В России стартовал проект агрофудшеринга

Треть всего производимого в мире продовольствия оказывается на свалке Банк еды "Русь"

Банк еды «Русь» запустил новое направление в фудшеринге — агрофудшеринг. Проект поддержали девять регионов: Москва, Московская, Тульская, Липецкая, Вологодская, Костромская, Рязанская, Свердловская и Ростовская области. Его цель — снизить продовольственные потери хозяйств и предоставить нуждающимся людям доступ к продуктам питания. Волонтеры банка еды «Русь» будут собирать, сортировать, фасовать по наборам овощи и фрукты, которые остались невостребованными у сельхозпроизводителей. Нуждающиеся семьи, которые стоят на учете в банках еды регионов-участников агрофудшеринга, получат эту продукцию бесплатно, сообщает пресс-служба «Руси».



«Фудшеринг — это реальный способ накормить сотни тысяч и даже миллионы людей, — подчеркивает вице-президент банка еды «Русь», эксперт по фудшерингу Анна Алиева-Хрусталева. — Агрофудшеринг позволяет остро нуждающейся семье сэкономить деньги на овощах и фруктах и сделать заготовки из базовых продуктов для полноценного питания». Неправильно тоннами выкидывать продукцию просто потому, что по внешнему виду она не соответствует критериям магазинов, особенно в нынешней ситуации в стране, отмечает она.



По данным ООН, треть всего производимого в мире продовольствия оказывается на свалке, 14% этого объема отходов формируется еще на этапе сбора урожая. Согласно исследованию Центра развития потребительского рынка бизнес-школы «Сколково», в России растениеводы при выращивании и сборе теряют до 30% продукции. Основные причины — нехватка высокотехнологичного оборудования и логистические трудности. Часть продукции списывается после сбора, когда производители не могут реализовать ее из-за проблем с логистикой или нестабильности спроса. Также на мусорный полигон могут попадать «некрасивые» и «неправильного» размера овощи и фрукты.



При этом, по данным Росстата за второй квартал 2022 года, за чертой бедности в стране живут 17,6 млн человек. «Потрясения последних лет являются серьезными факторами роста числа нуждающихся людей, — говорит президент банка еды «Русь» Юлиа Назарова. — Появляются новые категории благополучателей, и нужно искать источники для поддержки населения. Агрофудшеринг — это эффективный способ помочь, поэтому мы запускаем его именно сейчас».



Банк еды «Русь» с 2012 года перераспределяет нуждающимся продукты питания и товары первой необходимости от компаний-производителей и дистрибьюторов по технологии промышленного фудшеринга. Летом 2022 года «Русь» запустила пилотный проект по розничному фудшерингу с крупнейшими торговыми сетями — «Пятерочкой» и «Магнитом». В июле «Агроинвестор» писал, что проект развития фудшеринга в России поддержал Минпромторг.



В середине сентября ТАСС со ссылкой на Минпромторг сообщал, что ведомство совместно с представителями торговой отрасли прорабатывает законодательные решения для развития фудшеринга и обсуждает с Минфином налоговые аспекты таких программ. Министерство подчеркнуло, что всесторонне поддерживает развитие рационального использования пригодных к употреблению пищевых продуктов, а развитие фудшеринга позволяет в комплексе разрешить сразу несколько задач: начиная от гуманитарных проблем и заканчивая вопросами сокращения образования отходов. Речь идет о передаче нуждающимся только тех товаров, которые пригодны к употреблению, акцентирует ведомство.



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