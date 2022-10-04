Выбросить нельзя использовать. Как снизить объемы уничтожения просроченных продуктов питания

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На этапе розничной торговли и потребления ежегодные потери продуктов питания в нашей стране приближаются к 18 млн т — это пятая часть от объема их производства. В мире выбрасывается и уничтожается около трети продовольствия, но при этом растет число голодающих и недоедающих людей. В России можно перерабатывать просроченные продукты в удобрения или корма для животных, но перспективнее — предотвращать возникновение потерь

Оценочно общие потери продовольствия в стране достигают 40 % его совокупного оборота. Они возникают из-за различных факторов — человеческого, технологического, природно-климатического и рыночного — например, в связи с низкой квалификацией персонала, нарушением условий хранения, транспортировки и др. Если говорить про потери продуктов питания на этапе розничной торговли и потребления, то они составляют около 17,9 млн т в год, или 21 % совокупного объема производимого продовольствия, и оцениваются в 1,64 трлн руб., что эквивалентно 12 % оборота розничной торговли продуктами питания в России, сравнивает директор дивизиона «Экология» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Максим Евдокимов. Становясь пищевыми отходами, на которые приходится наибольшая доля в составе твердых коммунальных отходов (ТКО) населения (до 30 %), 94 % этой продукции направляется на мусорные полигоны, 6 % перерабатываются в компост или технический грунт.



Объемы пищевых отходов в России довольно значительны и оказывают негативное воздействие на состояние окружающей среды, подтверждает ведущий исследователь Центра устойчивого развития школы управления «Сколково» Надежда Кленина. И если по другим фракциям ТКО (пластик, алюминий и др.) переработка в стране постепенно набирает обороты, то с пищевыми отходами все пока довольно плачевно — вторично используется не более 10 % образующихся пищевых отходов, остальной объем направляется на полигоны.



В июне 2020 года депутаты Госдумы разработали законопроект, предлагающий установить возможность оборота некачественных и опасных пищевых продуктов, которые можно переработать, например, в удобрения и корма для животных. Некачественные пищевые продукты, в том числе просроченные, должны быть либо захоронены на полигоне твердых коммунальных отходов, либо утилизированы. При этом авторы законопроекта отмечали, что такие отходы являются очень ценным и полезным ресурсом. «Переработка [пищевых отходов] почти нулевая. Мы предлагаем дать право переработчикам проводить экспертизу продуктов — а сейчас это должны делать продавцы — и перерабатывать “просрочку” в корма для животных. Эта практика существует уже во многих странах и зарекомендовала себя», — говорил тогда глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.



Ежегодно в мире теряется или выбрасывается треть всех продуктов питания — около 1,3 млрд т на $7,5 трлн.

Минпромторг поддержал законопроект, отметив, что реализация его положений позволит не только снизить объем вывозимых на полигон пищевых отходов, но и окажет значимую поддержку фермерам и хозяйствующим субъектам, занимающимся переработкой, в том числе на удобрения.



С января 2021 года в стране действует постановление правительства, которое установило порядок изъятия из обращения опасной продукции, в том числе просроченной. Такие товары можно направлять на экспертизу и в случае признания безопасными перерабатывать для последующего использования в качестве корма для сельхозживотных.



При этом Кленина обращает внимание, что большая часть пищевых отходов (71 %) приходится на домохозяйства, остальной объем — на розницу и общепит. «Зачастую акцент при борьбе с образованием пищевых отходов делается на работе ритейла и ресторанного бизнеса, но проблема может быть и на уровне индивидуального потребителя, — подчеркивает эксперт. — Точных и консолидированных данных по утилизации продуктов с истекшим сроком годности нет, но можно предположить, что этот показатель составляет значительную часть — 50-60 %, остальное, вероятно, приходится на бракованные и поврежденные продукты, недоеденную еду».



