В России появится стратегия развития индустрии растительных альтернатив

В 2021 году оборот российского рынка растительных продуктов составил 10,5 млрд рублей Mosa Meat

Российский Союз производителей продукции на растительной основе готовит стратегию развития индустрии до 2030 года. Сейчас работа находится на завершающей стадии, вскоре документ будет представлен в Минсельхоз и Минпромторг. По информации союза, стратегия будет содержать правовые основы регулирования отрасли инновационных растительных продуктов. Также в ней будет отражено текущее состояние отрасли, цели, задачи, мероприятия и индикаторы государственной политики в сфере развития производства продукции на растительной основе, вызовы и угрозы для данного сегмента рынка. Плановые объемы производства и доля рынка растительной продукции, которые будут указаны в документе, сейчас обсуждаются и согласовываются, уточнил «Агроинвестору» представитель союза.



В 2021 году оборот российского рынка растительных продуктов, по данным Euromonitor, составил 10,5 млрд руб. Согласно исследованию NielsenIQ, значительно вырос спрос на растительные аналоги мяса и молочной продукции. По словам исполнительного директора Союза производителей продукции на растительной основе Валерии Родиной, к 2030 году, по разным оценкам, ожидается производство 175-300 тыс. т растительных альтернатив мясу и 200-275 тыс. т — молочной продукции. При этом общий оборот рынка планируется увеличить до 50-100 млрд руб.



Однако существует ряд проблем, с которыми сталкивается индустрия. «У производителей продукции на растительной основе есть шанс закрепиться в Китае, Вьетнаме, Таиланде, Сингапуре и не только. Однако одна из актуальных проблем, существенно ограничивающих экспорт отечественных инновационных продуктов — отсутствие отдельных кодов ТН ВЭД ЕАЭС для данного вида продукции, — рассказала «Агроинвестору» Родина. — Появление этих кодов упростит работу производителей, позволит снизить барьеры для бизнеса при ведении внешнеэкономической деятельности в доступных регионах мира, облегчит выход на зарубежные рынки и упростит учет внешнего товарооборота со стороны государства».



Кроме того, проблемой системного характера Родина назвала то, что в российском законодательстве до сих пор нет закрепленных определений растительной продукции как отдельной категории, так и конкретных продуктов, например, «растительного мяса», «растительного молока», «растительного сыра» и т. д. Еще одна проблема — экономические условия, которые заставили внести корректировки в уже налаженные каналы коммуникации и производственные процессы. Компании, занимающиеся производством альтернативной продукции, отмечают снижение доступности некоторых функциональных ингредиентов, вкусоароматических добавок и упаковочных материалов. В таких условиях важно сохранить спрос на растительные продукты и оптимизировать производство так, чтобы не допустить резкого скачка цен, уверена Родина.



Сооснователь компании Greenwise, специализирующейся на производстве растительных продуктов, Артем Пономарев считает разработку стратегии хорошим решением. «Наличие общего плана действий позволило бы оперативнее принимать антикризисные меры и расставлять приоритеты для индустрии: какой вопрос и на каком этапе необходимо решать, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Это позволило бы сделать процессы регламентации, формализации, расширения и внедрения новых технологий более последовательными».



Уже ведется работа по подготовке нового стандарта наименований для продукции из растительного сырья, приведению в порядок формальной документации, продолжает Пономарев. По его словам, это очень важный процесс для отрасли, так как это позволит закрыть пробелы в текущем законодательстве, которое касается альтернативной пищевой продукции, обеспечит больше гарантий безопасности и эффективного контроля качества.



Координатор проекта «Едим лучше» Алексей Иванов обращает внимание, что в последние три года интерес к растительным альтернативам в России значительно увеличился. «Появилось более 15 новых брендов, цена продуктов стала в несколько раз меньше импортируемых аналогов, а купить такие продукты теперь можно в магазинах рядом с домом, — говорит он. — При этом доля альтернатив мясу в данный момент составляет менее 1% от всего рынка мяса. Однако, согласно опросам, такие продукты готовы включать в свой рацион более 50% жителей России. Поэтому перспектив развития индустрии много и во многом они связаны с приходом в отрасль крупных компаний: у них есть все ресурсы, чтобы сделать качественные альтернативы по доступным ценам и продвигать продукты среди широкой аудитории».



Также, по мнению Иванова, есть перспективы расширения ассортимента альтернативных продуктов. Так, сейчас на рынке в основном представлены альтернативы молоку и мясу, но довольно мало альтернатив рыбе и яйцам.



«Кроме того, у отрасли есть потенциал производства альтернатив путем ферментации. В России пока готовится к выходу на рынок первая в этом направлении компания — Algafood. При этом в мире в стартапы по производству альтернатив методом ферментации в прошлом году инвестировали $1,7 млрд, согласно данным PitchBook», — рассказал «Агроинвестору» Иванов.



По его мнению, в готовящейся стратегии развития индустрии обязательно стоит отразить варианты субсидирования отрасли, сценарии экспортной поддержки, важность развития инфраструктуры для создания инновационных продуктов, создание факультетов альтернативных источников белка в университетах, а также создание foodtech инкубатора.



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