Правительство начнет следить за скоростью расчетов между сетями и поставщиками продуктов

Производители продовольствия с конца февраля просят ритейлеров сократить предельные сроки оплаты М. Стулов

Минпромтог и Федеральная антимонопольная служба займутся контролем и проверкой соблюдения ритейлерами сроков оплаты за продукты питания. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию поручения первого вице-премьера Андрея Белоусова. При выявлении «системных нарушений» правительству потребуется представить предложения по исправлению ситуации, говорится в документе.



Закон о торговле устанавливает срок оплаты продуктов питания со сроком годности менее десяти дней в восемь дней со дня получения, для продукции со сроком хранения от 10 до 30 дней — до 25 дней, для остальных категорий, включая алкоголь, — 40 дней. Cети имеют право на отсрочку платежа, но предельные сроки оплаты по тем или иным причинам срываются, а размер задолженности может быть существенным. Производители продовольствия с конца февраля просят ритейлеров сократить предельные сроки оплаты из-за острой нехватки оборотных средств. Источник издания предположил, что в аппарате Белоусова, вероятно, накопилась «критическая масса» обращений поставщиков, что стало поводом для поручения.



Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отметил, что случаи нарушения сроков оплаты со стороны сетей есть, но они не носят массового характера. Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов назвал случаи нарушения сроков оплаты единичными. Гендиректор агентства INFOLine Иван Федяков сказал «Агроинвестору», что массовых нарушений сроков оплаты со стороны торговых сетей не наблюдается. «В большинстве своем сети действуют строго по договору, который заключен с поставщиками на товар. Почти во всех присутствует понятие “отсрочка платежа”. Сейчас это особенно важно, так как процентные ставки по кредитам очень высокие, — объяснил эксперт. — Очень велик соблазн использовать эти средства по максимуму, не прибегая к задержке оплаты. Средства кладутся на депозит на 90 дней, что является отсрочкой платежа. В результате появляется доход, соизмеримый с маржой на реализацию товара». Еще одна причина задержки платежей — «поголовный переход со стороны поставщиков на предоплату», продолжает Федяков. «Поставщики не хотят финансировать торговые сети», — считает он.



Заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что ранее поставщики уже обращались к сетям с просьбой сократить сроки оплаты поставленных заказов, однако ввиду неравной рыночной силы это предложение принимается крайне редко. По словам Леонова, нежелание уменьшать отсрочку со стороны сетей, что, по сути, является бесплатным кредитом для них от поставщиков, в итоге приведет к серии банкротств производителей. «Производители, которые сегодня в одиночку несут всю нагрузку, связанную с ростом себестоимости, сбоями и удлинением логистики, фактически лишены оборотного капитала, который направляется на покупку сырья, оплату упаковки, логистики и так далее, и жизненно необходим для безостановочной работы пищевых предприятий», — подчеркивает Леонов. В ситуации, когда основные потери из-за кассовых разрывов несут именно поставщики, что подтверждает публичная отчетность сетей (рост продаж и размер валовой маржи), это недопустимо, уверен он.



Источник «Агроинвестора» в отрасли считает, что если торговые сети не сократят сроки оплаты заказов, не исключено, что норму придется прописывать в законе «О торговле», ведь нельзя допустить массовые разорения пищевых предприятий по вине сетей в условиях мировой нехватки продовольствия.



В АКОРТ (объединяет X5 Group, «Магнит», «Ленту», Auchan и другие сети) заверили «Коммерсантъ», что ее члены всегда придерживаются законодательных требований, в том числе и сроков оплаты поставок. Ассоциация отметила, что практика сокращения сроков оплаты возможна по договоренности, но нецелесообразна — она грозит дефицитом оборотных средств у самих сетей.



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