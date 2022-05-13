Аналитики прогнозируют рост рынка растительных напитков

В 2021 году продажи растительных аналогов молочных и мясных продуктов в России увеличились на 18% в денежном выражении Bite

К 2025 году рынок растительных напитков — альтернатив молоку — может вырасти до 14 млрд руб. Такой прогноз озвучила руководитель отдела по развитию бизнеса растительных продуктов «Данон Россия» Екатерина Петренко во время выступления на выставке Coffee Tea Cacao Russian Expo, сообщает Dairy News. Она также отметила, что примерно половина покупателей готовы приобретать продукцию по более высокой цене, если они верят в дополнительную ценность товара для своего организма.



По словам Петренко, на рост потребления растительных напитков влияет несколько глобальных трендов, главным из которых можно назвать тренд на здоровый образ жизни. «Еда и здоровье становятся синонимами для многих наших покупателей. По данным глобальных исследований, около 70% потребителей убеждены, что пища влияет на их здоровье. И 75% потребителей очень пристально изучают состав продуктов, ориентируясь на этикетки», — приводит Dairy News слова Петренко.



Другим трендом можно назвать так называемое флекситарианство, или совместное употребление и молочных, и растительных продуктов, сказала Петренко. В России, по ее оценке, потенциал сегмента растительных напитков огромен. Если взять рынок традиционного и растительного молока за 100%, то доля альтернатив займет на нем не более 1%. Тем не менее, динамика роста в последние годы двузначная. В других странах, например, Бельгии, доля растительных напитков составляет около 14% рынка, в США она может доходить до 30%, привела данные разных исследований Екатерина Петренко. Однако, давая прогнозы на 2022 год, она отметила, что ожидается стагнация рынка растительных напитков в денежном выражении из-за сложной экономической ситуации.



В 2021 году, согласно оценкам NielsenIQ, продажи растительных аналогов молочных и мясных продуктов в России выросли на 18% в денежном выражении, а доля альтернатив молоку составила более 6 млрд руб. Учитывая то, что интерес жителей России к этой категории продуктов с каждым годом повышается, 14 млрд руб. к 2025 году — вполне реальная цифра, прокомментировал «Агроинвестору» координатор проекта «Едим лучше» Алексей Иванов. «При этом отмечу, что в текущих условиях большой неопределенности сложно делать прогнозы на несколько лет», — подчеркнул он.



Однако динамика развития отрасли все же дает уверенность в будущем, продолжает Иванов. Еще три-четыре года назад растительные альтернативы молочным продуктам производили только небольшие стартапы, а найти растительные йогурты было почти невозможно. «Теперь же на рынке представлены такие игроки как «Сады Придонья» и «Эфко», продукты которых уже можно найти в крупнейших сетях по доступным ценам. А акцент на использовании местных ингредиентов, таких как соя, овес и гречка, позволит меньше зависеть от колебаний цен, например, на импортируемые орехи», — заключил Иванов.

