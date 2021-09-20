НАФИ: россияне стали в три раза чаще покупать заменители мяса и молока

Доступность растительных альтернатив постепенно повышается Beyond Meat

Жители крупных городов России в последние полтора года стали реже употреблять в пищу мясо и рыбу, и чаще отдавать предпочтение альтернативным продуктам. На столе у каждой третьей российской семьи присутствуют соевое «мясо», колбаса из пшеницы и различные заменители натурального молока. К таким выводам в своем исследовании пришли специалисты многопрофильного аналитического центра НАФИ.



Согласно их данным, доля тех, кто отдает предпочтение растительным альтернативам мяса и хотя бы раз в месяц включает их в свой рацион, выросла с 10% с начале 2020 года до 34%, а в категории «растительные альтернативы молочным продуктам» — с 9% до 31%. «Соевое мясо, пшеничные колбасы, сейтан, «молоко» на основе овса, риса, сои, гречки и орехов, а также йогурты на кокосовом молоке иногда включают в свой рацион почти треть российских семей», — говорится в исследовании. При этом, по данным авторов исследования, большинство россиян по-прежнему предпочитают традиционные мясные и молочные продукты.



Цена на растительные аналоги привычных сосисок и колбас по-прежнему остается высокой, потому альтернативные вкусы выбирает либо обеспеченная молодежь, либо семьи с высоким достатком. При этом половина молодых людей в возрасте до 34 лет, проживающих в городах, употребляют в пищу растительную альтернативу мяса и молока. В исследовании также говорится, что большинство жителей российских городов готовы включать в свой рацион растительные продукты-заменители, если они будут приносить пользу здоровью (56%). Потребителям также важен натуральный вкус (49%) и более низкая цена (33%) товара по сравнению с традиционными продуктами.



Авторы исследования также выяснили, что за время пандемии уровень потребления молока и мяса животного происхождения у большинства жителей российских городов не изменился. В то же время каждый четвертый (24%) заявил, что стал есть меньше мясных продуктов, чем год назад, а каждый седьмой (14%) — меньше молочной продукции.



Координатор проекта «Едим лучше» Алексей Иванов, слова которого приводятся в исследовании, отметил, что рост осведомленности о растительных альтернативах во многом связан с началом производства таких продуктов крупными российскими компаниями. «Наиболее популярным продуктом за последние три года стало растительное «молоко», но также возросло внимание и к растительному «мясу», — сказал Иванов — Так, в продуктовых линейках как минимум шести мясоперерабатывающих и масложировых компаний с начала 2020 года появилось большое разнообразие альтернатив мясу и молочным продуктам. Цена таких продуктов в несколько раз ниже зарубежных аналогов». По словам Иванова, в ближайший год на рынок растительных альтернатив выйдут новые крупные производители.



Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко отметила, что, по данным Deloitte, рынок альтернативного «мяса» в России в 2020 году составил 2,6 млрд руб., а растительного «молока» — 6,5 млрд руб. Это 216 млн руб. и 541 млн руб. в месяц, соответственно. «НАФИ в исследовании пишет, что 34% городского населения (то есть 35 млн человек, так как городское население России — 103 млн человек) за последний месяц ели растительные аналоги мяса, и 31% (32 млн человек) — растительные аналоги молока, — сказала эксперт «Агроинвестору». — Получается, что в этот месяц каждый такой человек потратил 6,2 руб. и 15,5 руб. соответственно на «мясную» и «молочную» растительную продукцию. Это существенно ниже стоимости разовой порции любого из этих продуктов».



По мнению Снитко, либо оценки в исследовании НАФИ сильно завышены, либо рынок растительных аналогов существенно больше, чем оценивает Deloitte. «Возможно, респонденты, отвечая на вопрос, под растительными аналогами понимали продукцию, в рецептуре которой допустимо частичное использование растительного компонента, в частности такую, как сырный продукт или маргарины, отдельные виды колбасных изделий», — предполагает эксперт.



Иванов сказал «Агроинвестору», что российские производители за последние два года проделали большую работу как в производстве, так и в популяризации растительных альтернатив. Также они значительно увеличили доступность таких продуктов. «Два года назад купить качественное растительное «мясо» можно было преимущественно в «Азбуке Вкуса» по цене в районе 1 тыс. руб. за две котлеты. Теперь же найти такие продукты можно в «Магните» по цене менее, чем 200 руб.», — рассказал он.



Сотрудничество производителей альтернатив с фуд-блогерам и шеф-поварами способствует тому, что люди все лучше понимают, что можно сделать с такими продуктами, которые теперь они могут купить в магазине рядом с домом, продолжает Иванов. Согласно исследованию, 95% россиян уже знают о растительных альтернативах, но покупают такие продукты пока чуть более 30% из них. «Включение таких продуктов в рацион сдерживает во многом недостаточная представленность альтернатив в магазинах и недостаточные производственные мощности, чтобы удовлетворить спрос, который превышает предложение, — считает Иванов. — И если количество брендов альтернатив мясу и молочным продуктам уже исчисляется несколькими десятками, то производители качественных альтернатив рыбе, морепродуктам и куриным яйцам на российском рынке пока почти не представлены». По его мнению, приход новых крупных игроков, а также инвестиции в альтернативы и поддержка этой отрасли государством способны привести к тому, что к началу 2023 года растительные альтернативы будут покупать уже более половины россиян.



Управляющий партнер фонда Fuel for Growth Андрей Зюзин сказал «Агроинвестору», что одно из последних исследований, вошедших в базу журнала The Lancet, показало обеспокоенность молодежи в возрасте до 25 лет происходящими климатическими изменениями и этикой обращения с животными. «Вполне вероятно, что консервативная часть населения постепенно будет заменяться той самой молодежью, которая и определяет новые тренды в продуктах питания», — считает он. Зюзин также отметил нестандартную стратегию развития этих продуктов. «В то время как производители молочных альтернатив просто наращивали свое присутствие в торговых сетях с не очень большими вложениями в маркетинг, производители растительного «мяса» плотно начали работать с сегментом HoReCa, — рассказал он. — Многие потребители растительного «мяса» сделали свой выбор в пользу нового продукта именно так, попробовав интересную новинку из меню ресторана. Люди, которые заботятся о своем здоровье, наконец оценили потенциал продуктов на растительной основе и включили их в свой регулярный рацион».



На прошлой неделе исполнительный директор Союза производителей продукции на растительной основе Валерия Родина говорила, что, по оценке экспертов, к 2030 году объем глобального рынка продукции на растительной основе может вырасти до $140-220 млрд. Россия может занять от 10% до 15% рынка в этом сегменте. По ее словам, это связано с агроклиматическими условиями страны, развитием технологий в сфере foodtech, а также растущим спросом на растительную продукцию.

