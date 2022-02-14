Минсельхоз предложил ритейлерам ограничить наценку на продукцию популярных брендов

Оптовые цены на продукты питания повышаются из-за роста себестоимости А. Махонин

На фоне роста цен Минсельхоз предложил ритейлерам ограничить наценку на продукты питания под популярными брендами, включая Danone, PepsiCo, Fazer — они составляют свыше 70% в продажах торговых сетей. Речь идет о молоке, кефире, сливочном масле, твороге и хлебе недлительного срока хранения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли. Пресс-служба PepsiCo не стала комментировать ситуацию, в Danone на запрос «Агроинвестора» не ответили.



Ранее ритейлеры добровольно ограничили наценку на овощи, молоко, хлеб и сахар, однако чиновники агроведомства полагают, что на практике ограничения коснулись только товаров под собственными торговыми марками (СТМ), которые составляют только 20% продаж сетей. В частности X5 Group, «Магнит», «Дикси», «Лента» и «Ашан» ограничили наценку на хлеб и молочную продукцию под СТМ. По словам источников издания, в министерстве считают, что наценка на эти товары и так минимальная.



В ФАС изданию сообщили, что работают с отраслевыми союзами над методикой добровольного ограничения наценки на самые востребованные продукты в каждой товарной категории: это позволит избежать ситуации, в которой с полок пропадают товары с наименьшей наценкой. Источник «Коммерсанта» среди крупных ритейлеров считает, что регулирование цен на продукты под брендами из 70% объема продаж приведет к убыткам и спровоцирует риск дефицита. Снижение наценки фактически на всю категорию снизит внимание ритейлеров, которые не захотят расширять ассортимент, пишет издание.



Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев говорит, что оптовые цены на продукты питания повышаются из-за роста себестоимости, так что предложение Минсельхоза приведет к дисбалансу на рынке. «Ритейлеры попытаются переложить свои издержки на производителей», — цитирует его «Коммерсантъ». С ним согласен глава Российского союза пекарей Алексей Лялин: производители хлеба не могут не повышать цены, поскольку увеличивается себестоимость.



Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков сказал «Агроинвестору», что ограниченное количество дешевых позиций в ассортименте, включая СТМ, более реально для розничной торговли. «Сомнительно, что ввиду ограничения наценок на все товары на полке покупатель увидит снижение или стабилизацию цен. Наценка — это законный и видимый государству доход сети, но доминирование сетей ввиду рыночной силы дает возможность получать доход другими способами», — отметил Востриков.



Он также добавил, что не стоит забывать о невозможности поставщика отказаться от заказа без штрафных санкций, прямом импорте сетей, платежах на третьих лиц, зачастую навязываемых производителю, и частичной качественной приемке по плодоовощной группе товаров. Кроме того, при заявленном сетями ограничении их наценки, риски «продавливания» поставщиков с помощью этих механизмов есть, а с корректировкой прейскурантов станет еще сложнее, считает Востриков. «В ситуации не прекращающегося роста издержек и нулевой рентабельности это чревато для многих поставщиков уходом с рынка», — предупреждает он.

