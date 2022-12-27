Минсельхоз подвел итоги сбора урожая

Валовой сбор зерна в этом году обновил рекорд Д. Абрамов

Согласно окончательным данным Минсельхоза, на которые ссылается «Интерфакс», валовой сбор зерна в этом году составил 159,5 млн т в бункерном весе, что на 32,6 млн т больше, чем в 2021-м. Средняя урожайность достигла 34,4 ц/га против 27,9 ц/га годом ранее, площадь уборки — 46,4 млн га (45,4 млн га). По прогнозу ведомства, сбор зерна в чистом весе в этом году составит около 150 млн т, в том числе примерно 100 млн т пшеницы. Это станет историческим рекордом для российского агросектора.



В том числе урожай пшеницы достиг 105,7 млн т — на 26,6 млн т больше, чем в прошлом году. Агрокультура была обмолочена с 29,2 млн га (27,8 млн га в 2021 году), урожайность составила 36,2 ц/га против 28,4 ц/га год назад. Ячмень убран с 7,9 млн га, как и в прошлом году, при этом его урожайность увеличилась с 24,1 ц/га до 31 ц/га, валовой сбор составил 24,6 млн т против 19 млн т в 2021-м.



Урожай кукурузы по сравнению с прошлым годом снизился с 16,1 млн т до 13,9 млн т: агрокультура была убрана с 2,3 млн га, тогда как в 2021-м — с 2,9 млн га. По данным Росстата, в этом году кукуруза на зерно была посеяна на площади 2,84 млн га. Ранее аграрии ряда регионов сообщали, что уборка агрокультуры затянулась, некоторые хозяйства продолжали ее уже после того, как выпал снег.



Также по сравнению с прошлым годом снизился сбор риса: с 1,2 млн т до 957,2 тыс. т. Посевы были обмолочены со 169,9 тыс. га против 187,6 тыс. га в 2021-м. В этом году площади под агрокультурой сократились из-за аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае — основном регионе-производителе риса.



Сбор подсолнечника снизился с 15,8 млн т в 2021 году до 15,5 млн т, хотя его урожайность выросла с 16,5 ц/га до 17,9 ц/га. Причина уменьшения сбора — в сокращении уборочной площади с 9,6 млн га до 8,7 млн га. При этом, по данным Росстата, подсолнечник в этом году занимал около 10 млн га. Как и в случае с кукурузой, часть посевов аграрии не успели обмолотить, и они ушли в зиму. В первой декаде декабря Институт конъюнктуры аграрного рынка прогнозировал, что с учетом отставания в сроках уборки, валовой сбор подсолнечника составит 15,8-16 млн т, что перекроет рекорд прошлого года. Аналитический центр «СовЭкон» отмечал, что уборка заметной части подсолнечника затянется на месяцы и закончится лишь после зимы. Это приведет к серьезному снижению урожайности и высоким потерям. Зато урожай других масличных увеличился. Так, рапса собрали 4,7 млн т (3 млн т в 2021-м), сои — 6,3 млн т (4,9 млн т).



Сахарная свекла выкопана с 1 млн га (992,5 тыс. га год назад), получено 47,8 млн т (40,8 млн т) при урожайности 475,7 ц/га (411,3 ц/га). Картофель в товарном секторе убран с 282,6 тыс. га (273,2 тыс. га), накопано 7,2 млн т (6,7 млн т), средняя урожайность составила 255,8 ц/га (246,5 ц/га). Урожайность овощей также выросла: с 292,2 ц/га до 306,3 ц/га, их в товарном секторе собрано 5,4 млн т (5,1 млн т в 2021-м).



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