Опыт ритейла



«Магнит», один из крупнейших ритейлеров страны, поставил цель к 2025 году: вдвое снизить объем пищевых отходов, которые отправляются на полигоны. «Сегодня большую часть продуктов питания с истекшим сроком годности ритейлеры передают специализированным организациям, которые, как правило, занимаются их размещением на мусорных полигонах или утилизацией при наличии мощностей в регионах, — отмечает пресс-служба компании. — Мы считаем, что это не самый эффективный способ обращения с данным видом отходов, и хотим сократить объем пищевых отходов, передаваемых для уничтожения или размещения на полигоне».



Для этого компания намерена оптимизировать свои закупки у поставщиков, передавать продукты на переработку, а также продавать просроченные продукты контрагентам. «В 2021 году 4,8 тыс. т пищевых отходов

были собраны и направлены на переработку. Мы продолжаем уделять этому

вопросу пристальное внимание и оцениваем работу всех наших операторов

по утилизации отходов, чтобы обеспечить наилучшие результаты, — говорится в отчете компании в области устойчивого развития. — Мы начали поиск покупателей на продукты питания, которые утратили свои потребительские свойства. Выбраны партнеры и заключаются договоры. В рамках этого проекта мы разработали схему списания и регистрации продуктов с истекшим сроком годности, которые продолжают иметь ценность».



Пилотный проект «Магнита» предполагает передачу пришедших в негодность (испорченных или с истекшим сроком годности) продуктов питания на переработку производителям кормов для животных или удобрений. Это продлит жизненный цикл продуктов и снизит нагрузку на окружающую среду. «В числе товаров, которые мы планируем передавать партнерам, будут хлебобулочные изделия, бакалея, фрукты и овощи. В рамках планируемого пилота мы определим и отработаем все операционные процедуры, в том числе проведение экспертизы передаваемых продуктов. Такие товары не будут храниться в магазинах, их сразу будут забирать партнеры», — подчеркивает пресс-служба компании. При выборе партнеров в первую очередь «Магнит» будет обращать внимание на наличие лицензий, специального оборудования и технологий переработки, чтобы исключить попадание переданных продуктов во вторичный оборот.



X5 Group (торговые сети «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель», «Чижик») считает, что с точки зрения работы по минимизации пищевых отходов важно действовать на опережение, максимально использовать продукты до истечения сроков годности. «У нас есть конкретные цели в рамках стратегии устойчивого развития: например, к 2023 году снизить коэффициент образования отходов до 10 %, увеличивать долю пригодных к переработке пищевых продуктов, которые потеряли товарный вид до истечения срока годности», — уточняет пресс-служба компании.



Бизнес объединяется для снижения отходов В августе 2022 года Агентство стратегических инициатив объявило о запуске проекта «Без потерь!», цель которого — снижение продовольственных потерь и развитие отрасли эффективного обращения с органическими отходами. Банк еды «Русь», Х5 Group, «Магнит» и ГК «Эколайн» в числе первых подписали соглашение об участии в этой инициативе. В первые две недели работы формально к инициативе присоединились девять организаций, при этом в АСИ поступило более 20 заявок от компаний и организаций из различных отраслей, уточняет Максим Евдокимов.

«Каждая из вовлеченных сторон имеет свой запрос для совместной деятельности и продвижения в рамках добровольной инициативы: ответственный бизнес заинтересован в доказавших свою эффективность технологических решениях, законодательных изменениях и просветительской работе с потребителями, технологические компании — в создании благоприятных условий для функционирования отрасли обращения с органическими отходами, некоммерческие и научные организации — в поиске заказчиков и продвижении повестки в целом», — рассказывает он. Интерес и запрос на совместную деятельность со стороны ключевых стейкхолдеров есть, он возрастает, и число участников инициативы определенно увеличится в ближайшее время, уверен Евдокимов.

В числе первых приоритетов деятельности инициативы «Без потерь!» будет проработка и продвижение законодательных инициатив для запуска фудшеринга и для отрасли обращения с органическими отходами, а также просветительской кампании для населения. При этом будут установлены и анонсированы количественные цели по объемам предотвращенных продовольственных потерь и переработки органических отходов, уточняет эксперт.

