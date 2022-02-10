Органическая продукция в России может быть дешевле

В ближайшие годы на рынке появится больше компаний, производящих органическую продукцию mcx.ru

Разницу в стоимости между обычной и органической продукцией можно снизить с нынешних 25-60% до 15-30%, сказал в интервью РИА «Новости» директор Национального органического союза Олег Мироненко. Он считает, что для этого необходимо больше поддержки органического производства со стороны государства. В период пандемии цены на промышленную продукцию росли быстрее, чем на органическую, и сейчас органика «работает на грани себестоимости», отметил Мироненко.



Стандарты производства органической продукции подразумевают отсутствие пестицидов, агрохимикатов, антибиотиков, загустителей, преобразователей вкуса. Закон «Об органической продукции» вступил в силу 1 января 2020 года, и, по мнению Мироненко, повысил интерес к этому направлению как сельхозпроизводителей, так и потребителей.



Глава союза считает, что в ближайшие годы на рынке появится больше компаний, производящих органическую продукцию. Однако без федеральной программы поддержки число новых производителей будет снижаться. К концу января в реестре Минсельхоза было 105 производителей органики: многие из них — те, кто поменяли свою сертификацию с европейской на российскую, вторая часть — переработчики, которые работают с зерновыми, также это компании по производству алкогольной продукции. «Поэтому в целом нельзя сказать, что мы видим много новых компаний», — сказал Мироненко РИА «Новости».



Он также добавил, что в 2020-м году органический сектор чувствовал себя уверенно, поскольку люди стали больше заботиться о своем питании на фоне пандемии. Однако в 2021 году наблюдалось некоторое падение интереса к этому рынку со стороны производителей. «Показатели 2022 года тоже, очевидно, будут ниже 2020 года, но пока еще сказываются ожидания появления государственной стратегии развития органического направления до 2030 года», — добавил Мироненко.



Сейчас Россия занимает 0,2% мирового объема продаж органики. Активнее всего в этом сегменте в стране развивается производство молочной продукции, далее идет детское питание, постепенно активизируется мясное направление. «Остальное — в зачаточном состоянии, особенно это касается круп, овощей, фруктов; почти полностью отсутствует на полках продукция органических дикоросов, и совсем нет органической аквакультуры», — сказал РИА «Новости» Мироненко.



Чтобы российская органическая продукция заняла достойное место на полках, государство должно поддерживать ее продвижение, также нужно информирование потребителей, говорит Мироненко. Также он считает важным подготовку кадров в ритейле, которые могли бы рассказывать об органической продукции. «А пока наш потребитель не обладает достаточной информацией об органике: под этим словом он понимает, что угодно, и часто не то, что оно несет в себе на самом деле», — отметил глава союза.

