Производители растительных альтернатив просят поддержать отрасль

Альтернативы могут стать доступнее, если их производители получат льготы Pixabay

Ассоциация производителей альтернативных пищевых продуктов (АПАПП) и Союз производителей продукции на растительной основе обратились за поддержкой отрасли. В письме, адресованном отраслевым объединениям производителей традиционных продуктов питания, Российскому союзу промышленников и предпринимателей, центру «Агроэкспорт» и др. говорится, что отрасль сильно зависит от импорта, упаковка дорожает, также поставщики перевели предприятия на полную предоплату сырья, говорится в совместном пресс-релизе объединений.



Ассоциация и союз считают, что сегодня важно обеспечить корректировку ставок ввозных таможенных пошлин или применить иные меры регулирования в отношении критически важных импортных ингредиентов. В текущей ситуации по ним целесообразно временное обнуление ввозной пошлины, говорится в пресс-релизе. Кроме того, необходимо ограничить наценки на исходное сырье, которое используют переработчики и производители растительных альтернатив на российском рынке.



Также важно продолжать реализацию планов производителей по выходу на внешние рынки, что поможет укрепить российскую экономику. Речь идет о странах Азии (Китай, Сингапур и др.) и Ближнего Востока (регион MENA). «Отечественный бизнес нуждается в поддержке — необходимо предусмотреть компенсацию затрат на логистику», — считает исполнительный директор Союза производителей продукции на растительной основе Валерия Родина.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что в России есть поддержка экспортеров, поэтому в этом плане производители растительных альтернатив могут рассчитывать на помощь. Но, по его мнению, такая продукция все же нацелена не на развивающиеся страны, a скорее на развитые: этот сегмент совсем не о дешевизне, он о приверженности к здоровому образу жизни людей с достаточно высокими доходами, подчеркивает эксперт. Поэтому вряд ли потребление альтернатив вырастет на фоне предполагаемого снижения уровня жизни в стране.



Основной вопрос, который сейчас стоит перед рынком альтернатив, — возможность сохранить производство своих продуктов, говорит заместитель председателя комитета по инвестициям, институтам развития и поддержке экспорта РСПП Андрей Зюзин. «И здесь предложения ассоциации и союза вполне обоснованы», — добавляет он.



Так же он относится и к другом запросу: люди должны питаться здоровой пищей и в нынешних условиях, поэтому финансовая поддержка отрасли не помешает и поможет сдержать рост цен для населения, реально располагаемые доходы которого снижаются из-за инфляции. «Я думаю, что производители, в случае получения определенных льгот, смогут держать цены и вывести продукцию из премиального сегмента в доступный», — прокомментировал «Агроинвестору» Зюзин.



Производство альтернатив в России уже вышло на хороший уровень, поэтому принципиальных проблем с продолжением ее выпуска быть не должно, считает он. Вопрос с поставками ингредиентов может возникнуть, но они не настолько сложные с точки зрения технологии, чтобы их невозможно было производить в нашей стране. «Насколько я понимаю, растительные альтернативы ориентируются на зарубежную аудиторию в развитых странах. Но пока довольно высокая неопределенность, сложно сказать, как отрасль будет развиваться в новых реалиях», — говорит Рылько.



За последние три года российские производители растительных альтернатив добились большого прогресса, отмечает координатор проекта «Едим лучше» Алексей Иванов. Так, появилось более 20 новых брендов, а ассортимент продуктов от соевых сосисок и колбас, которые были на рынке еще с начала 2000-х, расширился до растительных джерок, котлет, по вкусовым характеристикам мало уступающим Beyond Meat, и альтернатив бекону и лососю. В планах у некоторых компаний были разработки таких инновационных продуктов как растительные альтернативы яйцам и молочным продуктам, получаемые методом ферментации.



«В этом году мы ожидали еще больших темпов развития отрасли. Однако ввиду последних событий вместо фокуса на дальнейших инновациях многим компаниям придется в первую очередь решать вопросы того, как восстановить цепочки поставок и не сильно повысить цены. Перед небольшими стартапами может встать вопрос о выживании бизнеса», — прокомментировал «Агроинвестору» Иванов.



Согласно прошлогоднему исследованию «Едим лучше» и аналитического центра НАФИ, более низкая цена альтернатив по сравнению с традиционными продуктами была в тройке главных причин, по которым жители России готовы покупать растительные альтернативы, продолжает он. Несмотря на то, что в данный момент доля альтернатив занимает 1-2% от всего рынка, потенциал значительно выше. Еще в прошлом году растительные альтернативы время от времени покупали примерно 30% россиян.

