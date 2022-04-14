Минпромторг зафиксировал снижение цен на продовольствие

Цены не вернутся к прежним уровням Е. Разумный

Минпромторг зафиксировал снижение цен в продуктовом ритейле, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова. По словам замминистра, это объясняется в первую очередь стабилизацией курса рубля и успешными поисками новых способов импорта товаров. Евтухов подчеркнул, что российские компании не снижают импортные поставки и делают существенные скидки потребителям. Он также отметил, что запасы продуктов питания сформированы на несколько месяцев.



Заместитель председателя правления «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что торговые сети до сих пор в полной мере не приняли заявленной поставщиками корректировки отгрузочных цен, вызванной колоссальным ростом себестоимости. «Поставщики несут серьезные убытки: сырье, упаковку, логистику и др. им приходится оплачивать по новым, возросшим ценам, а также оплачивать проценты по кредитам, которые выросли более, чем в два раза, — рассказал он. — При этом не совсем понятно, на основании чего ранее цены на полке так резко выросли, ведь сети не принимали новых цен поставщиков в таком размере. Для того, чтобы потребитель увидел снижение цен в магазинах, торговым сетям необходимо снизить собственную наценку».



Гендиректор агентства INFOLine Иван Федяков сказал «Агроинвестору», что текущая ситуация с ценами, скорее, не снижение, а корректировка повышения, которое было в начале марта. Также может быть сезонное уменьшение цен на плодоовощную продукцию, новый урожай которой которая уже начал появляться в южных регионах. «В краткосрочной перспективе ожидается падение цены на некоторые продукты. Спрос на продукты питания достаточно эластичен, и как только на рынок начинают поступать более дешевые продукты отечественного производства, начинают дешеветь и другие товары», — сказал эксперт.



Говоря о более долгосрочной перспективе, Федяков отметил, что цены, рост которых наблюдается с начала спецоперации, уже не вернутся к прежним уровням. «Можно констатировать, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нас ждет высокая инфляция. На это есть соответствующие причины. Дело в том, что наблюдается разрыв производственных цепочек, логистическая блокада. Все это более заметно и существенно влияет на динамику цен, чем курс валют», — рассуждает он.



Многие считают, что вслед за укреплением рубля цены должны вернуться на уровень, который был до 24 февраля, продолжает Федяков. Однако, по его мнению, этого не произойдет. «Сейчас мы наблюдаем огромные проблемы с импортными поставками товаров, снижение по разным категориям от 50% до 70%, в некоторых случаях — до 100%, то есть поставки импортных товаров некоторых категорий полностью остановились, — отмечает он. — Также мы видим большие перебои в производстве продуктов питания даже внутри страны. Это связано с тем, что многие предприятия были глубоко интегрированы с европейскими партнерами, хотя расположены в России и производят продукцию из российского сырья. Но все равно используются импортные компоненты, я уже не говорю про оборудование».



В качестве примера эксперт привел Светогорский ЦБК (производит картон для упаковки жидких пищевых продуктов). Компания была вынуждена приостановить производство, и, как следствие, возник дефицит выпускаемой предприятием продукции. Это привело почти к десятикратному росту цен.



Согласно обзору Минэкономразвития, инфляция в России в годовом выражении к 8 апреля ускорилась до 17,49%. На прошлой неделе министерство отмечало, что к 1 апреля рост цен в годовом выражении составил 16,7%. По данным Росстата, недельная инфляция за период со 2 по 8 апреля замедлилась до 0,66% с 0,99% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 10,83%. По данным Минэкономразвития, рост цен на продовольственные товары на 8 апреля составил 19,1% в годовом выражении (без плодоовощной продукции — на 17,02% год к году). Цены на плодоовощную продукцию на эту же дату выросли на 34,3% год к году.



По мнению Федякова, инфляция в России превысит 20%. «Она может быть и 25%, и 30%. Насколько драматично станет развиваться ситуация — будет зависеть от хода спецоперации на Украине. Если начнется переход к мирной фазе, то мы будем оценивать потери и думать, как все восстановить. Если же спецоперация будет продолжаться, то все вышеописанное — оптимистичный сценарий развития событий. Станет хуже, будут более жесткие санкции, граница полностью пока не перекрыта, но мы находимся в пяти минутах от этого», — заключил он.