Ритейлер уже более трех лет передает (продает за символические деньги) фермерам продукты на переработку в корм животным. В прошлом году — порядка 99 тыс. т, за первое полугодие 2022-го — более 43 тыс. т. Чаще всего это овощи и фрукты, которые потеряли товарный вид, помялись. «У нашего подразделения X5 Import есть интересный пилот — часть растительных отходов утилизируется с помощью червей, — рассказывает представитель X5 Group. — Это так называемая технология вермикомпостирования, направленная на улучшение плодородия почв. За год использования такого метода удалось передать на переработку порядка 300 т продукции — фруктов и овощей, потерявших товарный вид».



В целом с утилизацией продовольствия все упирается в инфраструктуру, которая есть в том или ином регионе, продолжает представитель пресс-службы ритейлера. Самый условно благоприятный способ — компостирование. Например, в Подмосковье достаточно развиты многопрофильные заводы по обращению с твердыми коммунальными отходами, где происходит и распаковка, и утилизация упаковки, и компостирование оставшихся пищевых отходов. Но, к сожалению, не во всех субъектах есть такая инфраструктура, а ее создание требует больших инвестиций, поэтому ряд региональных операторов отправляют отходы на захоронение.



Вторсырье можно продать на бирже



В сентябре «Российский экологический оператор» (РЭО) запустил электронную биржу вторичных ресурсов — это площадка, которая позволит покупать и продавать вторсырье, заключать сделки по переработке отходов и выполнению нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителя. Гендиректор РЭО Денис Буцаев тогда говорил РИА «Новости», что в ближайшие два-три месяца появится возможность продавать на бирже и просроченные продукты питания.



По оценке Клениной, биржа вторичных ресурсов является потенциальным инструментом, который способен стимулировать снижение объемов утилизации отходов, включая просроченную продукцию. Тем не менее одного запуска биржи недостаточно для более долгосрочных положительных результатов — необходимо также создавать благоприятные условия, в том числе регуляторные, для поставщиков и покупателей вторсырья, уверена она. «В любом случае продажа просроченных продуктов на бирже может уравновесить налоговую нагрузку для ритейлеров, но вопрос: будет ли достаточный спрос на такой товар, достаточно ли мощностей для переработки перенаправленных с полигонов отходов и будут ли налоговые послабления для торгующих на бирже», — рассуждает эксперт.



Чтобы снизить объем пищевых отходов, ежегодно отправляемых на свалки, важно сфокусироваться на двух сферах: предотвращении и утилизации, считает Евдокимов. По расчетам аналитиков «ТИАР-Центра», такой подход позволит сократить долю пищевых отходов на полигонах почти на 60 % — с 17,9 млн т до 7,13 млн т. Предотвращение образования просроченной продукции — важный этап, предполагающий полномасштабное развитие фудшеринга — как безвозмездного, так и коммерческого. Что касается переработки пищевых отходов, то сложившаяся за последние годы конъюнктура рынка обращения с отходами привела к возникновению условий, при которых размещение и обезвреживание органических отходов на полигонах экономически более выгодны производителю, отмечает эксперт. По его словам, в первую очередь важно создать благоприятную регуляторную среду, определить порядок (со)финансирования строительства объектов утилизации органических отходов, определить меры поддержки при реализации продукции из органических отходов — удобрений, техногрунтов, добавок в корма и альтернативного топлива, а также меры поддержки при транспортировании крупнотоннажной продукции.







«Запуск электронной биржи вторичных ресурсов и других инструментов, позволяющих упростить процесс поиска продавцов и покупателей вторсырья — крайне важный шаг, но, чтобы на вторичное органическое сырье был спрос, необходимо создать условия для переработчиков — тех самых “потребителей” органических отходов на бирже вторичных ресурсов», — добавляет Евдокимов.



В применяемой сегодня линейной экономической модели ресурсы используются нерационально, считает президент благотворительного фонда «Банк еды “Русь”» (ранее — благотворительный фонд «Фонд продовольствия “Русь”») Юлиа Назарова. Концепция циклической экономики предполагает принципиально новый подход к производству, реализации и потреблению. В ее основе бизнес-процессы, направленные на возобновление или сохранение ресурсов, подчеркивает она. «Биржа вторичных материальных ресурсов — одно из таких решений. Благодаря этой площадке производители, импортеры, заготовители, утилизаторы, частные предприниматели, смогут искать покупателей для вторсырья и заключать сделки по переработке отходов», — уверена она.



