Великобритания, США и ЕС: российское продовольствие не является целью санкций

Санкции не распространяются на продовольствие и удобрения, однако на торговлю оказывают давление скрытые ограничения flickr.com

Великобритания, Евросоюз и США ослабили санкции в отношении сельского хозяйства России, чтобы облегчить доступ российского продовольствия и удобрений на рынки развивающихся стран. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на их совместное заявление от 14 ноября. В нем уточняется, что Лондон, Брюссель и Вашингтон предоставили отрасли и партнерам разъяснения о том, что продовольственный сектор и удобрения не являются целями антироссийских санкций.



«Эти положения поясняют, что банки, страховщики, перевозчики и другие факторы могут продолжать доставлять российское продовольствие и удобрения на мировые [рынки]. <...> Мы призываем наших глобальных партнеров, а также отрасли и услуги, вовлеченные в сельскохозяйственную торговлю, ознакомиться с этими положениями, действовать в соответствии с ними, доставлять украинское и российское продовольствие и удобрения для удовлетворения острого спроса и продолжать продвигать доступность продовольствия для всех», — говорится в заявлении (цитата по «Известиям»).



Кроме того, США, Евросоюз и Великобритания в своем заявлении призывают продлить «зерновую сделку» и содействовать ее выполнению и расширению. «Мы вновь повторяем наш призыв ко всем странам показать их поддержку зерновой инициативе в Черном море, призываем все стороны Зерновой сделки расширить ее сроки и увеличить масштаб действия для удовлетворения очевидного спроса», — говорится в заявлении (цитата по «Прайм»). В нем страны выражают поддержку и другим усилиям ООН для обеспечения доступа продовольствия и удобрений на мировые рынки.



По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, нынешнее заявление Великобритании, ЕС и США — это очередное разъяснение о том, что санкций в отношении продовольствия и удобрений из России нет, так как де-юре они и не вводились. «Они не могут приказать своему частному сектору работать с Россией, могут только дать соответствующие рекомендации. А сейчас многие частные компании опасаются или не желают иметь дела с продукцией российского происхождения», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько. По его словам, ослаблением давления можно было бы считать подключение Россельхозбанка к SWIFT, но это вопрос уже другого уровня.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко относится к заявлению Лондона, Брюсселя и Вашингтона с недоверием, так как в последние годы ЕС и США только давили на Россию и «закручивали гайки». «И ни разу не было, чтобы эти гайки раскручивали, а тут в первый раз за многие годы идет небольшой откат <...>. Сомнительно это», — добавляет он. Кроме того, делать какие-либо выводы стоит только после того, как западные страны не просто сделают заявление о послаблении санкций, а обнародуют конкретный план действий. Например, сообщат об отмене санкций в отношении определенных российских финансовых институтов, дадут гарантию непреследования европейских страховых компаний за сотрудничество с Россией и др.



Ранее «Агроинвестор» писал, что санкции не распространяются на российское продовольствие и удобрения, однако скрытые ограничения продолжают оказывать серьезное давление на экспорт. Так, председатель совета директоров «Деметра-холдинга» Виталий Сергейчук говорил, что есть дефицит фрахта и рост цен на него, также ушли некоторые страховые компании. Это происходит несмотря на заключение «зерновой сделки», которая действует до 19 ноября. По словам пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, на прошлой неделе прошли «конструктивные переговоры с ООНовцами» по поводу ее продления. «У нас фактически еще неделя до даты продления, поэтому работа продолжается», — сказал он (цитата по Gazeta.ru). Замглавы МИД Сергей Вершинин ранее сообщал, что вопрос о продлении «зерновой сделки» еще не решен. После, как сообщил МИД РФ, Вершинин на встрече с главой представительства ЕС в Москве указал на необходимость полного выполнения условий «зерновой сделки».



11 ноября ООН в очередной раз отметила, что мир нуждается в российских зерне и удобрениях, поэтому все страны должны сотрудничать в реализации сделки. В тот же день в офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сообщили, что первая партия удобрений из России, ранее заблокированная в европейских портах, в скором времени отправится в Малави. 7 ноября первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал «Известиям», что организация пообещала России, что в ближайшее время сможет добиться снятия ограничений на вывоз российского продовольствия согласно «зерновой сделке».



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