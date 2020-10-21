Минсельхоз: проблем с сертификацией импортеров органической продукции нет

До 80% продаваемой органической продукции — импорт Pixabay

Проблем с сертификацией импортеров органической продукции по российским правилам нет, заявил замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов на заседании рабочей группы комитета по агропродовольственной политике и природопользованию Совета Федерации, сообщает «Финмаркет».



По словам чиновника, у нас нет технических и юридических сложностей по внесению импортеров, прошедших сертификацию по российскому законодательству, в реестр производителей органической продукции. При их внесении в реестр можно указывать, что у зарубежного производителя нет некоторых российских документов, например, ИНН, сказал Увайдов. У иностранных участников рынка, включенных в реестр, будет право наносить на свою продукцию знак «органик» и продавать ее в России, заверил он.



Ранее «Коммерсант» сообщил, что исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев, исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко и гендиректор Союза участников потребительского рынка Ольга Баранникова обратились к вице-премьеру Виктории Абрамченко, предупредив, что импорт органической продукции оказался в «серой» зоне, что грозит исчезновением с полок продукции более чем на €100 млн и может оставить российских производителей без органического сырья.



Вступивший с 1 января в силу закон «Об органической продукции» в частности призван решить вопросы регулирования порядка включения производителей в реестр и правил нанесения знака органической продукции. Однако до февраля-марта эти механизмы фактически не работали, процесс тормозился из-за нехватки специалистов: сейчас в стране для сертификации органики аккредитовано только четыре учреждения, где работает менее десяти аттестованных экспертов, отмечают авторы обращения. Кроме того, выездные инспекции предприятий для сертификации по российским стандартам до сих пор невозможны из-за пандемии.



По оценке Национального органического союза, в январе-июле в России было продано органической продукции на €190 млн, из которых 75-80% пришлось на импорт. Сейчас она фактически находится в «серой зоне», что грозит финансовыми рисками участникам рынка, следует из обращения союзов. Для снижения рисков авторы обращения попросили Абрамченко включить ввоз и оборот импортной органической продукции в акты правительства России, которые устанавливают разрешенные виды деятельности на время ограничений из-за пандемии COVID-19.



В ходе заседания Увайдов сообщил, что сейчас в российском реестре производителей органической продукции 44 компании, в том числе международные, например, Hipp и Nestle. «В работе еще заявки от 65 предприятий», — добавил он. Между тем, выступивший на заседании Олег Мироненко считает, что проблемы реализации закона об органической продукции не ограничиваются сертификацией и реестром. Он предложил создать межведомственную рабочую группу, которая оперативно будет решать все вопросы, связанные с развитием органического производства в стране.

