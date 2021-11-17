Опрос Роскачества: более 60% респондентов готовы перейти на растительное «мясо»

Наиболее заинтересована в альтернативах молодежь от 18 до 24 лет Pixabay

Исследование Центра изучения потребительского поведения Роскачества показало, что 61% участников опроса в теории готовы отказаться от традиционного мяса в пользу его растительного аналога, но только при соблюдении нескольких условий. Так, 37% респондентов заявили, что могут перейти на растительное «мясо», если будут уверены в безопасности такого продукта. Многим также важно соответствие вкуса и пищевой ценности такого продукта обычному мясу. 22% готовы перейти на растительное «мясо», если его стоимость будет ниже, чем у обычного, а 10% — при установлении равной с обычным мясом цены, пишет «Прайм».



«Охотнее всего пробовать растительное “мясо” готова молодежь от 18 до 24 лет. Наоборот, настороженно относятся к таким продуктам люди старшего поколения — от 55 лет», — говорится в исследовании. ​Там также уточняется, что о своей неготовности отказаться от традиционного мяса ни при каких условиях заявили 39% респондентов. Из них 56% — люди старше 55 лет. Среди молодежи от 18 до 24 лет таких гораздо меньше — только 19%.



Исследование Роскачества охватило восемь федеральных округов, в нем участвовало 1,2 тыс. человек в возрасте от 18 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек.

«Инновации должны стать главной причиной нашего выживания, если мы научимся работать в них — мы научимся жить», — сказал исполнительный директор и член совета директоров ГК «Эфко» Сергей Иванов в ходе организованного газетой «Ведомости» «Аграрного форума России». По словам Иванова, руководство компании задалось вопросом: что будет востребовано через 20-30 лет, во что стоит инвестировать, и что будет на 100% востребовано. Для ответа на этот вопрос были определены три глобальных вызова. Первый — доступность продовольствия: традиционной еды не хватит для 10 млрд людей. Второй вызов — экология, третий — здоровье, по части которого часто идут на компромиссы при производстве продуктов питания. «Через 30 лет, скорее всего, будут востребованы те продукты и технологии, которые отвечают сразу на все три вызова», — отметил Иванов. Так появилась Healthy Innovation (Hi) «Эфко» — растительные альтернативы молоку, мясу и пищевые волокна.



«Если компания сейчас занимается производство продуктов питания, но не занимается биотехом, то через какое-то время биотех начнет заниматься этой компанией», — считает Иванов. По его словам, «Эфко» вошла в пятерку крупнейших производителей продуктов питания в России, но компании в последнее время приходится работать на очень низкой марже, и инновации — это «палочка-выручалочка, за счет которой удастся выжить и заработать».



Гендиректор группы «Продо» Вадим Долгов в ходе форума сказал, что в ближайшие лет 50 нет видит угрозы для производителей мяса со стороны тех, кто впускает растительные альтернативы. Однако очевидно, что увеличение населения планеты приведет к тому, что искусственное мясо будет востребованным, поскольку невозможно произвести естественным способом такое количество продукции, чтобы обеспечить растущий спрос. Потребность в белке все равно будет, а традиционное мясо в долгосрочной перспективе будет прерогативой тех, кто сможет себе его позволить, допускает Долгов, основная же часть населения планеты будет есть искусственное мясо.​



CEO и основательница BioFoodLab, создательница бренда Take a Bite Елена Шифрина ранее говорила, что из исследования Boston Consulting Group следует, что к 2025 году цены на растительное «мясо» сравняются с ценами на традиционное, а паритет цен с лабораторным мясом будет достигнут к 2035 году. По данным Deloitte, сейчас 48% россиян готовы заменить два приема мяса в неделю альтернативами. «Как бы мы ни любили мясо и молоко, альтернативы — это тренд, от которого мы никуда не денемся, хотя еще в 2017 году мы и подумать не могли, что будем пить кофе на растительном “молоке”, — говорила Шифрина. — Альтернативное мясо сейчас — это тот бизнес, тот рынок, в который нужно идти».



Руководитель проектного офиса компании «Уралхим Инновация» Дмитрий Панфилов ранее говорил «Агроинвестору», что не нужно рассматривать вопрос именно замены животного мяса и молока растительными альтернативами. «Если посмотреть, кто потребляет продукты на растительной основе, мы увидим, что это веганы, вегетарианцы и флекситарианцы — то есть те, кто время от времени добавляет в свой рацион растительные альтернативы животным продуктам. Главное — дать потенциальным потребителям возможность выбора, чтобы они могли разнообразить и выбирать рацион питания, который считают оптимальным для себя», — отмечал он.

