В Подмосковье расширят производство асептической упаковки

Компания начала выпуск аналога TetraPak в 2012 году «МолоПак»

Подмосковная компания «МолоПак» расширит действующее производство асептической упаковки, предназначенной для длительного хранения жидких пищевых продуктов, в том числе молока, соков и вина. Стоимость проекта оценивается в 1,2 млрд руб., сообщило Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. По информации ведомства, «МолоПак» стала первой российской компанией, которая начала производить асептическую упаковку, по своим характеристикам не уступающую мировому лидеру этого сегмента — TetraPak.



По словам управляющего директора «МолоПак» Тимура Гущина, доля импортной продукции на рынке упаковки превышает 35%. Учитывая санкционные ограничения, компания видит возможность для расширения производства и имеет для этого все необходимые ресурсы, отметил он.



Решение запустить отечественное производство полного аналога упаковки TetraPak на территории России «МолоПак» приняла в 2010 году, выпуск асептической упаковки начался в 2012-м, уточняет компания. «До всех событий [после 24 февраля], мы уже закладывали проект по строительству второго промышленного комплекса, видя потенциал рынка. И сейчас важность данного проекта возросла в разы. Было принято решение начинать строительство уже сегодня, чтобы завтра была упаковка», — сказал Гущин (цитата по пресс-релизу «МолоПак»). Компания уже начала возведение нового цеха и закупку технологического оборудования, завершить проект планируется через 12-14 месяцев. Новая площадка позволит закрыть большую часть дефицита упаковки на российском рынке, рассчитывает производитель.



«МолоПак» начал свою деятельность в 2001 году на территории бывшего мебельного комбината в подмосковном Чехове. За первые 10 лет работы компания вошла в тройку лидеров на российском рынке по производству упаковки Pure-Pak, которая предназначена для молочной продукции со сроком хранения до 14 дней. «МолоПак», по собственным данным, является единственной российской компанией, которая производит оба аналога упаковок Pure-Pak и TetraPak на одной площадке. Компания производит 1,2 млрд упаковок в год, которые поставляются 794 клиентам в 982 городах. С начала этого года «МолоПак» выпустил свыше 214,2 тыс. упаковок.



Ранее «Агроинвестор» писал, что «Монди Сыктывкарский ЛПК» начал выпуск картона-основы для асептической упаковки. Предприятие готово производить 3-4 тыс. т такого картона в месяц. Проблема упаковки обострилась после того, как национальный совет по вопросам торговли Швеции запретил TetraPak продолжить поставки упаковочных материалов и компонентов в Россию, хотя компания просила сделать исключение из-за социальной значимости продукции. В мае пресс-служба TetraPak уточняла, что компания продолжит производство упаковки в Подмосковье и отгрузки для пищевой отрасли. Крупные производители продуктов питания сообщали, что ищут варианты для стабилизации поставок упаковки.



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