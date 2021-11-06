Дмитрий Панфилов, «Уралхим Инновация»: «Рынок растительных белков растет во всем мире»

«Уралхим Инновация» намерена запустить пилотную установку по производству горохового изолята с содержанием белка от 80% nutribodyprotein.com

Крупный производитель минеральных удобрений, «ОХК “Уралхим”», инициировала проект по глубокой переработке гороха. Хотя Россия занимает второе место в мире по экспорту гороха, его переработка в высокобелковый продукт развита слабо: есть лишь предприятия относительно небольшой мощности по производству гороховых концентратов с невысоким содержанием белка. Компания «Уралхим» впервые в нашей стране намерена запустить пилотную установку по производству горохового изолята с содержанием белка от 80%, который широко применяется в пищевой индустрии. О статусе реализации проекта и его перспективах «Агроинвестору» рассказал директор Центра альтернативных протеинов «Уралхим Инновация» Дмитрий Панфилов.



— Ключевой бизнес «Уралхима» - производство минеральных удобрений. Расскажите, почему компания решила заняться глубокой переработкой гороха?



- Несколько лет назад материнская компания создала 100% дочернюю компанию «Уралхим Инновация». Она расположена в Инновационном центре «Сколково». Компания специализируется на развитии инноваций и новых бизнесов по трем ключевым направлениям: цифровизация, пищевые технологии и агробиотехнологии. Производство удобрений сейчас высокорентабельно, но в долгосрочной перспективе рынок минеральных удобрений будет становиться все менее и менее маржинальным. Потому руководством была поставлена задача: создавать новые бизнесы, которые будут комплементарны основному — производству минеральных удобрений, для сохранения прочной связки с ключевыми стейкхолдерами в сельском хозяйстве.



Сегодня основные драйверы развития глобального сельского хозяйства — концепции устойчивого развития и здорового образа жизни. На этом фоне рынок растительных белков растет во всем мире, и Россия — не исключение. В стране сложились все условия, чтобы заниматься глубокой переработкой бобовых, однако сейчас это направление развито недостаточно. Основной проблемой, на наш взгляд, является отсутствие доступа к технологии, поскольку сейчас нет возможности приобрести лицензионную технологию производства высокобелковых растительных изолятов «под ключ». Поэтому мы решили начать именно с отработки и подтверждения технологии. В рамках Национальной технологической инициативы FoodNet мы создаем центр альтернативных протеинов, а не завод по выпуску товарных объемов продукции.



— На какой стадии реализация проекта?



- Компания уже вложила в проект около 300 млн руб. Мы прошли стадию проектирования и уже перешли к реализации — активной фазе строительных работ в помещении, где будут располагаться лаборатория и пилотная установка. Оборудование для пилотной установки уже закуплено, будем поставлять его со всего мира: из Европы, Китая, России. Планируем к концу года начать монтаж, в начале следующего — перейти к пуско-наладочным работам, а затем — к выпуску первых опытных партий продукции.



— Можно чуть подробнее — что будет представлять собой ваш проект?



- Мы создаем Центр альтернативных протеинов, он будет включать лабораторную и пилотную секции. У нас будет установлено оборудование для проведения всевозможных опытов, связанных с экстракцией — получением изолятов растительных протеинов и их модификацией под конкретные применения. Одна из приоритетных задач — получение пищевого горохового изолята с заданными потребительскими и функционально-технологическими свойствами. Изолят можно будет применять для производства различных продуктов — альтернатив мясу и молочным продуктам, в спортивном питании, выпечке. Для каждого из продуктов изолят должен обладать набором определенных свойств. Например, в напитках нужна превосходная растворимость и при этом нейтральный вкус и запах, в заменителях мяса — повышенная гелеобразующая, жиро- и водоудерживающая способности. Для привнесения этих качеств мы будем заниматься направленной модификацией белкового изолята — физической, химической и ферментативной.



Второй блок проекта — пилотная установка практически полного цикла мощностью переработки около 200 кг гороховой муки в час, на выходе будет получаться примерно 40 кг изолята. Цель — наработка опытных партий и разработка широкого ассортимента изолятов белка под конкретные продукты — молочные и мясные альтернативы, выпечку, спортивное питание и т. д. Планируем тестировать наш изолят как в России, так и за рубежом, и совместно с производителями готовых пищевых продуктов разрабатывать и дорабатывать те рецептуры, в которые он органично встраивается.



— Учитывая сложность производства, нет ли у вас проблем с обеспечением проекта необходимыми специалистами?



- Поскольку в России не развита глубокая переработка растительного сырья, соответственно, и профильных специалистов не хватает. Мы обучаем и планируем обучать персонал в научно-исследовательских центрах у наших партнеров, в том числе за рубежом: в Европе, США, Китае. Где это возможно, мы выстраиваем партнерские отношения с международными R&D центрами, чтобы в полевых условиях наши специалисты могли обучиться лучшим мировым практикам.



— А как обстоят дела с сырьем? Хотя 200 кг в час — не так много, тем не менее, очевидно, что для производства изолята подойдет не любой горох.



- Это так. Среднее содержание белка в горохе варьируется от 19% до 25%. Для наших прикладных исследовательских целей гороха необходимого качества достаточно. Мы будем фокусироваться на высокобелковых сортах, которые позволят повысить выход изолята. В том числе мы работаем с российскими научными институтами, которые сильны в селекции и могут нас обеспечить лучшими сортами желтого гороха.



— Нет ли планов взаимодействия с сельхозпредприятиями, чтобы они выращивали для вас сырье необходимого качества? Или, возможно, даже рассматриваете варианты самостоятельно выращивать горох?