Можно попробовать продать дешевле Среди инструментов X5 Group по превентивному снижению пищевых отходов — маркдаун, то есть предоставление скидок на продукты питания незадолго до окончания сроков их годности, чтобы стимулировать продажи, говорит представитель компании. Это один из привычных инструментов торгового маркетинга, который не только выравнивает запасы, повышает уровень продаж, но и делает продукт доступнее для покупателей, комментирует Юлиа Назарова. «Желание многих сэкономить понятно и обосновано текущей экономической ситуацией. Двузначная продовольственная инфляция и падение реальных доходов населения вынуждают людей покупать продукты со скидками, — отмечает она. — Тем не менее большой объем продуктов не распродается даже со скидками и подлежит утилизации после истечения срока годности. Такое решение экологически нецелесообразно и не соответствует целям устойчивого развития, принятым во многих ритейл-компаниях».

Перспективы фудшеринга



В сентябре 2021 года председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес на рассмотрение депутатов законопроект, который запрещает уничтожать пригодные в пищу продукты питания. Документ также дает право торговым сетям безвозмездно раздавать продукты, до истечения срока годности которых остается не более трех дней. Сейчас в России выбрасывают до 4 млн т просроченных продуктов в год. Немыслимо уничтожать продукты питания в стране, где в памяти миллионов граждан голод войны, блокада Ленинграда, карточная система, пустые полки 1990-х, где и сегодня миллионы людей живут в бедности и нищете, отмечалось в пояснительной записке к документу.



В середине сентября 2022-го ТАСС со ссылкой на Минпромторг сообщил, что ведомство совместно с представителями торговой отрасли прорабатывает законодательные решения для развития в России фудшеринга — распределения продуктов питания с истекающим сроком годности на благотворительность — и обсуждает с Минфином налоговые аспекты таких программ. Министерство подчеркнуло, что всесторонне поддерживает развитие рационального использования пригодных к употреблению пищевых продуктов, а развитие фудшеринга позволяет в комплексе разрешить сразу несколько задач: начиная от гуманитарных проблем и заканчивая вопросами сокращения образования отходов. Речь идет о передаче нуждающимся только тех товаров, которые пригодны к употреблению в соответствии с законодательством, имеют действующие сроки годности и необходимые сертификаты качества, акцентирует ведомство.







По оценкам лидерского проекта Агентства стратегических инициатив — банка еды «Русь», спасение от уничтожения путем фудшеринга хотя бы 1,2 млн т продуктов в год позволило бы помогать 18 млн нуждающихся. При этом за чертой бедности в России сейчас находится более 20,9 млн человек (14,3 % населения), приводит данные Евдокимов.



Банк еды «Русь» занимается развитием фудшеринга с 2012 года и выступает главным инициатором продвижения этой технологии. Фонд ведет просветительскую работу, сотрудничает с производителями, ритейлерами, кафе и ресторанами, а также сельхозпредприятиями. В 2021 году банк еды передал нуждающимся почти 6 тыс. т продуктов питания и товаров первой необходимости, оказав помощь свыше 1 млн человек в 51 регионе, делится Назарова. По данным исследования «ТИАР-Центра», объем фудшеринга в России в 2020 году составил 9 тыс. т. При этом его потенциал огромен: по подсчетам «Руси», благодаря этой технологии ежегодно от уничтожения можно спасти более 1 млн т продовольствия — этого хватит, чтобы обеспечить едой всех россиян, живущих за чертой бедности.



