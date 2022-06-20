В Коми начали выпуск картона для упаковки пищевой продукции

Предприятие участвует в эксперименте по созданию аналога асептической упаковки Tetra Pak и Pure Pak А. Махонин

«Монди Сыктывкарский ЛПК» («Монди СЛПК»), один из крупнейших в России производителей бумаги и целлюлозно-бумажной продукции, начал выпуск картона-основы для упаковки пищевой продукции под брендом Komipak, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Предприятие готово производить 3-4 тыс. т картона в месяц.



Komipak — основа для изготовления асептической упаковки, которая обеспечивает длительный срок хранения и используется, в частности, для молочной продукции. При этом картон имеет беленый поверхностный слой и подходит для полноцветной печати. Контракты на поставку необходимых для производства химикатов заключены с партнерами из Индии, Китая, Таиланда, Индонезии и Узбекистана, уточняет компания.



Вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью РБК ранее рассказывала, что в России начался эксперимент по созданию аналога асептической упаковки Tetra Pak и Pure Pak и называла среди его участников группу Mondi. «Надеемся, что эксперимент будет успешным. Может быть, не будет той красивой белой упаковки, привычной глазу, — она будет серой, как мы ее называем, «экологичной», но она будет наша, отечественная», — говорила Абрамченко. При этом она подчеркивала, что на качестве и безопасности продукции, расфасованной в эту упаковку, замена никак не отразится.



На прошлой неделе «Агроинвестор» писал, что крупные производители продуктов питания ищут варианты для стабилизации поставок упаковки. Для этого «Союзмолоко» предлагает регуляторам собрать данные о производстве картона по месяцам и распределять его между упаковщиками, чтобы им было проще планировать свою деятельность и договариваться с покупателями. По информации союза, на рынке возникают случаи, когда производителям упаковки не поставляют заранее заявленные объемы картона, а сразу переформатировать выпуск продукции на другую упаковку, например ПЭТ, не так просто.



Проблема упаковки обострилась после того, как национальный совет по вопросам торговли Швеции запретил Tetra Pak продолжить поставки упаковочных материалов и компонентов в Россию, хотя компания просила сделать исключение из-за социальной значимости продукции. В мае пресс-служба Tetra Pak сообщала, что компания продолжит производство упаковки в Подмосковье и отгрузки для пищевой отрасли.



Австрийская группа Mondi является глобальным лидером по производству упаковочно-бумажной продукции и работает более чем в 30 странах. «Монди СЛПК» - одно из крупнейших предприятий группы в России, его производственная мощность — около 1,1 млн т готовой продукции в год, которая поставлялась по России, в Европу, Австралию, США, Китай. В начале мая группа Mondi сообщила о решении совета директоров продать все свои российские активы, в том числе сыктывкарский комбинат. Сделка по продаже может занять несколько месяцев.



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