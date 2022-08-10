К 2029 году объем рынка заменителей мяса в мире может превысить $12 млрд

Интерес к отрасли среди крупных производителей и инвесторов увеличивается Hi!

К 2029 году объем мирового рынка заменителей мяса может достигнуть $12,3 млрд против $5,88 млрд в 2022 году и $5,1 млрд в 2021-м. Такой прогноз содержится в отчете аналитической компании Fortune Business Insights. Там отмечается, что с 2022 года к концу десятилетия рынок альтернатив покажет среднегодовой рост на 11,11%.



Аналитики отмечают, что COVID-19 привел к «ошеломляющему спросу на заменители мяса во всем мире». Кроме того, отмечают авторы отчета, активное потребление заменителей мяса играет важную роль в снижении проблемы чрезмерной зависимости от продуктов животноводства, что помогает сократить выбросы углерода.



Согласно отчету, в 2021 году число веганов в США увеличилось с 0,4% до 3,5%. Ожидается, что дальнейший рост их числа поддержит рынок альтернатив. «Новые формы дизайна упаковки, используемые для заменителей мяса, включая углеродную маркировку, помогают потребителям понять, какое влияние продукт, который они потребляют, оказывает на окружающую среду», — говорится в отчете.



Есть и ряд сдерживающих факторов для расширения рынка альтернатив, отмечают эксперты Fortune Business Insights. Среди них высокие цены на продукты и сложный процесс производства заменителей мяса. «Одним из основных атрибутов, который трудно имитировать для мясных продуктов на растительной основе, является цвет мяса. Продукты, содержащие текстурированные растительные белки, могут изменять цвет во время приготовления. Любое изменение продукта может привести к тому, что потребитель откажется от него», — объясняют аналитики.



Еще одним из наиболее сложных аспектов производства является вкус — он должен быть максимально приближен к натуральному мясу. «Чтобы сделать растительные продукты более привлекательными на вкус, производители добавляют туда соль и специи, — говорится в отчете. — Это снижает привлекательность для потребителей, которые предпочитают употреблять полезные продукты, в которых используется минимум химических веществ». Кроме того, производственный процесс альтернатив достаточно сложный, что увеличивает их себестоимость.



Одним из основным регионов-потребителей альтернатив мясным продуктам является Европа. Причина в том, что она пытается перейти на «более устойчивую продовольственную систему, которая необходима для достижения целей Европейского “зеленого соглашения”», отмечают аналитики. Среди европейских стран Франция, Великобритания и Германия являются одними из основных потребителей альтернатив мясу.



В Азиатско-Тихоокеанском регионе индустриализация привела к увеличению располагаемых доходов населения среди среднего класса. Это привело к росту спроса на богатые белком, высококачественные и питательные продукты питания. Привычки потребителей в еде меняются, и все большее число людей сокращают потребление мяса. Следовательно, спрос на продукты растительного происхождения будет расти на ключевых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, делают вывод аналитики.



В Северной Америке большой популярностью среди потребителей пользуются различные заменители мяса, говорится в отчете. «Хотя продукты на основе животного белка по-прежнему сравнительно популярны в регионе, потребители постепенно включают мясные альтернативы в свой рацион, — говорится в отчете. — Они продаются через онлайн-каналы, розничные рынки и сети ресторанов. Объем продаж таких продуктов в розничных продовольственных сетях в последние годы значительно увеличился. Это стало одним из основных ключевых факторов, способствующих росту рынка в регионе».



В Южной Америке производство альтернатив сосредоточено в трех основных странах: Бразилии, Аргентине и Уругвае. Там тоже наблюдается значительный рост потребления таких продуктов, чему способствует спрос со стороны молодого поколения, обеспокоенного последствиями потребления мяса для окружающей среды, питания и благополучия животных, отмечают аналитики.



Координатор проекта «Едим лучше» Алексей Иванов сказал «Агроинвестору», что точный прогноз развития рынка мясных альтернатив сейчас давать сложно, особенно в условиях текущего экономического кризиса, однако несколько факторов говорят о большом потенциале заменителей продуктов животного происхождения. Во-первых, наблюдается возрастающий интерес к отрасли среди крупных производителей и инвесторов. У крупнейших мировых производителей мяса (например JBS, Tyson Foods) уже есть собственные бренды растительных альтернатив. Их примеру следуют и менее крупные игроки. В России один из лучших примеров в плане исследований и разработки, а также продвижения альтернатив показывает «Эфко» с их брендом Hi!, напомнил эксперт.



Еще один фактор — это включение заменителей мяса в ESG-повестку, продолжает Иванов. Все больше крупных компаний вносят в свои ESG-повестки заменители продуктов животного происхождения. Например, IKEA планирует к 2025 году сделать растительными как минимум 50% своих блюд. Причем согласно недавнему отчету BCG, инвестиции в альтернативные продукты — самые эффективные в борьбе с изменением климата.



Также среди факторов — возрастающий интерес и популяризация в HoReCa. В июле Burger King объявил, что отныне в Австрии почти весь ассортимент сети можно будет заказать и в растительных вариациях. А в одном из ресторанов в Вене Burger King запустил эксперимент, предлагая растительные вариации блюд по умолчанию.



Продажу культивируемого мяса пока одобрили только в Сингапуре и только компании Just Food. Однако обсуждение необходимости и потенциала регулирования продаж инновационных альтернатив уже идет в Израиле, Китае, Южной Корее, США и некоторых других странах, перечисляет Иванов. Согласно оценке McKinsey, к 2030 году рынок одного только культивируемого мяса может составить $20 млрд при среднем росте отрасли, и $25 млрд — при высоком. Причем взрывной рост ожидается между 2025-м и 2030 годами.​



В России за последние два года несколько крупных компаний запустили собственные бренды альтернатив, что является одним из ключевых векторов развития данной отрасли в стране, отмечает Иванов. По его мнению, одним из решающих факторов станет снижение цены альтернатив относительно цен на мясные продукты. Также он отметил потенциал экспорта альтернативных продуктов российских производителей.



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