Невероятная реальность зернового экспорта. Объемы вывоза за первые месяцы сезона 2026/27 упали более чем вдвое по сравнению со среднемноголетними уровнями

Пресс-служба «Деметра-Холдинг»

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В июле ВСУ активизировали удары по судам в Черном море и зерновым терминалам Азово-Черноморского бассейна. Из-за повреждений инфраструктуры с середины лета отгрузки через Новороссийск шли несистемно, а движение по Азово-Донскому морскому каналу было приостановлено. В начале августа Минтранс и Минсельхоз начали работу по переориентации грузовых потоков на альтернативные направления: порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока, а также сухопутные маршруты. К осени объемы отгрузок по данным путям действительно стали расти, однако полностью компенсировать вывоз через остановленные терминалы на большой и малой воде не удастся: по итогам сезона отгрузки зерна могут сократиться менее чем до 40 млн т. Недовывезенные объемы будут еще больше давить на уже и так приблизившиеся ко дну внутренние цены, что явно не добавит рынку оптимизма

Почти с самого начала сезона 2026/27 экспорт зерна из России нарушили атаки беспилотников на порты Азово-Черноморского бассейна, на которые ежегодно приходится до 80 % общего объема отгрузок. Согласно анализу, проведенному Reuters на основе информации от анонимных источников, знакомых с работой терминалов АЧБ, три из них получили серьезные повреждения, что затронуло около одной пятой мощности по погрузке зерна в Черном и Азовском морях. Так, в частности, сильно пострадал Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП, входит в «Объединенную зерновую компанию», пропускная способность — 7,1 млн т): его ремонт может занять до шести месяцев, утверждал в конце сентября источник агентства. Сам НКХП в августе сообщал, что на восстановление может понадобиться от одного до четырех месяцев.

Повреждения на двух других терминалах Новороссийска — Новороссийском зерновом терминале (НЗТ, входит в «Деметра-Холдинг», 8,5 млн т) и КСК (контрольный пакет акций принадлежит госкорпорации «Росатом», 10,5 млн т) — менее значительны, и оба готовы будут вскоре возобновить отгрузки, знает источник Reuters. Помимо этого приостановил работу Зерновой терминальный комплекс Тамань (ЗТКТ, также входит в «Деметра-Холдинг», 5,5 млн т), хотя полный масштаб ущерба и когда мощности будут восстановлены, агентству установить не удалось.