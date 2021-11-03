Онлайн-продажи растительных альтернатив мясу растут

Спрос на альтернативную продукцию растет по мере повышения ее доступности «Эфко»

За первые девять месяцев 2021 года «Утконос Онлайн» продал около 10 т растительных альтернатив мясу. С начала года продажи в этой категории выросли на 214% в количественном выражении, оценила компания. Ее аналитики отметили, что пиковый рост популярности такой продукции приходится на православные Великий и Рождественский посты. Так, в текущем году в эти периоды продажи растительного «мяса» увеличивались на 130% относительно базового месяца, в 2020-м — на 119%. В целом «веганское» направление товаров и продуктов в «Утконос Онлайн» в 2020 году выросло на 76%.



Год назад в ассортименте «Утконоса» было 30 наименований растительных заменителей мяса, сейчас — более 100 мясных и рыбных альтернатив. Это вторая по популярности категория после растительных «молочных» продуктов среди веганского направления, оценивает компания. При этом ее аналитики отмечают рост интереса к растительным заменителям животных продуктов не только со стороны веганов и вегетарианцев, но и тех, кто придерживается принципов здорового питания.



Накануне СМИ сообщили, что сервис заказа продуктов питания и хозяйственных товаров «Яндекс.Лавка» начал доставку готовых блюд из растительного «мяса» от отечественного производителя Greenwise, правда, пока только в Москве. В меню вошли ролл-сэндвичи, твистеры, блэк-роллы, бейглы, гамбургеры и буррито. Все остальные составляющие блюд также не содержат продуктов животного происхождения. Самое дешевое блюдо в этой категории (по данным на 3 ноября) — Black-ролл с растительным филе со вкусом курицы и соусом Терияки. Порция 140 г стоит 189 руб. Самые дорогие — по 259 руб. — гамбургер Барбекю с растительной котлетой (190 г) и бейгл с растительной котлетой и соусом со вкусом сметаны с зеленью (175 г). Для сравнения, традиционный ролл с курицей (200 г) в «Яндекс.Лавке» стоит 219 руб., чизбургер с говяжьей котлетой (250 г) — 289 руб.



Согласно исследованию группы «Эфко» (в том числе производит растительное «мясо» под брендом Hi!) и сети ресторанов американской кухни TGI FRIDAYS, четверть респондентов готовы полностью заменить традиционное мясо на растительные аналоги при условии доступности такой продукции в магазине у дома, и если цена не будет превышать стоимость обычного мяса. По словам исполнительного директора «Эфко», сооснователя Healthy Innovation Сергея Иванова, спрос на альтернативную продукцию растет по мере повышения ее доступности. Если изначально растительное «мясо» было нишевым продуктом для вегетарианцев и экспериментаторов, то сейчас его можно купить почти во всех крупных торговых сетях и сотнях кафе по всей стране. Кроме того, потребители все больше узнают про технологию производства и понимают, что это не искусственный продукт.



Директор департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) Армен Арутюнян сказал «Агроинвестору», что сейчас высокая цена растительного «мяса» связана с небольшими объемами производства и продаж, но по мере их увеличения транзакционные и прочие издержки снизятся, и продукция станет доступнее всем слоям населения. Но это не значит, что традиционное мясо станет элитарным продуктом, подчеркнул он. «Никто не говорит о том, что нужно полностью заменить животные белки растительными. Последние могут способствовать балансированию рационов, стать дополнением к привычному питанию, — прокомментировал Арутюнян. — Как показывает глобальная статистика, в мире увеличивается производство и потребление традиционного мяса, но это не мешает росту потребления растительных альтернатив». В том числе они имеют большой потенциал развития с точки зрения персонализации питания: вероятно, в перспективе можно будет выбрать продукт с определенным составом и вкусом, например, с повышенным содержанием протеина, добавляет он.



В середине октября в ходе круглого стола «Будущее альтернативной растительной продукции на евразийском пространстве», организованного ЕЭК, его участники пришли к выводу, что у России есть большой потенциал как развития производства растительных аналогов животноводческой продукции для внутреннего рынка, так и для их экспорта. Увеличение численности населения планеты, развитие технологий, новые вызовы, связанные с изменением климата, а также тренд на здоровый образ жизни и ответственное потребление будут способствовать росту потребления растительных альтернатив.