- Действительно, в этом бизнесе постоянство качества итогового продукта напрямую связано с сырьем, а его характеристики могут меняться. Поскольку у нас пока речь идет о пилоте и небольшом объеме входящего сырья, мы понимаем, что в сотрудничестве с профильными институтами мы как раз сможем контролировать качество. Если в будущем мы задумаемся о товарном производстве изолята, то обязательно перейдем на контрактные схемы выращивания специальных сортов гороха для нас, займемся этим сами или найдем какие-то гибридные решения.



— Сейчас «Уралхим» совместно со «Сколково» проводит конкурс Pea Challenge — что это за проект и зачем он нужен?



- Конкурс Pea Challenge нацелен на сбор технологических решений по всей цепочке создания продуктов питания на основе горохового изолята. Он затрагивает и селекцию гороха, и переработку, и производство готовых ингредиентов, и продуктов питания на основе изолята. В нем принимают участие стартапы, малые и средние компании, ученые, технологи, в том числе студенты, которые занимаются поиском новых идей и технологий. Мы ищем компании или научные группы, которые уже создали в лабораторных или опытных условиях что-то готовое для пилотирования. Всего мы получили около 50 заявок, сейчас идет их рассмотрение. Победитель получит возможность выступить перед топ-менеджерами «Уралхима», получить менторскую поддержку и стать резидентом «Сколково», где у него будет возможность доработать свой проект. Этот конкурс позволит нам найти не только новые идеи, но и партнеров, которые могут присоединиться к нашему проекту глубокой переработки гороха.



— Какие риски вы считаете наиболее актуальными для проектов глубокой переработки гороха?



- Риски прослеживаются по всей цепочке от сырья до сбыта готовой продукции и обеспечения человеческими ресурсами. Если говорить о промышленном производстве изолята, то основной риск — доступность высокобелкового гороха, сырья для переработки. Также ключевой риск связан со сбытом готовой продукции, так как объем российского рынка значительно меньше единичной мощности завода по переработке гороха. Поэтому первоначально такое производство должно быть ориентировано на экспорт, а со временем постепенно увеличивать долю поставок на внутренний рынок.



— На ваш взгляд, где больше будет востребован гороховый изолят: для производства альтернатив мясу и молоку, для спортивного питания и т. д. ?



- Сейчас в мире гороховый изолят белка преимущественно используется в спортивном питании — в протеиновых напитках, батончиках. Другое растущее направление — растительное «мясо». Лидер рынка Beyond Meat использует для производства своей продукции именно гороховый белок. Также изолят можно добавлять в каши, супы, снеки, соусы, альтернативы молочным продуктам, хотя там горох пока используется слабо в силу специфического запаха. Так что это еще одна наша задача — улучшение органолептических свойств гороха за счет различных модификаций. В целом гороховый изолят — это высокомаржинальный продукт во всем мире. Сейчас Россия является его 100%-ным импортером, а мы хотим дать возможность отечественным переработчикам не зависеть от внешнего рынка. Мы фокусируемся на технологии, но вполне сможем масштабировать проект, и следующим логичным шагом станет промышленное производство.



— Какой-то потенциальный интерес со стороны будущих партнеров — переработчиков изолята — к проекту уже есть? Вы уже прорабатываете будущие цепочки взаимодействия?



- Эта работа активно ведется, мы общаемся с компаниями, которые используют пищевые ингредиенты, с поставщиками вкусо-ароматических добавок. Проводим предварительные встречи и формулируем требования к продукту, который будет востребован рынком. Все это происходит на выставках и конференциях.



— Вы рассматриваете варианты переработки другого сырья, возможно, более привычного для рынка?



- Мы в принципе сможем работать с любыми бобовыми — с нутом, чечевицей соей. Переработка сои сейчас наиболее распространена в мире, к ней у нас тоже есть интерес, как и к нуту. Мы выбрали горох, потому что по сравнению с другими бобовыми агрокультурами он обладает почти полным аминокислотным профилем, к тому же он гипоаллергенен, не содержит фитоэстрогенов.



— Сейчас модная тема — растительные альтернативы мясу. Как потребитель вы бы заменили мясо гороховым белком?



- Я не думаю, что нужно рассматривать именно вопрос замены животного мяса растительным, такого в моем понимании не будет. Как и альтернатива молочным продуктам — это не замена обычному молоку. Если посмотреть, кто потребляет продукты на растительной основе, мы увидим, что это веганы, вегетарианцы и флекситарианцы — то есть те, кто время от времени добавляет в свой рацион растительные альтернативы животным продуктам. И последние — как раз ключевые потребители протеиновых изолятов. Главное — дать потенциальным потребителям возможность выбора, чтобы они могли разнообразить и выбирать рацион питания, который считают оптимальным для себя.



— Но сейчас заменители мяса или молочной продукции — это совсем не дешевые продукты.



- Высокая цена естественна для любого нового технологичного продукта, ведь она включает расходы и на исследования и разработки, и на организацию производства, и на вывод продукции на рынок, а объем производства на начальном этапе недостаточен для экономии на масштабе. Популяризация продуктов на растительной основе и увеличение производства и потребления со временем органически приведут к снижению их цены.



Сейчас российский рынок отстает от развитых стран по распространению растительных альтернатив в том числе из-за того, что недостает информации о такого рода продуктах. Это один из сдерживающих факторов. Люди о них просто не знают, поэтому и нужна популяризация, чтобы потребители больше задумывались о расширении рациона питания. Когда такой продукции станет больше — к ней не станут относиться как к экзотике.

