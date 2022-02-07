Региональные ритейлеры согласились ограничить наценки на продукты питания

Ритейлеры могут переложить издержки на поставщиков М. Стулов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подключает регионы к ограничению наценок на социально значимые товары, сообщила пресс-служба ведомства. ФАС поручила своим локальным управлениям провести совещания с местными ритейлерами, чтобы компании добровольно ограничили свои наценки на базовые продукты питания. Торговые сети, которые готовы присоединиться к инициативе, самостоятельно определяют перечень конкретных позиций для ограничения наценок, способы проведения расчетов и так далее.



Пока к инициативе присоединились локальные сети Курской, Астраханской, Новосибирской, Ульяновской, Пензенской и Омской областей, а также Адыгеи. В других регионах совещания еще проводятся, уточняет служба. Присоединение торговых сетей к инициативе по ограничению максимального уровня наценок на социально значимые продукты питания является добровольным, подчеркивает ФАС. При этом служба настаивает на том, что если ритейлеры берут на себя эти обязательства, то они должны обеспечить наличие товаров, на которые будет ограничена наценка.



Между тем, сдерживание цен за счет уменьшения наценок — не единственная мера, которую рассматривают регуляторы. Как сообщили «Известиям» в Минсельхозе, там готовы проработать предложения об оказании мер продовольственной помощи незащищенным слоям населения.



Заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что издержки производств растут опережающими темпами на протяжении последних двух лет, все это время многие поставщики работают с нулевой рентабельностью или даже уходят в минус. При этом цены на полках и наценки сетей не снижаются. «В данном случае главное, чтобы сети действительно снизили свою наценку, а не попытались переложить ограничение наценки на плечи поставщиков, ведь в долгосрочной перспективе это чревато банкротствами и сокращением предложения на рынке продуктов питания, — предупреждает Леонов. — Кроме того, необходимо законодательно закрепить нормы Кодекса добросовестных практик (КДП) и решения комиссии по его применению, а также поддержать здоровую конкуренцию среди торговых операторов путем практического ограничения в 25% по торговым площадям и товарообороту одной сети в муниципалитетах и регионах».



По мнению директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальи Шагайды, ограничение торговых наценок ритейлерами — это «голубая мечта» для всех. «Насколько ритейл это сделал, исходя из своих возможностей по снижению издержек, — большой вопрос. Если ему удалось снизить издержки, и он умерил свои личные аппетиты в получении дополнительных доходов — хорошо, — сказала эксперт «Агроинвестору». — Если снизил под давлением администрации, но затраты остались, то будет сокращать ассортимент, объемы торговли, что плохо для всех. Скорее всего, торговые сети перераспределят свои издержки на те товары, которые не являются социально-значимыми по определению правительства».



Невыгодные позиции со временем будут сокращаться, продолжает Шагайда, покупатели скупят более дешевые товары, а затем начнут покупать то, что дороже. «Затраты, на мой взгляд, мало изменятся. Дешевое будет исчезать из магазинов. Администрации будут иметь головную боль от жалоб потребителей — им обещали товар, а его нет. Ограничение цен в административном порядке всегда заканчивается одинаково», — отметила она.



На прошлой неделе стало известно, что Минпромторг, Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) хотят убедить ритейлеров ограничить наценки на социально значимые товары не более чем на 5%. В перечень таких продуктов планируется включить свеклу, морковь, картофель, лук, кефир, сливочное масло, сахар, питьевое молоко, творог и хлебобулочные изделия краткосрочного хранения. В Минсельхозе говорили, что считают целесообразным сократить вплоть до нуля наценки ритейлеров на определенные категории товаров к 1 июля 2022 года: это поможет повысить доступность продуктов для малообеспеченных слоев населения.

