«Азбука вкуса» вышла на рынок растительных альтернатив мясу

Сейчас объем производства составляет 400 кг в сутки Е. Разумный

Сеть супермаркетов «Азбука вкуса» начала производство растительного мяса на базе своей фабрики-кухни в Москве, сообщила пресс-служба компании. Новая линейка представлена «куриными» и «говяжьими» котлетами. В качестве сырья для производства используется гороховый белок и другие растительные ингредиенты. Общий объем производства составляет 400 кг в сутки.



Растительное мясо делается по собственной рецептуре торговой сети. Продукцию будут выпускать под брендом Eat no meat. Растительные котлеты для бургеров со вкусом курицы будут стоить 398 руб., со вкусом говядины — 498 руб. Растительное мясо появится в супермаркетах на полках рядом с обычным мясом. В ближайших планах ритейлера расширение линейки и выпуск растительных колбасок для гриля, в разработке также линейка более сложных полуфабрикатов, уточнила «Агроинвестору» пресс-служба компании. «Хотим удивить любителей растительных аналогов и разрабатываем растительные котлеты по-киевски, рулеты для запекания и другие блюда. Также планируем использовать наше растительное мясо для готовых блюд под СТМ», — поделились в компании.



Растительные альтернативы пользуются все большим спросом, их выбирают не только веганы, но и покупатели, которые просто хотят разнообразить питание и попробовать что-то новое, отметил руководитель фермерского и ремесленного направления «Азбуки вкуса» Дмитрий Илюкевич, слова которого приводятся в сообщении. Он рассказал, что у торговой сети получилось создать «максимально похожий на оригинальный продукт растительный аналог, при этом сохранив чистый состав и доступность».



«Азбука вкуса» создала СТМ и запустила собственное производство еще в 2012 году. Поэтому уже более 10 лет развитие собственного производства и СТМ — стратегическая задача для бизнеса, прокомментировали «Агроинвестору» в пресс-службе «Азбуки вкуса». Там отметили, что товарооборот категории «Собственное производство» к прошлому году вырос на 21,8% и составляет почти 25% от всего товарооборота компании.



«Мы обладаем высокой экспертизой в производстве готовой еды и полуфабрикатов, постоянно модернизируем наши фабрики, внедряем использование новых технологий приготовления готовой еды — например, в прошлом году появилась линейка блюд, приготовленных по ресторанным технологиям», — рассказали в компании. Там также подчеркнули, что собственное производство позволяет максимально контролировать все процессы.



Три года назад «Азбука вкуса» уже заявляла о себе как об инноваторе, начав первой среди российских ритейлеров продавать растительное мясо Beyond Meat. За это время интерес к растительным альтернативам в России заметно возрос, говорит координатор проекта «Едим лучше» Алексей Иванов. Кроме того, ассортимент растительных продуктов в сети увеличился до более чем 30 позиций. Решение запустить собственный бренд — логичный следующий шаг в этом направлении, считает эксперт.



Сейчас стоимость растительных альтернатив, как правило, выше аналогов животного происхождения, сказал Иванов «Агроинвестору». Однако, учитывая высокий ценовой сегмент «Азбуки вкуса», это вряд ли будет сильно влиять на спрос, считает он. «К тому же подозреваю, что цена будет значительно ниже, чем на Beyond Meat, с импортом которого возникли проблемы. Возможно, что при значительном увеличении объемов производства в компании задействуют мощности сторонних игроков», — рассуждает Иванов.



Он отметил, что для производства альтернатив мясу необходимо значительно меньше природных ресурсов, чем для традиционного мяса, также при этом происходит меньше выбросов парниковых газов. Поэтому наличие собственных брендов растительных альтернатив у компаний — один из лучших и эффективнейших примеров ESG-подхода, считает эксперт. «Причем положительное влияние на экологию в разы больше, чем от уменьшения использования пластиковых пакетов и других упаковочных материалов. Учитывая большое количество ресурсов, которые, как правило, есть у ритейлеров и других крупных компаний, именно они в первую очередь могут себе позволить подобные инициативы, подавая хороший пример всей отрасли», — заключил Иванов.



В начале августа «Агроинвестор» со ссылкой на отчет аналитической компании Fortune Business Insights писал, что в 2029 году объем мирового рынка заменителей мяса может достигнуть $12,3 млрд против $5,88 млрд в 2022 году и $5,1 млрд в 2021-м. С 2022 года к концу десятилетия рынок альтернатив покажет среднегодовой рост на 11,11%. Аналитики отмечали, что COVID-19 привел к «ошеломляющему спросу на заменители мяса во всем мире». Кроме того, отмечают авторы отчета, активное потребление заменителей мяса играет важную роль в снижении проблемы чрезмерной зависимости от продуктов животноводства, что помогает сократить выбросы углерода.



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