Просроченное продовольствие начнут продавать на бирже

Хлеб, фрукты, овощи и снеки с истекшим сроком годности планируется продавать для переработки специализированным организациям М. Стулов

Российский экологический оператор (РЭО) и ритейлер «Магнит» разработают механизм вовлечения пищевых отходов в хозяйственный оборот. Хлеб, фрукты, овощи и снеки с истекшим сроком годности планируется продавать для переработки специализированным организациям с помощью электронной торговой площадки вторсырья, говорится в сообщении РЭО.



По данным РЭО, в России ежегодно образуется около 16 млн т пищевых отходов или 30% от всего объема твердых коммунальных отходов (ТКО), которые являются источниками загрязнения почвы, воды и воздуха. В рамках партнерства с «Магнитом» будет разработан концептуальный подход для реализации пришедшей в негодность пищевой продукции. Для этого на Бирже вторичных материальных ресурсов, которую РЭО представил в сентябре, планируется запустить отдельный модуль для прозрачного ведения бизнес-процессов участниками рынка с учетом особенностей деятельности ритейлеров. Предполагается, что на площадке будут реализовываться только товары неживотного происхождения, которые не требуют проведения ветеринарной экспертизы. Для продукции животного происхождения площадка позволит найти специализированных контрагентов, которые занимаются ее утилизацией и имеют необходимые лицензии, уточняется в сообщении.



В перспективе розничные сети смогут продавать испорченные или просроченные продукты питания ответственным переработчикам для последующего производства удобрений и кормов для животных. Это позволит сократить объем пищевых отходов, передаваемых для уничтожения или размещения на полигоне и продлить жизненный цикл продукции, отмечает РЭО.



Оценочно общие потери продовольствия в стране достигают 40% его совокупного оборота. Они возникают из-за различных факторов — человеческого, технологического, природно-климатического и рыночного — например, в связи с низкой квалификацией персонала, нарушением условий хранения, транспортировки и др. Если говорить про потери продуктов питания на этапе розничной торговли и потребления, то они составляют около 17,9 млн т в год, или 21% совокупного объема производимого продовольствия, и оцениваются в 1,64 трлн руб., что эквивалентно 12% оборота розничной торговли продуктами питания в России, рассказывал «Агроинвестору» директор дивизиона «Экология» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Максим Евдокимов. https://www.agroinvestor.ru/markets/article/38990-vybrosit-nelzya-ispolzovat-kak-snizit-obemy-unichtozheniya-prosrochennykh-produktov-pitaniya/ Становясь пищевыми отходами, на которые приходится наибольшая доля в составе твердых коммунальных отходов населения (до 30%), 94% этой продукции направляется на мусорные полигоны, 6% перерабатываются в компост или технический грунт.



С января 2021 года в стране действует постановление правительства, которое установило порядок изъятия из обращения опасной продукции, в том числе просроченной. Такие товары можно направлять на экспертизу и в случае признания безопасными перерабатывать для последующего использования в качестве корма для сельхозживотных.



«Магнит», один из крупнейших ритейлеров страны, поставил цель к 2025 году: вдвое снизить объем пищевых отходов, которые отправляются на полигоны. «Сегодня большую часть продуктов питания с истекшим сроком годности ритейлеры передают специализированным организациям, которые, как правило, занимаются их размещением на мусорных полигонах или утилизацией при наличии мощностей в регионах, — отмечает пресс-служба компании. — Мы считаем, что это не самый эффективный способ обращения с данным видом отходов, и хотим сократить объем пищевых отходов, передаваемых для уничтожения или размещения на полигоне».



Пилотный проект «Магнита» предполагает передачу пришедших в негодность (испорченных или с истекшим сроком годности) продуктов питания на переработку производителям кормов для животных или удобрений. Это продлит жизненный цикл продуктов и снизит нагрузку на окружающую среду, ранее уточняла «Агроинвестору» пресс-служба ритейлера. «В числе товаров, которые мы планируем передавать партнерам, будут хлебобулочные изделия, бакалея, фрукты и овощи. В рамках планируемого пилота мы определим и отработаем все операционные процедуры, в том числе проведение экспертизы передаваемых продуктов. Такие товары не будут храниться в магазинах, их сразу будут забирать партнеры», — подчеркивает пресс-служба компании.



По оценке ведущего исследователя Центра устойчивого развития школы управления «Сколково» Надежды Клениной, биржа вторичных ресурсов является потенциальным инструментом, который способен стимулировать снижение объемов утилизации отходов, включая просроченную продукцию. Тем не менее одного запуска биржи недостаточно для более долгосрочных положительных результатов — необходимо также создавать благоприятные условия, в том числе регуляторные, для поставщиков и покупателей вторсырья, уверена она. «В любом случае продажа просроченных продуктов на бирже может уравновесить налоговую нагрузку для ритейлеров, но вопрос: будет ли достаточный спрос на такой товар, достаточно ли мощностей для переработки перенаправленных с полигонов отходов и будут ли налоговые послабления для торгующих на бирже», — рассуждает эксперт.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