Принимая решение о развитии в стране фудшеринга Минпромторг учитывает промежуточные результаты пилотных проектов торговых сетей Х5 Group и «Магнит», которые летом организовали передачу нуждающимся пригодных к употреблению продуктов питания. Так, в июле X5 Group совместно с банком еды «Русь» и АНО «Фудшеринг» запустила пилотный проект безвозмездной передачи нуждающимся продуктов с истекающим сроком годности. На первом этапе к проекту подключены несколько магазинов «Пятерочка» в Москве и Челябинске, рассказывает представитель Х5 Group. «Цель пилота — наладить инфраструктуру по сбору внутри магазина продуктов с истекающим сроком годности, обучить персонал и построить эффективную логистику по передаче продовольствия людям, — поясняет он. — По механике проекта сотрудники магазинов ежедневно отбирают хлебобулочные изделия, срок годности которых истечет в течение одного-двух дней. Далее волонтеры забирают из магазина отобранные продукты и в течение нескольких часов распределяют их по спискам нуждающихся — подопечных банка еды “Русь” и АНО “Фудшеринг”».



По результатам пилота X5 планирует масштабировать проект на большее количество магазинов в других городах России, расширить категории товаров, которые будут передаваться в рамках фудшеринга, и подключить к проекту торговую сеть «Перекресток». Однако одной из основных сложностей для масштабирования фудшеринга остается необходимость уплаты 10/20 % НДС за товары, которые компания отдает на благотворительность, как если бы они были проданы, добавляет представитель Х5 Group: получается, что утилизировать продукты значительно дешевле.



По оценке рабочей группы рынка FoodNet Национальной технологической инициативы, 45% уничтожаемых в России продуктов питания — это овощи и фрукты, 30% — продукция ультрафреш (мясо, рыба), 25% — торты, молочная гастрономия, мясные деликатесы, колбасы, бакалея.

В июле замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в интервью ТАСС говорил, что налоговая нагрузка для торговых сетей в случае утилизации продуктов питания или при их передаче на благотворительность должна быть уравнена. Сейчас при утилизации нереализованных товаров продавец получает вычет входного НДС, однако в случае передачи этих же товаров на благотворительность должен заплатить НДС. Таким образом, выбросить или утилизировать непроданный, но вполне пригодный к употреблению товар выгоднее, чем просто передать его бесплатно на благотворительные цели.



Чтобы технология фудшеринга успешно развивалась и была встроена в бизнес-процесс компаний, необходимо устранить имеющиеся барьеры, главный из которых — налоговый, говорит Назарова. С ней согласен Евдокимов: отмена НДС позволит обеспечить стабильный товаропоток для дальнейшего перераспределения банками еды и аккредитованными НКО между нуждающимися. Также необходимо создать инфраструктуру для перераспределения спасенного продовольствия в регионах, продолжает он, важно развивать национальную сеть банков еды — центров, в которых социально уязвимые и незащищенные группы населения могут бесплатно получить продукты питания. Масштабирование банков еды требует содействия, в том числе со стороны государства, — нужны помещения, финансовая поддержка операционной деятельности.



Кленина считает, что, кроме необходимости уплаты НДС, что делает невыгодно передачу продуктов питания на благотворительность, развитию фудшеринга также мешают некоторые санитарные нормы: например, зачастую невозможно отдать нуждающимся поврежденные, но пригодные для потребления продукты (неправильная маркировка, испорченный товарный вид и др.). Существуют проблемы по контролю качества переданных продуктов питания в процессе их транспортировки и дальнейшего хранения. «Тем не менее, несмотря на относительно низкие объемы продукции, направляемой на фудшеринг, условия его развития сейчас благоприятные, — комментирует эксперт. — С одной стороны, мы видим готовность и мотивацию крупнейших ритейлеров участвовать в подобных инициативах. С другой, законопроект, снимающий налоговые препятствия, может быть принят в ближайшее время». По словам амбассадора банка еды «Русь», председателя Комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, законопроект о фудшеринге, который предполагает снижение налоговых издержек, планируется рассмотреть в осеннюю сессию.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда положительно относится к развитию фудшеринга в России. По ее оценке, в стране сейчас минимум три группы населения по доходам тратят большую часть своего бюджета на питание, но могут купить только до 85 % от рекомендуемой нормы. Фудшеринг — отличная мера поддержки людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, когда помощь нужна здесь и сейчас, уверена эксперт. Кроме того, утилизация продуктов питания с истекающим сроком годности — это огромные потери для экономики.



