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Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

Рынки

Минсельхоз исключил «насильственное» насаждение альтернативных продуктов в России

К 2030 году объем рынка растительной продукции может достигнуть $220 млрд

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Россия может занять до 15% рынка альтернативной продукции
Beyond Meat
Россия может занять до 15% рынка альтернативной продукции
Beyond Meat

Насаждения альтернативных продуктов питания, произведенных из растительного сырья для замены компонентов животного происхождения, в России не будет. Об этом замглавы Минсельхоза Светлана Ходнева сказала в ходе международного форума Innofood, сообщает РИА «Новости».

Ходнева напомнила, что сейчас перед Минсельхозом стоит задача обеспечить продовольственную безопасность страны традиционными продуктами питания. «Значение альтернативных продуктов имеет важность, когда это альтернатива и возможность выбора, и когда этот выбор доброволен, поэтому я искренне уверена, что в нашей стране насильственного насаждения темы альтернативных продуктов питания как единственного источника обеспечения продовольственной безопасности не будет», — сказала она. 

Ранее Ассоциация производителей альтернативных продуктов питания (АПАПП) и Союз производителей продукции на растительной основе сообщили, что Росстандарт впервые запустил процесс стандартизации продукции, произведенной из растительного сырья, для замены компонентов животного происхождения. А на заседании рабочей группы по таможенно-тарифному регулированию было рассмотрено выделение отдельных кодов в ТН ВЭД ЕАЭС для отдельных видов инновационных растительных продуктов. Это необходимо, в частности, для подтверждения соответствия такой продукции требованиям безопасности, сообщила пресс-служба Союза производителей продукции на растительной основе.

Координатор проекта «Едим лучше» Алексей Иванов согласен, что о насильственном насаждении альтернативных продуктов речи идти не может. «Все будет зависеть, в первую очередь, от цены и вкуса, а также других характеристик таких продуктов. Рынок сам себя определит. При этом для здоровой конкуренции важно, чтобы у все еще зарождающегося рынка растительных альтернатив были равные условия по сравнению с производством традиционных продуктов, — сказал он «Агроинвестору». — Ведь на данном этапе у производителей альтернатив пока нет четких государственных стандартов для своих продуктов, субсидий и некоторых других мер поддержки». Учитывая, что запускать линейки растительных альтернатив могут и производители мяса и молока, поддерживать, а не бороться с такими инициативами может быть выгодно всем, считает он.

Еще три-четыре года назад цены российских альтернатив мясу и молоку были в разы выше традиционных продуктов, напомнил Иванов. Однако за последние годы — во многом за счет прихода в эту отрасль мясопереработчиков и других крупных производителей продуктов питания, некоторые альтернативы почти достигли ценового паритета, отметил он. «Именно за счет эффекта масштаба, который возможен на крупных производствах, а также наличия ресурсов для исследований и разработки, цена и вкусовые качества альтернатив с каждым годом становятся все привлекательнее для российских покупателей», — считает Иванов.

Мировые эксперты оценивают развитие мирового рынка растительной продукции к 2030 году в диапазоне от $140 млрд до $220 млрд. Россия может занять до 15% объема этого рынка, отметил Союз производителей продукции на растительной основе. Объем выпуска растительного аналога молока в России в 2021 году составил 146 тыс. т, а растительной альтернативы мясу — 126 тыс. т. Для сравнения, в 2020 году было 24 тыс. т и 63 тыс. т соответственно. Импорт растительного «молока» в прошлом году составил 19 тыс. т, а растительного аналога мяса — 91 тыс. т, их экспорт — 1,7 тыс. т и 51 тыс. т соответственно. Для сравнения, в 2020 году на внешние рынки было поставлено 1 тыс. т и 41 тыс. т этой продукции, приводит данные союз.

На прошлой неделе логистическая компания ПЭК со ссылкой на свое исследование сообщала, что себестоимость сырья для вегетарианских товаров в марте-августе увеличилась в 2-10 раз. Аналитики отмечали, что причиной роста, в частности, стали дополнительные расходы на подбор поставщиков, лабораторные испытания и оформление документов, а также удлинение маршрутов доставки. Так, за полгода расходы на перевозку выросли на 10-120% в зависимости от направления. 

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Екатерина Шокурова 

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