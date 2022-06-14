Производители молочной продукции просят централизованно распределять упаковку

Отдельные продукты невозможно выпускать в пластике или стекле из-за технологии производства М. Стулов

Крупные производители продуктов питания ищут варианты для стабилизации поставок упаковки. В частности, «Союзмолоко» (объединяет Danone, PepsiCo, «ЭкоНиву», «Молвест» и другие компании) предлагает регуляторам собрать данные о производстве картона по месяцам и распределять его между упаковщиками, включая Tetra Pak, «Ламбумиз», «Стерэкс Пак», «Молопак», «Промпак», сообщает «Коммерсантъ» .



Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов пояснил изданию, что при наличии данных об объеме производства картона упаковщикам было бы проще планировать свою деятельность и договариваться с покупателями.



Трудности возникли после принятия Евросоюзом пятого пакета санкций, который вступил в силу 9 апреля. Под ограничения попала и продукция Tetra Pak: в июне власти Швеции запретили производителю поставлять в Россию упаковочные материалы и компоненты, хотя компания просила сделать исключение из-за социальной значимости продукции. В мае пресс-служба Tetra Pak сообщила, что компания продолжит производство упаковки в Подмосковье и отгрузки пищевой отрасли.



По данным источников издания, сохраняется нехватка около 30% картона. Отмечается дефицит ламинированного картона, который также используется в пищевой промышленности, сказал «Коммерсанту» гендиректор «Ламбумиза» Александр Абалаков. Он сообщил изданию, что до введения санкций импортировалось до 50% такого сырья, а теперь необходимо найти замену для выпадающих объемов. Еще один источник среди производителей картона сказал, что нехватки сырья не наблюдается. Однако собеседник издания на молочном рынке отметил, что российский картон не всегда высокого качества и не выдерживает требований к срокам хранения продукции. При этом отдельные продукты, включая ультрапастеризованное молоко, невозможно перевести на пластик или стекло из-за технологии производства.



Сейчас нет информации, сколько картона для пищевой упаковки могут выпустить производители, сказал «Агроинвестору» Белов. В связи с этим производителям упаковки трудно планировать свою деятельности и договариваться с покупателями. «Союзмолоко» считает, что ведомствам необходимо получить информацию, исходя из которой предприятия могли бы строить производственные планы и обдумывать пути приобретения упаковки в третьих странах.



Просьба связана с тем, что на рынке возникают случаи, когда производителям упаковки не поставляют заранее заявленные объемы картона, а им не так просто сразу переформатировать выпуск продукции на иную упаковку, например ПЭТ, объяснил Белов. «Это требует иных производственных линий, так что вести работу надо в двух направлениях: поиск картонной упаковки и настройка производства под иную упаковку», — сказал он.



Представитель «ЭкоНивы» подтвердила «Агроинвестору», что определенные трудности с упаковкой на рынке действительно наблюдаются. Однако благодаря долгосрочным контрактам компании с крупнейшими поставщиками упаковки, в том числе Tetra Pak, «ЭкоНива» смогла сформировать определенные запасы, что позволяет работать в штатном режиме. «В России есть все необходимые ресурсы — картон, краски, пленка и прочее — для того, чтобы в короткие сроки решить вопрос по упаковочным материалам. Однако для этого российским производителям следовало бы еще больше объединить усилия в данном направлении, — подчеркнула она. — При этом важно, чтобы качество производимой продукции соответствовало всем необходимым стандартам пищевой и экологической безопасности».



Проблему с ламинированным картоном у российских производителей подтвердили и в «Агрокомплексе» им. Н. И. Ткачева. Представитель агрохолдинга сказала «Агроинвестору», что кроме упаковки под санкции попали производители красителей, растворителей, отбеливателей, клеев и других сопутствующих материалов. «Мы продолжаем искать варианты и сейчас тестируем очередные образцы упаковки. Приоритет отдается не внешнему виду, а критериям соблюдения сроков сохранности продукции», — уточнила она. Компания считает, что любые меры господдержки производителей упаковки и сопутствующих материалов помогут в долгосрочной перспективе.



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