«Это варварское отношение к собственным ресурсам, слишком много уже выращенной и переработанной продукции выбрасывается. Жалко, что мы так долго шли к фудшерингу, — сетует она. — Во многих странах мира — и бедных, и богатых — фудшеринг работает уже давно. Как правило, эти продукты привозят в определенные места, обычно при религиозных учреждениях, благотворительных организациях, и там раздают нуждающимся». При этом программе не требуется излишний государственный контроль в части распределения продуктов: волонтеры сами разберутся, куда привозить продукты, сколько кому давать и как сделать так, чтобы они потом не попали на рынок, уверена Шагайда. При этом она подчеркивает, что фудшеринг не замена продовольственной помощи, когда семьи получают поддержку гарантированно и в заранее определенном масштабе.



Важно предотвращать потери



Сейчас очень многое можно и нужно сделать, чтобы управлять пищевыми отходами более устойчиво, считает Кленина. Одна из главных проблем — это отсутствие точных актуальных данных об объемах отходов и их составляющих: нет подробной официальной статистики об источниках, составе и «судьбе» разных видов пищевых отходов, а также регламентированных мер по обращению с ними как с вторсырьем. Это одна из главных причин, по которой такой огромный объем сырья попадает на свалки.



Кроме того, поскольку большая часть пищевых отходов приходится на домохозяйства, нужно просвещать людей о необходимости устойчивых потребительских практик, внедрять новые решения при проектировании городской инфраструктуры (например, оснащение коммунальных систем метантенками — устройствами для биологической переработки органических отходов, и др.). Кроме того, по словам Клениной, важно отслеживать потери на уровне всей производственно-бытовой цепочки и установить их причины. «В мировой практике значительная часть фруктов и овощей отбраковывается из-за внешнего вида еще на ферме, хотя они обладают всеми полагающимися вкусовыми и питательными качествами, — говорит эксперт. — Объемы продовольственных потерь на уровне производителя и их причины должны быть более пристально изучены, чтобы появились меры по их минимизации».



По мнению Назаровой, чтобы повысить эффективность использования продовольствия, необходимо сфокусироваться на предотвращении его потерь. Этот подход позволит снизить долю пищевых отходов на полигонах почти на 60 %. «Однако переход к циркулярной экономике в пищевой отрасли требует не только разработки новых технологий, инфраструктуры, инноваций, мышления, но и развитие бизнес-моделей на основе возобновляемых решений, — обращает внимание она. — Технология фудшеринга решает задачу по снижению продовольственных потерь и пищевых отходов и, самое главное, становится решением для оказания системной помощи нуждающимся людям».







Евдокимов считает, что для снижения доли уничтожаемых пищевых отходов, кроме устранения регуляторного барьера в виде НДС, мешающего активному включению бизнеса в фудшеринг, необходимо упростить процедуру передачи уже просроченной продукции на переработку в корм для животных. Сейчас для этого обязательна ветеринарно-санитарная экспертиза каждой партии продукции, что требует дополнительных финансовых и временных ресурсов со стороны бизнеса. При этом кормление сельхозживотных остатками растительной пищи является обычной практикой для многих фермерских хозяйств, подчеркивает он.



Правда, исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк ранее говорил «Агроинвестору», что не вся продукция, которая производится и продается в торговых сетях, может использоваться в качестве вторичного сырья для производства кормов. «Сельхозживотные формируют мышечную массу из того, что потребляют, и, если в магазине есть просроченные кисель или торт, — что нам с ними делать? В просроченных овощах начинается процесс гниения, а у нас стерильное производство; в колбасах бывают E-добавки, по крупе тоже может быть несоответствие целому ряду требований, например по влажности. Нам проще не заниматься этим, чем заниматься».



Гендиректор Ассоциации производителей кормов ЕАЭС Владимир Манаенков отмечал, что использование просроченных продуктов для кормления сельхозживотных — вопрос выбора: переработка отходов должна быть конкурентоспособной по сравнению с другими источниками сырья, чтобы заинтересовать бизнес. При этом переработчики отходов в корма столкнутся с требованиями Россельхознадзора о безопасности и другими трудностями, обращал внимание он.

