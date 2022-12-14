Экспорт рапсового масла в этом году может стать рекордным

На Китай приходится более 50% экспорта российского рапсового масла​ Орелмасло

Несмотря на логистические сложности из-за санкций в отношении России, в этом году экспортеры ожидают рекордного объема поставок рапсового масла на внешние рынки — 950 тыс. т против 802,5 тыс. т по итогам 2021 года. Сейчас Россия занимает третье место в рейтинге мировых экспортеров этого масла после Канады и Германии. По прогнозу Масложирового союза, в 2022 году в России будет произведено более 1 млн т рапсового масла и около 1,4 млн рапсового жмыха, что на 38% и 75% больше, чем в 2021 году, пишут «Актуальные Агросистемы».



Основным драйвером увеличения объемов производства является растущий с каждым годом экспортный спрос. Самым крупным импортером отечественного рапсового масла остается Китай, на долю которого в этом году приходится более 50% объемов поставок. На втором и третьем местах Латвия и Норвегия. При этом в России рапсовое масло не очень популярно, и его потребление на внутреннем рынке незначительно: на протяжении последних трех лет оно остается стабильным и составляет примерно 50 тыс. т в год.



«По нашим прогнозам, в следующем году произведем 1,44 млн т рапсового масла, и все уйдет на экспорт, то есть рост к этому году составит 0,5 млн т», — прокомментировал «Агроинвестору» руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев. По его словам, работа над новыми рынками сбыта будет вестись, при этом потребление рапсового масла на внутреннем рынке останется на текущем уровне — 50 тыс. т в год.



В прошлом Россия не экспортировали рапсовое масло в Турцию, а сейчас эта страна на втором месте с долей в 6,4%, говорит гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Первое место с большим отрывом занимает Китай — 81,5%. «В силу санкционных проблем ЕС снизил покупки нашего рапсового масла, и Турция отчасти замещает это направление», — добавляет он. В целом, по словам Петриченко, рост экспорта масла — естественный процесс в условиях рекордного урожая и ограничений на поставки сырья. «Поэтому, конечно, рапс будут перерабатывать в России и поставлять на внешние рынки, так как внутреннее потребление незначительно в силу традиционных вкусовых предпочтений», — добавляет он.



По словам Петриченко, в нынешних условиях высокого профицита всех видов масел нет перспектив для роста спроса на рапсовое. Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой также считает, что серьезных изменений в потреблении рапсового масла в России ожидать не стоит. В последние годы оно находится на уровне 40-60 тыс. т, а российский рынок рапсового масла является классическим примером экспортно-ориентированного блока АПК.



По словам Лозового, за 10 месяцев этого года в России произвели 766 тыс. т рапсового масла против 734 тыс. т за весь 2021-й. Рост производства во многом связан с серьезным увеличением валового сбора рапса за последние годы, действием пошлины на вывоз сырья и высоким спросом на масло на глобальном рынке. По оценкам OleoScope, объемы экспорта рапсового масла из России за 11 месяцев превысили показатель за весь 2021-й: в январе-ноябре за рубеж было отправлено свыше 835 тыс. т продукта против 803 тыс. т годом ранее.



С учетом того, что на внешние рынки ежемесячно отправляется в среднем 60-100 тыс. т рапсового масла, у российских экспортеров есть все предпосылки для преодоления отметки в 900 тыс. т по итогам 2022 года. «До 1 млн т мы в этом году, вероятнее всего, не дойдем, но уже в следующем это вполне возможно за счет увеличения объемов производства самого рапса и его дальнейшей переработки», — прокомментировал «Агроинвестору» Лозовой.



По его словам, в 2022-м году ключевым покупателем остается Китай, который с начала года импортировал 554,3 тыс. т рапсового масла. «На азиатский рынок делается особый упор — поставки в данном направлении по итогам года вырастут примерно вдвое», — добавляет эксперт. Также, продолжает он, экспорт осуществляется в Латвию, Норвегию, Литву и Турцию. Изменений в географии отгрузок по сравнению с прошлым годом не отмечается. «В целом мы ожидаем, что объемы производства и экспорта рапсового масла в дальнейшем будут расти за счет привлекательности бизнеса по выращиванию и переработке рапса, а также из-за высокого спроса на готовый продукт на мировом рынке, в частности в Китае», — заключил эксперт.



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