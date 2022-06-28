Госдума приняла закон об обращении с отходами животноводства

В России ежегодно образуется около 180 млн тонн побочных продуктов животноводства Pixabay

Госдума приняла закон, который позволяет сельхозпроизводителям использовать побочные продукты животноводства (в частности, навоз и помет) в сельскохозяйственном производстве. Документ был разработан группой сенаторов и депутатов и внесен в парламент в марте этого года, в конце мая он был принят в первом чтении.



Действующее законодательство в области охраны природы относит навоз к отходам производства и не позволяет использовать его в сельскохозяйственном обороте. Сейчас производители должны разработать паспорт отходов в соответствии с классом опасности, провести экологическую экспертизу проектной документации, получить лицензию на деятельность и внести навозохранилища в государственный реестр объектов размещения отходов. Представители агросектора не раз сообщали о высоких штрафах за неправильное обращение с навозом.



После вступления закона в силу, продукты жизнедеятельности животных будут считаться отходами только в случае нарушения требований, предъявляемых к ним в рамках государственного контроля, пояснила замглавы комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина, пишет ТАСС. Во всех остальных случаях после переработки они будут относятся к побочным продуктам животноводства, призванным повышать плодородие сельхозземель как органические удобрения. Планируется, что новые нормы вступят в силу с 1 марта 2023 года.



В пояснительной записке к принятому закону говорится, что в России в сельхозорганизациях ежегодно образуется около 180 млн т побочных продуктов животноводства. Принятие документа позволит создать самостоятельную отрасль обращения органических удобрений, экспортировать их, а также использовать в качестве сырья в сельхозпроизводстве, считают авторы законопроекта.



«Принятие закона о побочных отходах животноводства — одно из самых важных событий в регуляторике АПК последних лет», — считает гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов (цитата по сообщению на сайте союза). «Союзмолоко» и другие отраслевые объединения на протяжении нескольких лет настаивали, что для продуктов жизнедеятельности животных необходимо предусмотреть отдельное регулирование, учитывающее их полезное использование, как это принято в международной практике. «При этом важно помнить, что закон не отменяет требования закона об охране окружающей среды, — подчеркнул Белов. — В случае, если недобросовестный производитель нанесет ущерб окружающей среде при обращении с навозом, он будет нести ответственность точно так же, как и в случае причинения ущерба в результате любой другой деятельности».



Основной экологической проблемой для районов расположения крупных животноводческих комплексов является концентрация в одном месте больших объемов свежего навоза, при разложении которого в атмосферу поступает значительное количество парниковых газов (метан, аммиак, углекислый газ, и т. д. ), говорит директор по развитию ГК «Биокомплекс» Константин Самсонов. «С одной стороны, навоз — сильный загрязнитель окружающей среды, с другой — прекрасное органическое удобрение, способное значительно снизить прямые и удельные затраты в растениеводстве на производство продукции за счет экономии на покупке минеральных удобрений и повышения урожайности агрокультур», — прокомментировал он «Агроинвестору».



При этом Самсонов подчеркивает, что использование навоза на сельскохозяйственных угодьях должно осуществляться только после его переработки в органические удобрения, которые должны соответствовать требованиям действующих стандартов. «Необходимы также нормативные акты, которые бы предусматривали строгие наказания за утилизацию не переработанных отходов (навоза), а также финансовые стимулы для предприятий, внедряющих современные технологии», — добавляет он.



Вместе с тем, по словам Самсонова, существующих сейчас рекомендательных документов недостаточно для обеспечения эффективной работы по накоплению, переработке и использованию органических отходов, поскольку они носят общий характер, кратко и неполно описывают современные технологические процессы и оборудование, которые можно использовать в качестве НДТ. Так, в разделах переработки и утилизации навоза справочников ИТС, вместо описания цехов (участков) на конкретных предприятиях, имеющих современные действующие технологии, которые можно использовать как НДТ, приведены устаревшие описания различных технологических приемов, не увязанных в единую технологическую цепочку предприятия. Кроме того, в описаниях имеются неточности и противоречия действующим рекомендательным документам АПК, говорит он.



После прохождения законопроектом первого чтения, представители 61 организации подписали открытое письмо против принятия документа. Инициаторами обращения стали Координационный совет по экологическому благополучию при Общественной палате, Общероссийский народный фронт и Российская экологическая партия «Зеленые», писал «Агроинвестор». Пресс-служба «Зеленых» сообщала, что в случае принятия закона природоохранные ведомства не смогут осуществлять надзор за размещением отходов животноводства, то есть законопроект практически дает сельхозпредприятиям «индульгенцию» на загрязнение полей свежим навозом.



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