключение предлагается сделать для продукции весом меньше 30 граммов — ее вообще не нужно маркировать. Это порционные сливки, масло, сгущенка, сыр, творожные сырки.



Эксперимент по маркировке молочной продукции начался еще 15 июля 2019 года, чтобы у всех компаний было достаточно времени на подготовку к новым требованиям. Судя по проекту постановления, в отличие от других товаров (с 1 июля обязательна стала маркировка обуви, сигарет и лекарств), у многих производителей молока появится возможность избавиться от установки оборудования и отдать многие процессы на аутсорсинг — в типографии.



Согласно предложениям Минпромторга, маркировку предлагается вводить поэтапно — сначала, то есть с 20 января, для продуктов с высоким сроком годности и мороженого, выпуск которого зимой снижается. 1 июля 2021 года наступит срок для молока и сливок со сроком хранения менее 28 дней, сыра, сливочного масла и творога, а очередь йогуртов и кефира, где срок годности мал, наступит аж 1 октября.



Послабление сделано для фермерских хозяйств, продающих молоко или кефир самостоятельно — им дается отсрочка на год.



В сроках, впрочем, ничего нового практически нет. Еще в марте распоряжением правительства утверждено, что маркировка молочной продукции будет вводиться с 20 января по 1 октября 2021 года. Предложения Минпромторга лишь уточняют разбивку по видам продуктов. При этом детальный поэкземплярный учет переносится на еще более дальний срок — на 2022 год.



«О сроках говорилось уже много раз. Их необходимо утвердить заранее, так как для участников рынка это означает предсказуемость условий работы, возможность распределить ресурсы и спокойно подготовиться к маркировке. Рынку необходима определенность, а затягивание с принятием официальных документов может означать не только дополнительные расходы для участников, но и создает риски с обеспечением надежности поставок качественной продукции», — говорит ведущий эксперт Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Сергей Кондратьев.