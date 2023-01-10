В 2022 году доля некачественной зерновой продукции превысила 9%

В 2021 году сбор зерна в чистом весе составил 120,7 млн тонн Е. Разумный

В 2022 году доля некачественного зерна и продуктов его переработки достигла 9,2%. Из исследованных Центром оценки качества зерна 65,5 млн т выявлено 6 млн т несоответствующего заявленным требованиям товара, сообщила пресс-служба Россельхознадзора. В целом за прошлый год специалисты центра провели более 3,8 млн исследований зерна и продукции его переработки. Также по состоянию на 20 декабря 2022 года филиалы центра обследовали 13,7 млн т ржи, гречихи, кукурузы, сои и риса, что составило 98% от их валового сбора в регионах ответственности.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что по уровню протеина качество зерна урожая 2022 года в России хуже, чем в 2021-м. «Однако зерна очень много, поэтому снижение доли протеина не играет большой роли. К тому же у нас хорошо налажено использование зерна с низким протеином, поэтому товар хорошо идет как на внутренний рынок, так и на экспорт», — рассказал эксперт.



По его словам, в Центральной России есть проблемы с качеством хлебопекарной пшеницы, в других регионах ситуация с ней лучше. Также Рылько отметил, что в 2022 году доля пшеницы 3-го класса оказалась примерно на 10 п.п. ниже, чем в 2021-м. «В прошлом году качество пшеницы было очень хорошее. По итогам 2022-го я бы оценил его как среднее, однако надо учитывать, что урожай зерна гораздо больше», — заключил он.



В 2021 году сбор зерна в России в чистом весе составил 120,7 млн т, в том числе 75,9 млн т пшеницы. В 2022-м, по данным Росстата, урожай во всех хозяйствах достиг 150,7 млн т в весе после доработки. По данным Минсельхоза, валовой сбор зерна составил 159,5 млн т в бункерном весе, что на 32,6 млн т больше, чем в 2021-м. Средняя урожайность достигла 34,4 ц/га против 27,9 ц/га годом ранее.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут в конце декабря говорил «Агроинвестору», что в России стоит вопрос сохранности и качества собранного зерна.​ По его словам, с точки зрения производства зерновых год был отличным: агроклиматические условия позволили резко нарастить урожай, тогда как в 2021-м работали только технологические факторы. По его мнению, благоприятная погода в этом году дала дополнительно около 25 млн т зерна.



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