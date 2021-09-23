Популярность растительных альтернатив мясу и молоку может расти

Пока доля аналогов молоку составляет около 1%, а рынок растительного «мяса» в стране только зарождается Nemoloko

Сейчас спрос на альтернативные продукты питания в основном формируют представители поколения Z (родившиеся после 1996 года), и с увеличением их доходов будет расти и потребление. Об этом говорили участники деловой программы выставки World Food. Молодые люди заинтересованы в таких продуктах, так как, во-первых, уделяют большее внимание вопросам экологии, во-вторых, проблемы здорового питания помолодели: если раньше об этом заботились преимущественно люди старше 50 лет (поколение X, люди, родившиеся с 1960 по 1980 год), то сейчас эта тема волнует и поколение Y (миллениалы, рожденные с 1981 по 1996 год). Но все же поколение Z — драйвер роста потребления альтернатив, и все маркетинговые компании нужно строить на основе их интересов.



CEO и основательница BioFoodLab, создательница бренда Take a Bite Елена Шифрина рассказала, что из исследования Boston Consulting Group следует, что к 2025 году цены на растительное «мясо» сравняются с ценами на традиционное, а паритет цен с лабораторным мясом будет достигнут к 2035 году. Кроме того, по данным Deloitte, уже сейчас 48% россиян готовы заменить два приема мяса в неделю альтернативами.



Но самый сильный рынок аналогов — это молоко. По словам Шифриной, в сегменте HoReCa в Москве и других городах-миллионниках 50-60% от проданной продукции содержат альтернативное «молоко». «Как бы мы ни любили мясо и молоко, альтернативы — это тренд, от которого мы никуда не денемся, хотя еще в 2017 году мы и подумать не могли, что будем пить кофе на растительном “молоке”, — сказала она. — Альтернативное мясо сейчас — это тот бизнес, тот рынок, в который нужен идти».



В США рынок растительных аналогов молоку сейчас составляет порядка 15% в денежном эквиваленте, в России — около 1%, но есть крупноформатные сети, где доля альтернатив достигает 10%, а по доходности — 20% от всей молочной категории, рассказал в ходе Форума лидеров продовольственного бизнеса на выставке World Food директор по клиентскому маркетингу группы «Эфко» (компания производит в том числе растительные котлеты) Максим Городнов. Мясная категория альтернатив, по его словам, сейчас в России только зарождается, и перед компанией стоит задача познакомить как можно больше людей со своей продукцией, дать потребителям возможность разнообразить свое питание.



В то же время президент холдинга «ЭкоНива» (крупнейший производитель сырого молока в России) Штефан Дюрр считает, что не​ каждый американский тренд обязательно должен приживаться в России. «Мне кажется, русские люди более традиционны во всех направлениях», — отметил он. По словам Дюрра, в Германии, например, тренд на растительные аналоги молоку не прижился, и в России эту продукцию может ждать такая же участь. Также он отметил, что не видит смысла выдавать гороховые котлеты за мясные, добавляя в них всевозможные ингредиенты, чтобы имитировать вкус и запах мяса. «Я очень люблю блюда из гороха, из чечевицы — не нужно каждый день есть мясо. Но я не понимаю, зачем в тот же горох или чечевицу добавлять кучу ароматизаторов, стабилизаторов и другой химии, чтоб сделать их похожими на мясо. Хочешь есть мясо — ешь мясо, зачем уродовать горох?», — задал он вопрос.



Аналогично с альтернативами молоку: по словам Дюрра, у него «переворачивается желудок», когда он слышит словосочетание «рисовое молоко». Растительные напитки могут быть натуральными, если их искусственно не делать похожими на молоко. «Пей рисовый напиток, миндальный, соевый, пей колу, чай, пиво — много есть хороших напитков кроме молока. Но почему нужно делать напиток, похожий на молоко, и называть его каким-то молоком, и при этом еще говорить, что натуральное молоко вредно?», — добавил президент «ЭкоНивы».



Американский актер Леонардо Ди Каприо инвестировал в две компании, занимающиеся производством искусственного мяса. Ими стали израильский стартап Aleph Farms (первым в мире вырастил альтернативное мясо в космосе) и нидерландская Mosa Meat, которая выпускает мясо, выращенное из клеток в лаборатории. В 2013 году эта компания создала первый в мире бургер, в основе которого было такое мясо.

Согласно исследованию Ipsos, пока только 11% россиян из городов с населением 100 тыс. и больше готовы потреблять растительное «молоко», рассказала в ходе World Food директор по маркетингу и коммуникациям компании Людмила Новиченкова. В то же время 14% готовы попробовать мясо из пробирки, 12% — еду, напечатанную на 3D принтере, 11% — белок, полученный из насекомых.



Ранее сервис правильного питания Level Kitchen провел исследование, согласно которому 46,7% опрошенных категорически не готовы добавить в меню «мясо», сделанное из растительного белка, пишет «Коммерсантъ». Разнообразить меню «мясом для вегетарианцев» согласились 37,2% респондентов, а 16,1% опрошенных затруднились с ответом. Полностью убрать мясные продукты из ежедневного рациона готовы только 20,5% респондентов, а 62,6%, смотрят на замену мяса как на эксперимент. Только 11,7% респондентов заявили о готовности ежедневно употреблять «мясо», основанное на растительном белке при условии, что соотношение цены и качества блюд останется прежним.



Аналитический центр НАФИ ранее оценил, что жители крупных городов России в последние полтора года стали реже употреблять в пищу мясо и рыбу, и чаще отдавать предпочтение альтернативным продуктам. Согласно их данным, доля тех, кто отдает предпочтение растительным альтернативам мяса и хотя бы раз в месяц включает их в свой рацион, выросла с 10% с начале 2020 года до 34%, а в категории «растительные альтернативы молочным продуктам» — с 9% до 31%.

